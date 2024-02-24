Премьер Бельгии Де Кроо выступил в Раде: Очень серьезно смотрим на будущее Украины в общей Европе. ФОТОрепортаж
Премьер-министр Королевства Бельгия Александер Де Кроо, выступая в Верховной Раде, заявил, что Украина продемонстрировала, как серьезно смотрит на свое будущее в составе Европы.
Об этом председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Мощное выступление премьер-министра Королевства Бельгия Александера Де Кроо.
"Я уверен, что мы можем преодолеть те темные времена, чтобы Украина вернулась в мирное время. И я убеждаю вас, что Бельгия не только на словах остается с вами, но и на деле. Мы собрали значительные ресурсы для военной и гуманитарной помощи, для восстановления.
Решение Европейского Совета начать переговоры о членстве Украины означает, что мы очень серьезно смотрим на будущее Украины в общей Европе. И, прежде всего, Украина продемонстрировала, как она серьезно смотрит на свое будущее в составе Европы.
Россия должна заплатить за то, что она совершила. И эта страна должна заплатить за все то разрушение, которое она повлекла сегодня.
Если сегодня вам нужны боеприпасы, вам нужны истребители, это значит, что мы должны делать больше, это значит, что мы должны делать лучше, потому что вместе мы можем добиться победы. И победы, дорогие друзья, не только для Украины, победы для свободы и для демократии по всему миру для всех, кто за это сражается", - процитировал Стефанчук Де Кроо.
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https://zbruc.eu/node/85850
Бориславська "диктатура пролетаріяту"
Коли ось так на Поділлі "зліквідовано" янівську "республику", на Підгірї виринув новий клопіт із "Вітиківською республикою" та з "диктатурою пролетаріяту" в Бориславі-Тустановичах. Тамошні робітники при нафтових копальнях і рафінеріях були в більшості Поляками соціялістами. Меншість була українська, переважно також соціялістична. Соціяліст Семен Вітик, бувший посол до парляменту з тамошньої округи, спершись на озброєних робітниках з нафтового району, захопив владу над нафтою у свої руки та господарив нею як хотів. Вгорі вже згадано, як, наприклад, Вітик не хотів видати нафти Українській Національній Раді в Стрию, хоч Державний Секретаріят зарядив цю видачу і т. п. На свою руку Вітик проголосив "соціялізацію" нафтових копалень і рафінерій та захопив їх. Розуміється, його та його прибічної ради зарядження не мали сили закону. Але, що він і його соціялістична "ґвардія" тримали нафтовий район у своїй силі, то тим часом у цьому районі все було но їхньому. Це мало багато більший вплив на долю Галичини, цебто нашої західньо-української держави, як читач цих споминів міг би здогадуватись.
А саме: вістка про "конфіскату" копалень і рафінерій "пролетаріятом" Вітика, блискавкою донеслася до Відня і дальше до Парижу, Брукселі, Лондону й Канади, де жили правні власники цих копалень та рафінерій. Треба знати, що галицький нафтовий промисл був у руках французько-бельгійсько-канадійських компаній. Чутка про "соціялізацію" та "конфіскату" нафтового промислу викликала паніку та лють серед зацікавлених капіталістів згаданих країв. Природно, вони вдалися до своїх урядів із домаганням, щоб ці уряди боронили їхні інтереси перед "розбишацьким українським урядом". У Парижі чи Брукселі не знали і не могли знати, що Вітик і його місцева "диктатура пролетаріяту" -- це тільки хвилевий продукт анархії, а не дійсний вислів галицької держави! Там брали Вітика за представника нашої держави і по цьому судили цілу соціяльну політику та характер держави.
Зрештою, щодо офіційного становища Вітика вони мали й рацію, бо наша влада безсильна зразу супроти Вітика і його озброєних соціялістів у нафтовому районі - формально признала його "комісаром нафтового промислу". Це було на початку конечне зло, бо слабка зразу держава не могла задиратися з Вітиком і його "бориславською республикою", як це жартома, називали. Це зло і цей промах мстилися опісля не абияк.
Власники чужих капіталів, вложених у бориславсько-тустанівсько-дрогобицький нафтовий промисл, маючи до вибору між "грабунковою" нафтовою політикою української держави і Польщею, воліли, розуміється, Польщу та помагали їй своїми, не малими, зрештою, впливами на Версайській конференції і в Аліянтів взагалі. Галицька нафта стала головною причиною тому, що Галичина дісталася Польщі. Вітик і його нафтова "диктатура" віддали медвежу прислугу нашим державним змаганням. Про це мені нераз доводилося чути в поінформованих колах у Відні, Парижі й Канаді, просякло це також у друковане слово в Англії й Франції.
З цією "диктатурою пролетаріяту" у нафтовім районі мали ми опісля ще гірші клопоти. Треба було вкінці вислати туди військо і роззброїти "пролетаріят".
Україна продемонструвала, як серйозно дивиться на своє майбутнє...
Усі такі серйозні, так серйозно дивляться одне на одного...
(теж робить серйозне обличчя)
Королівство Белгія тримає у своєму банку переважну кількість рашиських грошей
саме так і є, якийсь бельгійський банк тримає левову частку рашиських грошей
Зате в нього є час вояжувати в Японію, коли блокуються наші кордони, їхати на заблокований кордон, коли поляки сказали, що не приїдуть...
Стрибки в сторону та біг на місці: бурхлива діяльність з нульовим результатом....
агент "Артист"
Україна уважно дивиться на майбутнє України в Європі.
Як можна уважно дивитися на те, чого немає?
Із шайкою Зеленського майбутнього України в Європі немає.