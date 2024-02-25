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Задержан мужчина, который подделал свидетельство о смерти жены и как отец-одиночка пытался выехать из Украины, - Госпогранслужба. ФОТО

Муж "похоронил" жену, чтобы уехать за границу, однако пограничники установили, что свидетельство о смерти поддельное.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Муж вместе с паспортом предоставил на контроль свидетельства о смерти жены, о браке и о рождении ребенка. Эти документы должны быть основанием для его выезда за границу как отца-одиночки. Впрочем, пограничники установили, что свидетельство о смерти поддельное. Муж признался, что жена жива, а фальшивый документ ему дал водитель автобуса, по которому он направлялся в Венгрию. Обоим мужчинам придется отвечать за совершенное перед законом", - говорится в сообщении.

Смотрите: Ликвидирован межрегиональный канал подделки официальных документов с ежемесячной прибылью почти в 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Підробка документів
Підробка документів
Підробка документів
Підробка документів

Автор: 

Госпогранслужба (6475) граница (5273) подделка (438)


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Топ комментарии
+10
А міг би кіллера найняти і реально вбити. Гуманіст.
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25.02.2024 13:50
+4
Для чого кіллера, все сам б міг))
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25.02.2024 13:52
+3
Це оригінально, віддаю належне за креативний підхід😂
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25.02.2024 13:49
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циган?
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25.02.2024 13:48 Ответить
Це оригінально, віддаю належне за креативний підхід😂
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25.02.2024 13:49 Ответить
Микола Васильович зі своїми "Мертвими душами" - тихонько курить десь збоку....
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25.02.2024 14:23 Ответить
А міг би кіллера найняти і реально вбити. Гуманіст.
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25.02.2024 13:50 Ответить
Для чого кіллера, все сам б міг))
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25.02.2024 13:52 Ответить
кума?
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25.02.2024 13:52 Ответить
Кума - то для втіхи )
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25.02.2024 15:03 Ответить
Ех - здав водія
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25.02.2024 13:53 Ответить
Той вже скількох так перевіз.
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25.02.2024 13:59 Ответить
Голобородькіна школа...
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25.02.2024 14:01 Ответить
Здобули, ломляться не сюди, а - звідси.
але гундосе там ж потужно щось будує, сотні трильйонів дерев і дронів.
Уявляю як Джонсон(англієць) рже з цього цирку. бо ше є Джонсон-спікер, він ржав за російське бабло, але... от чортові журналісти, треба би ФБР за ними побігати по саунах, як у нас. клоуни.
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25.02.2024 14:08 Ответить
електорат зе-жопи біжить їм би відсмоктувати у єралаша, а не захищати країну.
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25.02.2024 14:51 Ответить
Восставшая из могилы. )
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25.02.2024 15:01 Ответить
Чомусь згадався американський трагікомедійний серіал «Чому жінки вбивають».
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25.02.2024 15:08 Ответить
Як би смішно, прикро чи мерзенно не було, але це індикатор реальних настроїв у суспільстві. Дуже прикро і більш того небезпечно, що влада своєю недолугою совковою політикою спонукає громадян вдаватися до подібних ганебних хитрощів.
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25.02.2024 15:28 Ответить
Який сором, ганьба. Фу-у-у гидота.
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25.02.2024 16:19 Ответить
 
 