Глава МИД Германии Бербок приехала в Одессу на годовщину полномасштабной войны. ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Одессу 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Бербок прибыла в Одессу вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Это ее шестая поездка в Украину с начала полномасштабной российской агрессии.

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В ходе общения с журналистами Кулеба подчеркнул, что "все решения, необходимые для победы Украины, будут приняты", и что Германия будет "играть здесь главную роль".

"Путин 731 день, два года, хотел сломить народ Украины. Украинцы никогда не были более сплоченными, мы как европейцы никогда не были более сплоченными", - добавил глава украинского МИД.

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Бербок и Кулеба посетили Одесский порт и Спасо-Преображенский собор, потерпевшие разрушения после российских обстрелов.