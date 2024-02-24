Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен передала 50 новых автомобилей для нужд прокуроров и полицейских в прифронтовых регионах Украины. ФОТОрепортаж
В субботу, находясь в Киеве, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала украинским прокурорам и полицейским 50 новых автомобилей для работы в прифронтовых регионах
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генерального прокурора.
Генеральный прокурор Андрей Костин назвал символическим визит Урсулы фон дер Ляйен в Украину именно в этот день – вторую годовщину полномасштабного вторжения государства-агрессора.
"Сегодня во вторую годовщину начала полномасштабного вторжения России значение непоколебимой поддержки и преданности наших европейских друзей сложно переоценить. Искренне признателен президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за этот мощный жест солидарности с Украиной", - сказал генпрокурор.
Как отметил Костин, передаваемые автомобили будут очень полезны в работе украинских полицейских и прокуроров, собирающих доказательства военных преступлений РФ.
Он отметил, что Украина высоко ценит усилия Еврокомиссии, представительства ЕС в Украине, GIZ и всех партнеров, которые помогли в передаче этих авто. Он поблагодарил за поддержку Украины в ее борьбе за свободу и справедливость.
В свою очередь фон дер Ляйен передала ключи генеральному прокурору и министру внутренних дел. Вместе они осмотрели внедорожники. 20 из них предназначены для нужд прокуроров и уже в ближайшее время поедут в регионы, которые больше всего страдают от обстрелов врага.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тоді не стигли до 50 порахувати, як вони безслідно зникли.
А тепре до ста рахувати?
прокурор!"
"Ми знаємо, що вам було дуже важко. А чим ви тоді годували ваших котиків та песиків?"
Західне розуміння таке західне!
Це - Перемога!!!
Блакитна кров нації мать їхню на березу.
Я дастерами ж гидую. То образливо.
Тварюки.
та женщіна не розуміє що це звучить як насміхання?
чому, фон дер лять, не для фронта?
прокурорські жопи важливіші??
Але вони йому (підару зеленському) допоможуть як мертвому припарки: боягузи генетично закладені розбіжаться при першому ж натиску. Януковичу вони сильно допомогли?
Бідні бєзколесни прокурви🤨
Це дуже правильно.
В прифронтових зонах де йде постійний обстріл поліція і прокурори виїжджають кожного разу майже як швидка, для надання допомоги і фіксування ьа документування злочінів рашистофашистів.
Зажрані,мерзотні виродки - пркурори,мусора!
Поїхали в сторону фронту,можливо це прифронтовим суддям та їх замістника...?
А ца це = проКУРВОри закриватимуть очі і вуха на масштабні розкрадання країни зеленськими підарасами, а мєнти за те, що їх заборонили брати на фронт - захищатимуть зеленських виродків від народного гніву і чергового Майдану.
Тупо клоуни🤦🤦🤦