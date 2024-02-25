Задержан мужчина, который подделал свидетельство о смерти жены и как отец-одиночка пытался выехать из Украины, - Госпогранслужба. ФОТО

Муж "похоронил" жену, чтобы уехать за границу, однако пограничники установили, что свидетельство о смерти поддельное.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Муж вместе с паспортом предоставил на контроль свидетельства о смерти жены, о браке и о рождении ребенка. Эти документы должны быть основанием для его выезда за границу как отца-одиночки. Впрочем, пограничники установили, что свидетельство о смерти поддельное. Муж признался, что жена жива, а фальшивый документ ему дал водитель автобуса, по которому он направлялся в Венгрию. Обоим мужчинам придется отвечать за совершенное перед законом", - говорится в сообщении.

Смотрите: Ликвидирован межрегиональный канал подделки официальных документов с ежемесячной прибылью почти в 1 млн грн. ФОТОрепортаж







