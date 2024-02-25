Ночью оккупанты нанесли массовый удар по Константиновке, за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины, один человек получил ранение. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские захватчики 7 раз открывали огонь по населенным пунктам, всего по линии столкновения зафиксировано 1657 обстрелов. Под вражеским огнем оказались Константиновка, село Клещиевка, Нетайлово, Новоселовка Первая, Свято-Покровское, Уманское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области.

"25 февраля после полуночи Россия нанесла массированный удар по Константиновке, предварительно – ракетами С-300. Ранено гражданское лицо. Разрушениям подверглись здание железнодорожного вокзала, храм, 2 частных и 12 многоквартирных домов, 21 магазин, 19 торговых павильонов, три учебных заведения, 2 админздания, почта, киоск", - говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов на Донетчине повреждены три жилых дома, учебное заведение, гражданские авто, газопровод. Всего за ночь пострадали по меньшей мере 64 гражданских объекта. В Селидово в результате вражеской атаки повреждено кафе.

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