Сутки на Харьковщине: удары по Купянску, Казачьей Лопани, обстрелы Великобурлукской и Волчанской громад. ФОТО

За прошедшие сутки оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковщины. В частности: Казачья Лопань, Стрелеча, Дом, Синьковка, Петропавловка, Ивановка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В 10:00 в г. Купянск во время обстрела РСЗО повреждено частное домовладение. Без пострадавших. Около 13:00 в результате обстрела с. Петропавловка получил осколочные ранения 44-летний волонтер, госпитализированный в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Днем россияне двумя КАБами ударили по пгт Приколотное: повреждены складские помещения гражданского предприятия. Около 15:00 оккупанты нанесли артиллерийские удары по с. Казачья Лопань Харьковского района.





В с. Григоровка Великобурлукской громады в результате вражеских ударов КАБами разрушено здание магазина, повреждены 5 жилых домов, здание бывшего сельского совета, здание детского сада, помещение "Укрпочты". Без пострадавших.

В 17:22 в с. Лиман Волчанской громады в результате вражеских обстрелов РСЗО горело хозяйственное здание свинофермы на площади 600 м². Погибли 23 животных, 52 – удалось спасти.