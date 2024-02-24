Глава МИД Германии Бербок приехала в Одессу на годовщину полномасштабной войны. ФОТОрепортаж
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Одессу 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Бербок прибыла в Одессу вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Это ее шестая поездка в Украину с начала полномасштабной российской агрессии.
В ходе общения с журналистами Кулеба подчеркнул, что "все решения, необходимые для победы Украины, будут приняты", и что Германия будет "играть здесь главную роль".
"Путин 731 день, два года, хотел сломить народ Украины. Украинцы никогда не были более сплоченными, мы как европейцы никогда не были более сплоченными", - добавил глава украинского МИД.
Бербок и Кулеба посетили Одесский порт и Спасо-Преображенский собор, потерпевшие разрушения после российских обстрелов.
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ІМХО, це було б дієвіше, ніж свічки в соборі....
Про Одесу написано пісень більш ніж про інше світове місто , навіть Париж
А ВИ У ЯКОМУ СЕЛІ НІМЕЧЧІНИ мешкаєте ?
раші яка так вперто але тихенько підсаджувала Європу на свій дешевий газ,яка своїми "інвестиціями" наповнювали бюджет та скуповувала нерухомість,яхти,футбольні клуби ...а тим часом створювала велику та потужну армію ...Історичні зміни відбуваються...