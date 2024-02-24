Премьер Бельгии Де Кроо выступил в Раде: Очень серьезно смотрим на будущее Украины в общей Европе. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Королевства Бельгия Александер Де Кроо, выступая в Верховной Раде, заявил, что Украина продемонстрировала, как серьезно смотрит на свое будущее в составе Европы.

Об этом председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Мощное выступление премьер-министра Королевства Бельгия Александера Де Кроо.

"Я уверен, что мы можем преодолеть те темные времена, чтобы Украина вернулась в мирное время. И я убеждаю вас, что Бельгия не только на словах остается с вами, но и на деле. Мы собрали значительные ресурсы для военной и гуманитарной помощи, для восстановления.

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Решение Европейского Совета начать переговоры о членстве Украины означает, что мы очень серьезно смотрим на будущее Украины в общей Европе. И, прежде всего, Украина продемонстрировала, как она серьезно смотрит на свое будущее в составе Европы.

Россия должна заплатить за то, что она совершила. И эта страна должна заплатить за все то разрушение, которое она повлекла сегодня.

Если сегодня вам нужны боеприпасы, вам нужны истребители, это значит, что мы должны делать больше, это значит, что мы должны делать лучше, потому что вместе мы можем добиться победы. И победы, дорогие друзья, не только для Украины, победы для свободы и для демократии по всему миру для всех, кто за это сражается", - процитировал Стефанчук Де Кроо.









