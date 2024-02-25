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Сутки на Харьковщине: удары по Купянску, Казачьей Лопани, обстрелы Великобурлукской и Волчанской громад. ФОТО

За прошедшие сутки оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковщины. В частности: Казачья Лопань, Стрелеча, Дом, Синьковка, Петропавловка, Ивановка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В 10:00 в г. Купянск во время обстрела РСЗО повреждено частное домовладение. Без пострадавших. Около 13:00 в результате обстрела с. Петропавловка получил осколочные ранения 44-летний волонтер, госпитализированный в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Днем россияне двумя КАБами ударили по пгт Приколотное: повреждены складские помещения гражданского предприятия. Около 15:00 оккупанты нанесли артиллерийские удары по с. Казачья Лопань Харьковского района.

Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини

В с. Григоровка Великобурлукской громады в результате вражеских ударов КАБами разрушено здание магазина, повреждены 5 жилых домов, здание бывшего сельского совета, здание детского сада, помещение "Укрпочты". Без пострадавших.

В 17:22 в с. Лиман Волчанской громады в результате вражеских обстрелов РСЗО горело хозяйственное здание свинофермы на площади 600 м². Погибли 23 животных, 52 – удалось спасти.

Обстріли Харківщини

Автор: 

обстрел (27336) Харьковщина (5577)


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Після Авдіївки буде Куп'янськ і, якщо Куп'янськ не вистоїть, то у нас дуже високі шанси втратити Харків - друге найбільше місто України з мільйоном населення, - нардеп Устинова.
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25.02.2024 10:50 Ответить
 
 