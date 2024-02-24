Шмыгаль обсудил с главой Еврокомиссии программу на 50 млрд евро: первые 4,5 млрд евро будут в марте. ФОТОрепортаж
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности и скоординировали следующие шаги по инициативе Ukraine Facility.
Об этом глава правительства сообщил в фейсбуке по результатам двусторонней встречи, передает Цензор.НЕТ.
"Продуктивная встреча с Урсулой фон дер Ляйен, президентом Еврокомиссии в Киеве.
Говорили о нашем сотрудничестве в сфере оборонной промышленности и скоординировали следующие шаги в рамках инициативы Ukraine Facility, предусматривающей финансирование в размере 50 млрд евро на 4 года. Госпожа Урсула сообщила, что первый транш на сумму 4,5 млрд евро поступит уже в марте.
Также подняли вопрос о ситуации на украинско-польской границе. Представил украинский "План взаимопонимания" для разрешения этого кризиса. Рассчитываем на конструктивный трехсторонний диалог.
Поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен и Европейскую комиссию за чрезвычайный уровень поддержки Украины с начала полномасштабного вторжения России", - рассказал Шмыгаль.
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і він тоді нєзамєтно сховається в лісосмузі і буде пити смузі
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