Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен передала 50 новых автомобилей для нужд прокуроров и полицейских в прифронтовых регионах Украины. ФОТОрепортаж

В субботу, находясь в Киеве, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала украинским прокурорам и полицейским 50 новых автомобилей для работы в прифронтовых регионах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генерального прокурора.

Генеральный прокурор Андрей Костин назвал символическим визит Урсулы фон дер Ляйен в Украину именно в этот день – вторую годовщину полномасштабного вторжения государства-агрессора.

"Сегодня во вторую годовщину начала полномасштабного вторжения России значение непоколебимой поддержки и преданности наших европейских друзей сложно переоценить. Искренне признателен президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за этот мощный жест солидарности с Украиной", - сказал генпрокурор.

Как отметил Костин, передаваемые автомобили будут очень полезны в работе украинских полицейских и прокуроров, собирающих доказательства военных преступлений РФ.

Он отметил, что Украина высоко ценит усилия Еврокомиссии, представительства ЕС в Украине, GIZ и всех партнеров, которые помогли в передаче этих авто. Он поблагодарил за поддержку Украины в ее борьбе за свободу и справедливость.

В свою очередь фон дер Ляйен передала ключи генеральному прокурору и министру внутренних дел. Вместе они осмотрели внедорожники. 20 из них предназначены для нужд прокуроров и уже в ближайшее время поедут в регионы, которые больше всего страдают от обстрелов врага.

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