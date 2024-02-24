Шесть украинских пилотов в Британии прошли обучение на самолетах Tutor и уже тренируются на F-16. ФОТОрепортаж

Шесть украинских пилотов прошли обучение на самолетах Tutor с инструкторами Королевских ВВС в Великобритании и сейчас тренируются на истребителях F-16.

Об этом говорится в сообщении Королевских воздушных сил Великобритании (RAF) в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Шесть квалифицированных украинских боевых пилотов завершили программу подготовки с инструкторами ВВС Великобритании и теперь тренируются на истребителях F-16 Fighting Falcon", – говорится в сообщении.

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В RAF добавили, что обучение украинских военных является частью вклада Великобритании в Коалицию воздушных возможностей для укрепления воздушных возможностей Украины.







