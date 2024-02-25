Задержан мужчина, который подделал свидетельство о смерти жены и как отец-одиночка пытался выехать из Украины, - Госпогранслужба. ФОТО
Муж "похоронил" жену, чтобы уехать за границу, однако пограничники установили, что свидетельство о смерти поддельное.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"Муж вместе с паспортом предоставил на контроль свидетельства о смерти жены, о браке и о рождении ребенка. Эти документы должны быть основанием для его выезда за границу как отца-одиночки. Впрочем, пограничники установили, что свидетельство о смерти поддельное. Муж признался, что жена жива, а фальшивый документ ему дал водитель автобуса, по которому он направлялся в Венгрию. Обоим мужчинам придется отвечать за совершенное перед законом", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+10 Hulio
показать весь комментарий25.02.2024 13:50
+4 Nestor Nen
показать весь комментарий25.02.2024 13:52
+3 Тарас Бартусяк
показать весь комментарий25.02.2024 13:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але гундосе там ж потужно щось будує, сотні трильйонів дерев і дронів.
Уявляю як Джонсон(англієць) рже з цього цирку. бо ше є Джонсон-спікер, він ржав за російське бабло, але... от чортові журналісти, треба би ФБР за ними побігати по саунах, як у нас. клоуни.