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Глава МИД Германии Бербок приехала в Одессу на годовщину полномасштабной войны. ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Одессу 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Бербок прибыла в Одессу вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Это ее шестая поездка в Украину с начала полномасштабной российской агрессии.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

В ходе общения с журналистами Кулеба подчеркнул, что "все решения, необходимые для победы Украины, будут приняты", и что Германия будет "играть здесь главную роль".

"Путин 731 день, два года, хотел сломить народ Украины. Украинцы никогда не были более сплоченными, мы как европейцы никогда не были более сплоченными", - добавил глава украинского МИД.

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Бербок и Кулеба посетили Одесский порт и Спасо-Преображенский собор, потерпевшие разрушения после российских обстрелов.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Автор: 

Одесса (7898) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+9
Дякуємо пані Бербок за підтримку України.
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24.02.2024 20:41
+6
А вам - слабо примчаться в Одессу (пропиариться), когда муйло каждый день обстреливает Одессу. Сегодня со смертельным исходом гражданских. Пол Одессы сквозонула за бугор. Вон, в моем доме, на всех этажах вечером, окна - не освещены, то там, то там, изредка, дом в огоньках.
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24.02.2024 20:45
+5
шо то лапти притихли гавном не кидаются
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24.02.2024 21:04
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Ну от чого атеїстів так вабить попіаритись в храмах будь яких конфесій?
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24.02.2024 20:29 Ответить
Будь-який політик завжди піариться. Вона і в Харків на Салтівку їздила, коли ще росіяни сильно обстрілювали її.
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24.02.2024 20:37 Ответить
А вам - слабо примчаться в Одессу (пропиариться), когда муйло каждый день обстреливает Одессу. Сегодня со смертельным исходом гражданских. Пол Одессы сквозонула за бугор. Вон, в моем доме, на всех этажах вечером, окна - не освещены, то там, то там, изредка, дом в огоньках.
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24.02.2024 20:45 Ответить
ЗЫ... У меня есть возможность бесплатно пребывать за бугром, но я категорически не хочу оставлять Украину в такое время. И вы знаете, острых ощущений - хоть отбавляй. Некрасиво Вы поступили в отношении главы МЗС Вашего флага. И бросьте по-кацапски, за глаза, обсуждать людей.
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24.02.2024 20:49 Ответить
Я не вкладаю в слово піар негативний сенс. Можливо її піар приверне увагу європейців до цього (нажаль прифронтового) міста
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24.02.2024 20:58 Ответить
Пані-це не піар...це дійсно акт підтримки та співчуття ...майте совість...
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24.02.2024 21:07 Ответить
А до зруйнованих рашистами останніми днями будинків в Одесі звозив?
ІМХО, це було б дієвіше, ніж свічки в соборі....
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24.02.2024 20:32 Ответить
Символізм цієї події вже великий і багато на що вплине ...буде сподіватися що дуже скоро ...
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24.02.2024 21:05 Ответить
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24.02.2024 20:33 Ответить
Дивно чому в Одесу. При всіх достоїнствах це все ж велике село біля моря і там немає особливо нічого суперзначного крім порту, моря і вкрай занедбаного історичного центру.
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24.02.2024 20:36 Ответить
назло Медведеву
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24.02.2024 21:02 Ответить
Називати Одесу селом глупо . Це велике місто . Вона мае 1млн мешканців. Це більш ніж у Турині , це в 7 разів більш ніж у Зальцбургу , в два рази більш ніж в Братиславі.
Про Одесу написано пісень більш ніж про інше світове місто , навіть Париж
А ВИ У ЯКОМУ СЕЛІ НІМЕЧЧІНИ мешкаєте ?
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25.02.2024 03:25 Ответить
Я знаю що таке Одеса. Тому я і пишу при всіх своїх достоїнствах зараз це велике село біля моря. А порівняно з навіть німецькими селами вона дуже сильно занедбана.
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25.02.2024 12:40 Ответить
Написала, щира украинка из немецкой деревни.
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25.02.2024 07:04 Ответить
Дякуємо пані Бербок за підтримку України.
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24.02.2024 20:41 Ответить
Вона схожа на СіСі-Кетч у віці 40 років. В кого молодість у 80-х роках була, той чудово мене зрозуміє
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24.02.2024 20:43 Ответить
А че не оценить, юный бананщик, который по молодости западал на конъюктурные однодневки. https://youtu.be/xSfedfuVATE Еще бы Джой сюда приплел
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24.02.2024 20:53 Ответить
https://youtu.be/XcAl93uEYUA Alice Cooper - Hey Stoopid
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24.02.2024 21:06 Ответить
https://youtu.be/v95p2_uqNHU
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24.02.2024 21:07 Ответить
Heaven And Hell
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24.02.2024 21:08 Ответить
https://youtu.be/QQkDPViF2-4 Heaven And Hell - Black Sabbath Dio Tribute - CZ
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24.02.2024 21:40 Ответить
у нас постоянно по радио ее крутят
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24.02.2024 21:09 Ответить
You make your own heaven and hell
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24.02.2024 21:31 Ответить
Хто ще три роки тому міг подумати чи передбачити що Україна та Німеччина як партнери будуть протистояти раші...?!
раші яка так вперто але тихенько підсаджувала Європу на свій дешевий газ,яка своїми "інвестиціями" наповнювали бюджет та скуповувала нерухомість,яхти,футбольні клуби ...а тим часом створювала велику та потужну армію ...Історичні зміни відбуваються...
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24.02.2024 21:03 Ответить
шо то лапти притихли гавном не кидаются
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24.02.2024 21:04 Ответить
Мабуть вдуплили , шо 23 февраля не их праздник - а наш. Во-первых: рабоче-колхозную армию учредили декретом Совета народных комиссаров РСФСР «О Рабоче-крестьянской Красной армии», подписанному 15 января 1918 года.... А шо же было 23 февраля 1918 года? Германия наклонила красную армию москалей под Нарвой да так, шо Дыбенко своровал поезд и оказался от передовой за 1000 км. Германия пошла далее, наклонила членина и тот 23 февраля 1918 года признал Украинскую Народную Республику в ее тогдашних границах... И того, кацапы празднуют не тока день рождения С.Бандеры, но еще и создание УНР 23 февраля. Кацапы , так держать, олухи царя небесного.
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24.02.2024 21:20 Ответить
 
 