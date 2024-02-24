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Шмыгаль обсудил с главой Еврокомиссии программу на 50 млрд евро: первые 4,5 млрд евро будут в марте. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности и скоординировали следующие шаги по инициативе Ukraine Facility.

Об этом глава правительства сообщил в фейсбуке по результатам двусторонней встречи, передает Цензор.НЕТ.

"Продуктивная встреча с Урсулой фон дер Ляйен, президентом Еврокомиссии в Киеве.

Говорили о нашем сотрудничестве в сфере оборонной промышленности и скоординировали следующие шаги в рамках инициативы Ukraine Facility, предусматривающей финансирование в размере 50 млрд евро на 4 года. Госпожа Урсула сообщила, что первый транш на сумму 4,5 млрд евро поступит уже в марте.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

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Также подняли вопрос о ситуации на украинско-польской границе. Представил украинский "План взаимопонимания" для разрешения этого кризиса. Рассчитываем на конструктивный трехсторонний диалог.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен и Европейскую комиссию за чрезвычайный уровень поддержки Украины с начала полномасштабного вторжения России", - рассказал Шмыгаль.

Денис Шмигаль і Урсула фон дер Ляєн

Шмигаль про зустріч з фон дер Ляєн

Автор: 

Урсула фон дер Ляйен (520) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+4
від кого вони всі там маскіруються ?
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24.02.2024 17:00
+4
Одна балаканина,нічого не працює,а на передовій нема ні снарядів,ні мін,ні дронів.
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24.02.2024 17:09
+3
Та да: лярди - Єрьмаку, ленд кукурузєри - прокурорам.
Ми вже в курсі...
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24.02.2024 16:53
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Кишені наростили?
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24.02.2024 16:53 Ответить
там бездоння
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24.02.2024 17:00 Ответить
Та да: лярди - Єрьмаку, ленд кукурузєри - прокурорам.
Ми вже в курсі...
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24.02.2024 16:53 Ответить
від кого вони всі там маскіруються ?
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24.02.2024 17:00 Ответить
від наріду звісно
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24.02.2024 17:07 Ответить
Дійсно,чому він в військовій формі?
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24.02.2024 18:26 Ответить
а вдруг танки ?

і він тоді нєзамєтно сховається в лісосмузі і буде пити смузі
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24.02.2024 18:35 Ответить
Це таким чином зелено-синя ******* свою причетність до війни імітує.
" Всє хатят бить пахожимі на фюрера" ©
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24.02.2024 18:52 Ответить
Одна балаканина,нічого не працює,а на передовій нема ні снарядів,ні мін,ні дронів.
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24.02.2024 17:09 Ответить
немае від слова взагалі...- чи в необхідній кількості....- і чого тоді кацапи не одягнули свою парадку і маршевим до Киева не їдуть ...
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24.02.2024 17:47 Ответить
https://youtu.be/MecsGdQqON0?si=zs-0kw8Go80u2MZi ..

👹👺Pu and Ze sladkaya parochka...😁🤪🐒🦍
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24.02.2024 17:18 Ответить
😁💲Zelen Zelen 🗽🗽🗽🤢🤑Astanavitec...Zele bobiki...
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24.02.2024 17:24 Ответить
Vamolet A-50 Putler sam Xamochil v Sortire💥💥💥👽👽👽👺🤪🐒Podlodka Kursk ...🤪👽💥
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24.02.2024 17:27 Ответить
Боже, який ти щедрий. Ми так хочемо будівництва та ремонту шляхів. Наш лідер вказує нам саме той казковий шлях до пермоги - будівництво шляхів для нових колон броні рашистів. Нам не потрібні снаряди(хай ота клята Европа у вигляді Чехії, шо знайшла міліон снарядів, сама їх купить та привезе), правильно робить зеленский що перерахував 17 лярдів грівнов на шляхи.
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24.02.2024 17:42 Ответить
і це воюючій країні, ....а про таке як 137 лярдів Польші...- про таке не спитав ...
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24.02.2024 17:45 Ответить
Шмигаль в Льовах певно кінчив від такої суми.
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24.02.2024 18:12 Ответить
Ну коли вже надійдуть,ато раніше давали й давали і ніхрена можна не робити,тільки ділити,ділити...
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24.02.2024 19:05 Ответить
 
 