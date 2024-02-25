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Ночью оккупанты нанесли массовый удар по Константиновке, за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины, один человек получил ранение. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские захватчики 7 раз открывали огонь по населенным пунктам, всего по линии столкновения зафиксировано 1657 обстрелов. Под вражеским огнем оказались Константиновка, село Клещиевка, Нетайлово, Новоселовка Первая, Свято-Покровское, Уманское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области.

"25 февраля после полуночи Россия нанесла массированный удар по Константиновке, предварительно – ракетами С-300. Ранено гражданское лицо. Разрушениям подверглись здание железнодорожного вокзала, храм, 2 частных и 12 многоквартирных домов, 21 магазин, 19 торговых павильонов, три учебных заведения, 2 админздания, почта, киоск", - говорится в сообщении.

Удар по Костянтинівці

В результате вражеских обстрелов на Донетчине повреждены три жилых дома, учебное заведение, гражданские авто, газопровод. Всего за ночь пострадали по меньшей мере 64 гражданских объекта. В Селидово в результате вражеской атаки повреждено кафе.

Смотрите: Сутки на Харьковщине: удары по Купянску, Казачьей Лопани, обстрелы Великобурлукской и Волчанской громад. ФОТО


Удар по Костянтинівці
Удар по Костянтинівці
Удар по Костянтинівці
Удар по Костянтинівці
Удар по Костянтинівці
Удар по Костянтинівці
Удар по Костянтинівці

Автор: 

обстрел (27336) Донецкая область (9746) Константиновка (1761)


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Де млять місцеві ждуни, тцк окопи хто має иити
Рит
И
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25.02.2024 10:22 Ответить
Найвеличніший змінив стиль війни, що наступне здасть, Слов"янськ, Крам?
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25.02.2024 10:32 Ответить
 
 