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Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен передала 50 новых автомобилей для нужд прокуроров и полицейских в прифронтовых регионах Украины. ФОТОрепортаж

В субботу, находясь в Киеве, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала украинским прокурорам и полицейским 50 новых автомобилей для работы в прифронтовых регионах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генерального прокурора.

Генеральный прокурор Андрей Костин назвал символическим визит Урсулы фон дер Ляйен в Украину именно в этот день – вторую годовщину полномасштабного вторжения государства-агрессора.

"Сегодня во вторую годовщину начала полномасштабного вторжения России значение непоколебимой поддержки и преданности наших европейских друзей сложно переоценить. Искренне признателен президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за этот мощный жест солидарности с Украиной", - сказал генпрокурор.

Фон дер Ляєн передала 50 авто Україні

Как отметил Костин, передаваемые автомобили будут очень полезны в работе украинских полицейских и прокуроров, собирающих доказательства военных преступлений РФ.

Он отметил, что Украина высоко ценит усилия Еврокомиссии, представительства ЕС в Украине, GIZ и всех партнеров, которые помогли в передаче этих авто. Он поблагодарил за поддержку Украины в ее борьбе за свободу и справедливость.

Фон дер Ляєн передала 50 авто Україні

В свою очередь фон дер Ляйен передала ключи генеральному прокурору и министру внутренних дел. Вместе они осмотрели внедорожники. 20 из них предназначены для нужд прокуроров и уже в ближайшее время поедут в регионы, которые больше всего страдают от обстрелов врага.

Читайте также: Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев. ФОТО

Фон дер Ляєн передала 50 авто Україні
Фон дер Ляєн передала 50 авто Україні

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Фон дер Ляєн передала 50 авто Україні

Автор: 

авто (4212) Урсула фон дер Ляйен (520) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+62
Не, ну если для прокуроров - тогда ладно. А солдаты - ну они и на горбу потаскают.
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24.02.2024 14:28
+42
Для потреб прокурорів??? Вони в нас такі бідосі що їм на халяву машини ще поставляти..
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24.02.2024 14:29
+36
тут мав бути матюк
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24.02.2024 14:30
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Не, ну если для прокуроров - тогда ладно. А солдаты - ну они и на горбу потаскают.
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24.02.2024 14:28 Ответить
Конечно прокурорам надо ездить, ну конечно же не в прифротовых районах, бо зачем там такие хорошие машины... Вот по Киеву, это то что надо... Но так как у прокуроров и так по пять машин, то эти машины могут возить, к примеры их них уборщиц...
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24.02.2024 15:15 Ответить
Якась наївна Урсула. Ну це ж вже було, з Кірюшею.
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24.02.2024 15:24 Ответить
Може, з натяком, щоб не крали та хабарі не брали? Так такого тонкого гумору та тролінгу вони не зрозуміють.
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24.02.2024 20:25 Ответить
Скажуть: га-га-га, лохиня!
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24.02.2024 23:55 Ответить
Для потреб прокурорів??? Вони в нас такі бідосі що їм на халяву машини ще поставляти..
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24.02.2024 14:29 Ответить
Через місяць - на всіх автобазарах України
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24.02.2024 14:59 Ответить
Але дибіли. Вже передавали GM автомобілі, досі знайти не можуть. І тепер знову...
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24.02.2024 14:30 Ответить
Щойно озвучили, що GM передасть Україні ******* та надійні Chevrolet Tahoe, кожному в цій країні було зрозуміло, що до військових вони не доїдуть. Тому, з боку GM краще було купити в армії США військові "Хамери" зі складів у яких було більше шансів потрапити до військових.
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24.02.2024 14:47 Ответить
Возможно было бы лучше купить много много подержаных простых пикапов в США.
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24.02.2024 14:49 Ответить
Так, теж хороший варіант, тим паче, що військові хвалили Ford F-серії, але дизель і в гарному стані трохи проблематично знайти, бо там здебільшого обирають бензинові двигуни.
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24.02.2024 15:26 Ответить
Фрау Ляйнен б/в не займається, бо ж вона таки "фон".
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24.02.2024 20:27 Ответить
І магічна кількість 50. І тоді і зараз.
Тоді не стигли до 50 порахувати, як вони безслідно зникли.
А тепре до ста рахувати?
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24.02.2024 14:51 Ответить
тут мав бути матюк
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24.02.2024 14:30 Ответить
Це вже перемога?
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24.02.2024 14:30 Ответить
Ще ні. Перемога буде коли усі кацапи стануть хорошимі рускімі
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24.02.2024 18:48 Ответить
Ось-ось. Каву у Криму вже поставили на вогонь готуватися.
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24.02.2024 20:29 Ответить
Схоже що у неї теж проблеми з визначенням приоритетів!!! Криза у головах глибше ніж хтось може уявити.....
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24.02.2024 14:33 Ответить
Скорiш за все не хотiла з пустими руками приїжджати на фонi того, що останнiм часом захiдна допомога перетворилась на бла- бла. От i запитала у наших -що вам зараз найпотрiбнiше ? Оце нашi i попросили цi автiвки, бо не стиду вже нема нi совiстi. Впiйманий на вулицi старий роботяга з болячками хай таска снаряди на горбу, або через волонтерiв збира на стару поламану машину, а "елiта" та опора режиму - мусорня, що вже на халяву получила квартири, i в окопи хєр пiдуть- тепер ще й цi машинки на халяву отримають.
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24.02.2024 15:03 Ответить
Ще було дивно, коли вона так гаряче обіймалася с Зеленським. Видно рідня по духу.
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24.02.2024 15:28 Ответить
Цій пані, явно по вухам проїхали. Наші прокурори і самі можуть машини роздати, не збідніють.
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24.02.2024 14:34 Ответить
Дарма дають ? Чо б й не взяти ? Сподіваюcь, маячки у них встановлені, щоб бачити де вони будуть перебувати.
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24.02.2024 14:35 Ответить
Говорила мне мама, поступай в юридический институт, прокурором станешь, та и четыре года учится надо было тогда, 50 лет назад. Теперь эта контора юракадемией стала. Вот бы накатался на старости лет на Тойотах! Но сильно тогда в -опе море играло. Та и веселей там было тогда. Не срослось зараза! Море осталось в прошлом, и другие прокуроры теперь. Теперь о Маузере мечтаю!
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24.02.2024 14:36 Ответить
Найголовніше що дуже гарний камуфляж. Добре видно. Щоби орки не промазали. Бо ми самі не можемо їх позбутися.
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24.02.2024 14:37 Ответить
Це не проблема - вони однаково не використовуватимуться за призначенням. Модель не дешева і дуже популярна, тому спишуть, здеруть наліпку з капоту і або собі залишать, або продадуть.
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24.02.2024 15:29 Ответить
Якщо будуть працювати на фронті ок, надіюся дбр прослідкує за цим
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24.02.2024 14:38 Ответить
Ти тупеньке?
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24.02.2024 14:50 Ответить
Во Кирюхе Тимошенко и Ко. фортануло..Теперь не надо будет прятаться и окна тонировать ..
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24.02.2024 14:39 Ответить
"На́ тобі канахветки, бідна сирітко прокурор!"
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24.02.2024 14:41 Ответить
Згадав, як колись іноземці цікавились у ленінградців, що вижили у блокаду:
"Ми знаємо, що вам було дуже важко. А чим ви тоді годували ваших котиків та песиків?"
Західне розуміння таке західне!
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24.02.2024 14:45 Ответить
*** твою мать , євроідіоти . Ну що ж вечором тре перечисляти знайомим волонтерам на авто для хлопців
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24.02.2024 14:41 Ответить
лучше б велосипеды этим бездарям раздала, причем трехколесные
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24.02.2024 14:46 Ответить
Блд, що ви скіглите! Порадійте за прокурорів - жертв війни
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24.02.2024 14:49 Ответить
А відразу біткойнами передати не додумалась? «Людям» зайвий клопіт
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24.02.2024 14:54 Ответить
О, прокурори будуть статусно на крузаках їздити за віскаріком.
Це - Перемога!!!
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24.02.2024 14:55 Ответить
Ну нарешті ! Бо ті знедолені вже замахались на Деу Ланосах на роботу їздити.
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24.02.2024 14:58 Ответить
Курва, під час війни нові позашляховики кому -- мусорам???
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24.02.2024 15:12 Ответить
Читайте внимательно, там только 20 штук прокурорам, остальные 30 мусорам, котрые не могут быть мобилизованы
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24.02.2024 15:14 Ответить
Спочатку подумав, що це під@бка, але....
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24.02.2024 15:15 Ответить
Пофарбувати і відправити на нуль
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24.02.2024 15:29 Ответить
У прокуворів, і ментів кришувачів своїх авто завалися і всі вони нажиті непосильною працею, а тепер ще додається така халява... А от індексацію незаможним пенсіонерам видавати мабуть не будуть вони ж пішки або на трамваях добре пересуваються, а значить без авто впораються так і бензину їм, а просто нічого непотрібно..
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24.02.2024 15:29 Ответить
Кирилко Тимошенко, виходь! Нові "Тойоти" прибули! Ото вже накатаєшся! Ще й родичам дістанеться...
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24.02.2024 15:31 Ответить
це ******* якийсь. В той час як на передок збирають по чатам хоч на щось, що може пересуватися. це ермак/зеленський з татаровим пояснили чиновникам ЕС, кого треба позачергово забезпечувати транспортом?
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24.02.2024 15:32 Ответить
Крузаки мєнтам і прокурорам. Вона йіпанулась. Це ж не європа. Мінти і прокурори зараз сцьють кіпятком від її тупості.
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24.02.2024 15:32 Ответить
Краще б вона 50 велосипедів передала! Може менше б вкрали, та і прокурори спортивнішими були б, здоровішими...
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24.02.2024 15:34 Ответить
ці менти з прокурорами першими переходять на сторону окупантів. Кожна третя справа за колабораціонізм - це мент. Могли б одразу в ЛДНР ці джипи передати.
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24.02.2024 15:34 Ответить
ЛДНР... То ви вже визнали ці т.з. новоутворення?
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24.02.2024 20:37 Ответить
Теперь этот мусор надо послать на передовую..но дать им по Таврии
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24.02.2024 15:36 Ответить
Мабуть Війна для ЄС закінчилася і вони вирішили допомогти українському кривосуддю автотранспортом.щоб ще більше могли переслідувати і утримувати в камерах патріотів України...???
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24.02.2024 15:43 Ответить
Відтепер кожен суддя та прокурор будуть на безкоштовно отриманих джипах їздити, бо в них платня маленька а шари хочеться
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24.02.2024 15:48 Ответить
Им надо было поставить в машины GPS-трекеры, чтоб последить, в прифронтовых регионах их используют или нет. А может так и сделали, хотя сомневаюсь.
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24.02.2024 16:00 Ответить
А ну досить тут голосити про корупційні ризики! Харе! Президент поставив крапку : "Корупцію подолано"! От Урсула на радощах і подарила "чесним " прокурорам авто! Правда трішки промахнулася - наші прокурори настільки вже ох ...вші що потрібно було по "Астон Мартіну "подарувати -007!
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24.02.2024 16:54 Ответить
Це якийсь нескінченний пи@ец. Військові іздять на мотлоху і збирають по людям, а цім такі автівки.
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24.02.2024 16:05 Ответить
Не нервуйте так. Завтра хєрр шольц дві чи три літери з надпису на "таурусі" передасть на фронт нашим протиповітряним силам.
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24.02.2024 20:41 Ответить
Це просто мем з 5 елемента з тими кульками від більярду....
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24.02.2024 16:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6ht19HRX1sY
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24.02.2024 18:31 Ответить
Крюйзаки підарам...
Блакитна кров нації мать їхню на березу.
Я дастерами ж гидую. То образливо.
Тварюки.
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24.02.2024 16:13 Ответить
це мало бути що?
та женщіна не розуміє що це звучить як насміхання?
чому, фон дер лять, не для фронта?
прокурорські жопи важливіші??
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24.02.2024 16:38 Ответить
Віддайте все для армії
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24.02.2024 16:39 Ответить
Він (кловун) утримує цих проКУРВОрів і мєнтів, сбу-шників і всяких набу-шників, на випадок народного повстання проти камарільї продажних злодюжних клоунів. Тому вони їх і не мобілізують не ідуть на фронт, вони вольяжно роз"їжджають на кросоверах, внахалку зіупиняють і шманають машини, демонстративно нічого не роблять і "відпускають" злочинців і мажорів....
Але вони йому (підару зеленському) допоможуть як мертвому припарки: боягузи генетично закладені розбіжаться при першому ж натиску. Януковичу вони сильно допомогли?
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24.02.2024 16:50 Ответить
Пдц, повний пдц.
Бідні бєзколесни прокурви🤨
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24.02.2024 16:52 Ответить
жах. Тих прокурворів і судей стріляти треба, а вони їм щей машини дарують. Бідна нещасна ланка, незахищені. Тьху огида. Багати ще багатьше, бідний ще бідніший.
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24.02.2024 17:04 Ответить
💊💊💊💊💊💉👷
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24.02.2024 17:18 Ответить
бот
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24.02.2024 17:24 Ответить
а скільки насправді з цих машин будуть працювати??? напевно 50% одразу спишуть"не придатні, погані" і поїдуть....................по приватним гаражам!!!
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24.02.2024 17:07 Ответить
Прокуроры омтались очень довольнв. Спасибо.
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24.02.2024 17:15 Ответить
Дякую.
Це дуже правильно.
В прифронтових зонах де йде постійний обстріл поліція і прокурори виїжджають кожного разу майже як швидка, для надання допомоги і фіксування ьа документування злочінів рашистофашистів.
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24.02.2024 17:17 Ответить
"Щиро вдячний Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за цей потужний жест солідарності з Україною", - сказав Генпрокурор." - це жест солідарності з нашою антиукраїнською владою,інакше б ці автомобілі передали на фронт для наших військових, а не поліції та прокурорам.
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24.02.2024 17:25 Ответить
А на хіба прокурорам і мусорам такі автомобілі? Ці ***** нехай їздять на волинянках і тавріях!!!
Зажрані,мерзотні виродки - пркурори,мусора!
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24.02.2024 17:27 Ответить
Сьогодня я зустрів колону пікапів ПЕЖО....машин 30-40,всі нові....Як в добрі часи мусора всіх на обочину зганяли,йшли в лоб,з мигалками...
Поїхали в сторону фронту,можливо це прифронтовим суддям та їх замістника...?
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24.02.2024 17:34 Ответить
Ви шо за лохів наших прокурорів держите? Де Porsche Maserati. BMW Lexus Aston Martin Audi Alfa Romeo? Вони шо вам ніщеброди на таких возиках їздити?
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24.02.2024 17:59 Ответить
Якраз такі авдо бійцям на фронт. повнопривідні кросовери, лише потрібно зняти задню частину і встановити кулемет. А такі машини - на 80% розхапаються проКУРВОрами собі, а решту возитимуть проКУРВОРських і мєнтовських курвів у сауни і на поляни.
А ца це = проКУРВОри закриватимуть очі і вуха на масштабні розкрадання країни зеленськими підарасами, а мєнти за те, що їх заборонили брати на фронт - захищатимуть зеленських виродків від народного гніву і чергового Майдану.
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24.02.2024 18:17 Ответить
Зараз впридачу до авто, прокурори потребують мобільні сауни з дівками і вискі для полегшення розслідування злочинів.
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24.02.2024 18:19 Ответить
Спочатку здалось що для поліції в прикордонних регіонах, але для поліції в прифронтових це вже щось, бо у них, навідміну від перших роботи купа, і колаборантів ганяти, і об'єкти інфраструктури в тилу захищати і брати участь у бойових діях, як це було в Маріуполі, коли поліція приєдналась до Азову, тому не треба хейту.
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24.02.2024 18:37 Ответить
Таке може бути тільки у нас, прокурорам мусорам відстрочка бронь, плюс ще на тобі прадо, це буде заправлятися мінятися запчастини і все це за рахунок простого народу, який і так залишився без копійки за душею, аплодуйте раби панам машини підігнали.
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24.02.2024 19:13 Ответить
Пздц, краще за ці гроші, які потратили на новенькі тойоти, купити 150-200 бу пікапів, підшаманити і відправити бійцям на передок🤬🤬🤬
Тупо клоуни🤦🤦🤦
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24.02.2024 19:15 Ответить
Кирюха Тимошенко вже напрягся - дайте одну !
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24.02.2024 19:16 Ответить
Нафіга це вона робить ? Хіба це допомога ?
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24.02.2024 19:25 Ответить
У прокурорів хер хто відбере.
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24.02.2024 20:04 Ответить
тупппенькаааяяяяяяяяяяяяяяяяя))
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24.02.2024 21:16 Ответить
Ну ніц баба розуму не має.
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24.02.2024 21:27 Ответить
 
 