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Шесть украинских пилотов в Британии прошли обучение на самолетах Tutor и уже тренируются на F-16. ФОТОрепортаж

Шесть украинских пилотов прошли обучение на самолетах Tutor с инструкторами Королевских ВВС в Великобритании и сейчас тренируются на истребителях F-16.

Об этом говорится в сообщении Королевских воздушных сил Великобритании (RAF) в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Шесть квалифицированных украинских боевых пилотов завершили программу подготовки с инструкторами ВВС Великобритании и теперь тренируются на истребителях F-16 Fighting Falcon", – говорится в сообщении.

Читайте также: Истребители F-16 появятся в Украине к лету, задержка с поставками связана с сугубо техническими причинами, - премьер Дании Фредериксен

В RAF добавили, что обучение украинских военных является частью вклада Великобритании в Коалицию воздушных возможностей для укрепления воздушных возможностей Украины.

Підготовка українських пілотів у Великій Британії
Підготовка українських пілотів у Великій Британії
Підготовка українських пілотів у Великій Британії
Підготовка українських пілотів у Великій Британії

Автор: 

обучение (532) F-16 (558) пилот (82)


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Топ комментарии
+10
-Grob G 115 - літак авіації загального призначення, який в основному використовується для підготовки до польотів. Він побудований у Німеччині компанією Grob Aircraft

І при чому тут F 16? не зрозуміло зовсім. Наших пілотів вчили літати з нуля?. Це що - курсанти першокурсники?
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24.02.2024 19:23
+7
На тих літаках вони навчались термінології.
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24.02.2024 19:32
+6
ты не понимаеш что это самолёты,и кроме подготовки лётчиков там ещё хренова туча разного рода нюансов!а если проанализируеш украинскую прессу то она тебя думаю удивит!что лётчики почти готовы а вот инфраструктура и аэродромы как бы нет(а это обязанность принимающей стороны)вот прийдёт время ..Х" и с большой вероятностью окажется что и лётчики готовы и самолёты для отправки(готовы) а принять некому и некуда.и будут вам шмыгали/бубочки так же рассказывать что раньше не дали поэтому и теперь принять не можем и такие как ты будут в это свято верить!! .
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24.02.2024 19:28
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Правила форума Совет форумчан
Больший путь обучения уже пройден.
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24.02.2024 19:22 Ответить
ты не понимаеш что это самолёты,и кроме подготовки лётчиков там ещё хренова туча разного рода нюансов!а если проанализируеш украинскую прессу то она тебя думаю удивит!что лётчики почти готовы а вот инфраструктура и аэродромы как бы нет(а это обязанность принимающей стороны)вот прийдёт время ..Х" и с большой вероятностью окажется что и лётчики готовы и самолёты для отправки(готовы) а принять некому и некуда.и будут вам шмыгали/бубочки так же рассказывать что раньше не дали поэтому и теперь принять не можем и такие как ты будут в это свято верить!! .
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24.02.2024 19:28 Ответить
Про аеродроми і інфраструктуру на цих об'єктах,це повна херня.Все йде повним ходом і вже давно! А журналісти пишуть,пишуть і будуть писати
Тому що так потрібно😁💙💛
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24.02.2024 19:35 Ответить
Краще скоріше, ніж ніколи!
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24.02.2024 19:20 Ответить
-Grob G 115 - літак авіації загального призначення, який в основному використовується для підготовки до польотів. Він побудований у Німеччині компанією Grob Aircraft

І при чому тут F 16? не зрозуміло зовсім. Наших пілотів вчили літати з нуля?. Це що - курсанти першокурсники?
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24.02.2024 19:23 Ответить
Справді, дивно, що не почали з безмоторних планерів
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24.02.2024 19:27 Ответить
На тих літаках вони навчались термінології.
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24.02.2024 19:32 Ответить
До речі - цілком можливо!

Зважаючи, що в нас "літунів" не так вже і багато, а дехто з досвідчених взагалі загинув, а ті що є, літають на наших теперішніх літаках ще радянських розробки і виробництва, цілком можливо, що велика кількість пілотів на F-16 вчаться з нуля... за виключенням тих асів, яки вже є пілотами, і тренуються для першої, напевно малої, буквально в десяток бортів, партії F-16.
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24.02.2024 19:53 Ответить
Я думаю, там всі наші пілоти вчаться з нуля.
Бо лавочка запасних професійних льотчиків у нас може бути порожньою із-за бойових дій. Десь писали, що Україна вже втратила більше 40+ бортів (міги, сушки). А це дуже багато для нашої маленької країни.
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24.02.2024 20:37 Ответить
Досвідчені поїхали до США
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24.02.2024 23:39 Ответить
Десь у листопаді-грудні 2022 читав від американських дописувачів у коментах на ютубі, що наші пілоти вже вчаться літати у США. Один навіть точно казав розташування цієї авіабази, бо має якесь відношення до неї. Причому для всіх місцевих із того міста навчання наших - давно відомий факт. Не знаю, чи правда це.
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25.02.2024 07:01 Ответить
Втрата борту не означає втрату екіпажу. Але загалом, ви маєте рацію
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25.02.2024 04:31 Ответить
Факт. Пілотів багато випускалося у нас, але наліт був катастрофічно малий. Віддати найкращих на перекваліфікацію теж не можна було, хто ж воювати тоді буде. Тому, скоріше за все, коли ті, хто приїхав на навчання, після перших тестів показали не дуже впевнені знання. Нам це передпіднесли як погане знання англійської
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25.02.2024 04:30 Ответить
Хто воювати буде? Та у нас катастрофа з літаками - один пілот літає, двадцять сидять на землі.
Люди є, літати немає на чому.
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25.02.2024 05:59 Ответить
Теж згоден. Зараз у нас більше акцент на тактичну авіацію йде. Може там щось і більше - останнім часом кацапські літаки як листя восени опадає.

Найголовніше, що вже все почалося і переходимо на натовські стандарти. А тут уже не потрібно радянську техніку по крихтах вишукувати і літаки такі, що можуть і частково функцію ППО виконувати

І навчання льотчиків уже буде йти постійно
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25.02.2024 06:58 Ответить
"Шестеро українських пілотів пройшли навчання на літаках Tutor з інструкторами Королівських ВПС у Великій Британії"

Авро 621 Тьютор (англ. Avro 621 Tutor - Наставник) - британський двомісний навчальний літак міжвоєнного періоду. Розроблявся компанією Avro в кінці 20-их років для заміни Avro 504, який використовувався ще з Першої світової війни.
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01.03.2024 11:32 Ответить
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24.02.2024 19:25 Ответить
???
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24.02.2024 19:26 Ответить
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24.02.2024 19:30 Ответить
👎
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24.02.2024 19:43 Ответить
что тебе не нравится...?
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24.02.2024 19:57 Ответить
це що прикол такий ? чи туди відправили курсантів без нальоту на наших бойових літаках ?
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24.02.2024 19:32 Ответить
Після "раптового" розмінування кримських переходів за тиждень до вторгнення, то нічому не здивуюся. Ну хоч так уже.
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25.02.2024 07:00 Ответить
Потом на F18 будут тренироваться, затем F35, а там и войне конец.
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24.02.2024 19:36 Ответить
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24.02.2024 19:42 Ответить
Tutor
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24.02.2024 19:45 Ответить
якийсь кукурузник
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24.02.2024 19:47 Ответить
канадский реактивный учебный самолет
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24.02.2024 19:50 Ответить
Canadair CT-114 Tutor (внутрифирменное обозначение - CL-41) - канадский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 реактивный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 учебно-тренировочный самолёт .
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24.02.2024 19:52 Ответить
Grob G-115T

https://ru.wikipedia.org/wiki/Grob_G-115T Grob Tutor T1 из эскадрильи Бирмингемского университета, ВВС Великобритании

Tutor (англ) - репетитор (укр).

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25.02.2024 02:39 Ответить
На таких самолетах в США дети летают.
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24.02.2024 20:03 Ответить
типа как у нас Л-39
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24.02.2024 20:13 Ответить
На реактивных, да
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24.02.2024 22:06 Ответить
А як же. У США діти з двох років володіють стрільбою з M16, у три роки здають на права на водіння, а з п'яти років освоюють літак
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25.02.2024 07:03 Ответить
Повага цим людям.Вони розуміють,що їх 6 !не 60,не 600(І все одно будуть воювати.
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24.02.2024 20:18 Ответить
А почему не 60?
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24.02.2024 20:18 Ответить
Бельгия Дания США , Нидерланды - сотня наберется
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24.02.2024 20:21 Ответить
Но в Британию можно было отправить на обучение 60 человек а не 6..
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24.02.2024 20:35 Ответить
так там и есть 60, а пилотов из них 6
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24.02.2024 22:09 Ответить
Я имел в виду только пилотов, 60 человек, а остальных техников-механиков, может, будет ещё 200 человек..
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24.02.2024 22:43 Ответить
Параллельно и техников обучают. Просто не пишут про это. Там постоянно сигнализировали, что нужно техперсонал подготовить т все остальное. Думаете просто так на старкон кацапские шахеды чуть ли не каждый день хренячат
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25.02.2024 07:05 Ответить
Ну теперь к лету 2025го года всё будет готово.
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24.02.2024 22:30 Ответить
Шесть украинских пилотов - це зовсім нічого. як мінімум 600
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24.02.2024 22:49 Ответить
Это те, которые уже прошли. И только в Британии. Обучение сейчас на поток поставлено, так что все нормально
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25.02.2024 07:07 Ответить
Головне - є кому навчатися і вони навчаються. Результат буде і ми побачемо. Слава Україні! Слава ВПС України!
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25.02.2024 05:26 Ответить
Чому може навчитись пілот реактивного літака на цьому "дирчику"?!!
Хіба що в тому разі, коли інструктори побачили що це не пілоти а курсанти і вчити їх потрібно "з нуля"!!!
Судячи по фото (навіть в шоломі) це зелені хлопчаки, які не мають ні нальоту ні досвіду, тим більш бойового. Єдине за чим їх відбирали - знання англійської.
Але, можна вивчити хоч три англійських і загинути на першому ж вильоті, тому що немає досвіду.
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25.02.2024 05:56 Ответить
Всего 6. Сложно комментировать. Или надоело. Или смысла не было изначально.
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25.02.2024 08:02 Ответить
Передивися коментарі і здивувався, що мій коментар видалено. Що ж я там написав? А всього-навсього, що це найкращі українці-пілоти, які опановуть складні машини для захисту України від найстрашнішого ворога, але люди вибрали "95 квартал", який кривлявся на сцені, гадячи на українців і саму Україну.
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25.02.2024 08:52 Ответить
 
 