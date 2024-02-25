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180 тонн украинской кукурузы рассыпали из грузовых вагонов в Польше, - "Укрзализныця". ФОТО

"Укрзализныця" снова фиксирует незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта на территории Республики Польша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".

Как отмечается, в ночь с 24 на 25 февраля неизвестные высыпали украинскую кукурузу из 8 полувагонов - около 180 тонн.

"Инцидент произошел в 150 км от порта Гданьск, откуда груз должен был отправиться за пределы Польши. То есть украинская сельскохозяйственная продукция ехала транзитом через страну", - объясняют в "Укрзализныце".

Также информируется, что "Укрзализныця" фактически ежедневно фиксирует системную порчу украинских грузов на территории Польши.

"Это преступление против Украины, которое вышло из-под контроля. И чем дольше ситуации будет уделяться со стороны Польши недостаточное внимание и не будут приниматься соответствующие решения, тем более сложной и неконтролируемой будет ситуация. Единственный выход - это поиск решений на двустороннем уровне. По этому правонарушению также будет соответствующее обращение к стражам порядка Польши", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ожидает "быстрого и объективного" расследования дела о рассыпанном украинском зерне в Польше, - Минагрополитики

Розсипане зерно у Польщі
Розсипане зерно у Польщі
Розсипане зерно у Польщі

Автор: 

зерно (1070) Польша (8435) Укрзализныця (2753) блокирование (464)


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Топ комментарии
+56
Нагадую всім захисникам Польщі, що з росією конфлікт теж починався через торгові війни. Звісно, потрібно тримати голову холодною, але всьому є межа. Навіть, якщо це роблять проросійські поляки, чому польска поліція нічого не робить, а навпаки їх захищає? А значить, польска влада є співучасником.
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25.02.2024 16:42
+40
Хроніки одічалих. підри давлять тракторами санкційні помідори, а ці кончені заподляки викидають з вагонів українське збіжжя.
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25.02.2024 16:41
+40
Польська курва чекає на кацапські танчики.
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25.02.2024 16:41
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думаєте,здогадатися про це дуже важкр? але ЗЕлень,як води в рот набрала...хто-зна,може ЗЕлені це вигідно? щоб укр с/г остаточно розвалилося і люди розбіглися (та були вибиті на фронті),тоді можна й земельку розпродати,не даремно ж вони закон перед війною прийняли...
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25.02.2024 17:01 Ответить
не мовчать: Україна реагуватиме економічно на прояви порушень з боку окремих країн Євросоюзу, - ОП Джерело:
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25.02.2024 17:06 Ответить
Який ви правильний !!! Тоді в Італії фермерів, які страйкують, треба теж палицею по голові ? І у Франції. А якщо ви тут на Майдан вийдете, то чого беркутню обзиваєте ? Порушники будуть завжди, коли їм важко. Перше, що я зробив би 6 повернув вантажівки додому. І звільнив би кордон. Для інших вантажів. Якщо і їх будуть псевдофермери затримувати, то у спецслужби та поліції з'явилась робота. Бо хвіст у фермерів росте з мацковії, а не з фермерських інтересів !!!
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25.02.2024 18:57 Ответить
Чому при Порошенкові не було конфліктів з поляками, а при зеленському є? може хтось пояснити?
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25.02.2024 17:00 Ответить
я викладав там де ти вчився. Цей конфлікт був погашений договором між президентами країн, він не завдав шкоди. І це була провокація російських спец.служб. Ти згоден з цим?
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25.02.2024 17:20 Ответить
в мене свої думки , в тебе свої. в конфлікті з зерном вина Україна.
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25.02.2024 17:49 Ответить
ні, вини України не більше 20%, бо вона дійсно є. Однак... основна вина не наша - боротьба політичних сил дуди і туска за голоси на місцевих виборах. Цинічна поведінка і ніяк їх (обох) слова про підтримку і дружбу не корелюють з їх справами.
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25.02.2024 17:53 Ответить
а тепер повернемось до мого запитання. дивіться вище.
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25.02.2024 17:55 Ответить
були економічні конфлікти і при порошенку. і їх не завжди (досить часто) вирішували не на нашу користь. так би мовити, прогиналися під ляхів. чого тільки варта історія з свининою, наприклад.
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25.02.2024 17:59 Ответить
вау! і що? блокували військову допомогу, кордони блокували?
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25.02.2024 18:08 Ответить
я вже, здається, пояснив в цій гілці форуму, чому таке відбувається і ніхто нічого не робить. коротко: бо політика (місцеві вибори) і є шанс у цих ляхів викрутити руки Україні і отримати більше, чим могли, коли не було війни, тобто вони цинічно користуються ситуацією.

Ну так, ляхи, вони такі... гнидний народ - таким він був завжди, а ми просто в минулий період бухи зачаровані всесвітньої підтримкою нас, яка передалася і їм (крім того вони реально труханули, а зараз побачили, що їм, фактично, вже нічого не загрожує). Звичайно, там є різні люди (які нас чесно і без обов'язків підтримували і підтримують), однак загальна характеристика поляків - вони не дуже добрий народ, підступний і, скажу так, коректно - занадто гордий не по справам.

Рекомендую поговорити в Європі про них, особливо в Німеччині. багато різносторонньої і цікавої інформації і оцінок про них почуєте/отримаєте.
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25.02.2024 18:19 Ответить
в мене у Польші своя транспортна компанія зареєстрована. я трішки знаю ху із ху. в Україні гниляччя більше чим там.
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25.02.2024 18:29 Ответить
угу. я не реєстрував в польщі транспортну компанію, однак ситуацію, чому "раптово" виникли проблеми з транспортниками - знаю. Ці відносини... їх не важко було спрогнозувати, що вони почнуть на нас тиснуть. було питання коли почнуть. ось, під місцеві вибори. Однозначно.

Однак є момент. проблеми перевізників - то одне, проблеми аграрного сектору, точніше, польських селюків (напишу зневажливо, бо вони таке заслуговують) - то інше. Проблеми різні, роль польської і української сторони в цих проблемах різної величини/глибини.

Однак як раз в обох ситуаціях поляки вирішили піти ва-банк, реально викручуючи нам руки, розуміючи, що ми в надскладному становищі і багато в чому залежні від їхньої, транзитної території. Це підло і не по-сусідськи.

Хоча знаючи їхню ментальність і наші історичні взаємовідносини,які тиснуть на наші *******, ці мудаки, туск зі своєї сторони і дуда зі своєї, нашим мудакам в якості аргументі кажуть: почикайте, пройдуть місцеві вибори і все "порЄшаЄм", а зараз ми змушені підігравати тим селюкам і іншим мисливцям.

Однак, я думаю, що це просто слова, а вони починають нам викручувати руки, бо розуміють, що сильна Україна - їм виявляється серйозний конкурент на багатьох галузевих ринках, в першу чергу, на аграрному.
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25.02.2024 19:07 Ответить
а хто вам сказав,що буде легко? легко то це назад до рашки!
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25.02.2024 19:16 Ответить
У 2021 році експорт в ЄС м'яса птиці з України складав лише 84,6 тис. тонн. Натомість за підсумками 2022 року він зріс до 137,8 тис. тонн, а за результатами минулого року досяг 171,5 тис. тонн.
Як наслідок, Україна увійшла в топтрійку найбільших експортерів курятини до ЄС.
Своєю чергою експорт яєць в ЄС за два роки зріс більш ніж у чотири рази - з менш ніж 8 тис. тонн у 2021 році до 13,7 тис. тонн у наступному році і до 32,2 тис. тонн за результатами 2023 року.
Якщо у 2021 році Україна експортувала в ЄС лише 7,4 тис. тонн цукру, то у 2022 році - 178,6 тис. тонн, а в 2023 році - 495,8 тис. тонн. (Ріст в 67 разів)
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25.02.2024 17:31 Ответить
Зерно вирощене в Україні але воно вже продане Німеччині. Чому ви переживаєте за німіцьку кукурудзу? У них є свої страхові компанії та правоохоронні органи які розберуться із даною ситуацією
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25.02.2024 17:02 Ответить
продукт не прийшов до адресата значить він ще наш
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25.02.2024 18:05 Ответить
Усе залежить від того на яких умовах укладені контракти(чули таке INCOTERMS правила у міжнародній торгівлі які визначають де, коли переходить право власності на товар, хто оплачує розмитнення, доставку та страхові платежі)
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25.02.2024 18:27 Ответить
Не лякайте бидло INCOTERMS-ом
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25.02.2024 19:31 Ответить
а взагалі має бути в таких випадках озброєна охорона або дати право на зброю нашим водіям
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25.02.2024 18:07 Ответить
Спочатку треба думати ! Потім у влади просити експедиторів з СБУ (звісно не на кожну машину). І самим робити знімання моменту зняття пломб. Мати газбалончик. І мотузку. Будуть противитись чи стріляти, отримають міжнародний суд. Але на початку треба чергу .... повернути додому
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25.02.2024 18:49 Ответить
і як ти собі уявляєш ? озброєні укранці на території іншої країни стріляють в її громадян?
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25.02.2024 18:50 Ответить
Это пи**ец. Один дурачок на тракторе на власти наехал. Наутро ему уже шьют 5 лет. А эти типа неуловимые. Некоторые даже себя на камеру снимали.
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25.02.2024 17:02 Ответить
Польські державницькі керівники завжди мріяли про відновлення Великої Польщі в кордонах 1772 року, з окупованої усією Правобережною Україною.
"March, marsz, Piłsudski, z tobą miłosierdzie Boga,
Zbudujemy Polskę z morza i morza ",
«Марш, марш, Пілсудський, з тобою милість Божа,
Ми побудуємо велику Польщу від моря і до моря »- говорив цей популярний польський куплет пісні на мотив національного гімну «Ще Польска нє згінела». Пілсудський навіть розробив проект величезної польської конфедерації «Міжимор'я», яка б об'єднувала всi країни від Фінляндії до Румунії - тобто Прибалтику, Польщу, Угорщину, Югославію, Чехословаччину і Україну з Білоруссю. Однак націоналісти країн зокрема, Прибалтики, Білорусії і України) вчинили сильний опір, бо в результаті чого народи цих країн стали би в дуже пригнобленому становищі щодо поляків. Та і проти нього категорично виступили США, Великобританія і ін., вони аж ніяк не бажали появи в Східній і Центральній Європі сильної слов'янської конфедерації. Тому проект залишився нереалізованим .. А зараз таку величезну Польщу мабуть знову мріють створити вже ******* польські націоналісти ,терористи. Звісно, надіємся що це нездійсненна маніакальна мрія, тiльки наших ворогiв польскiх націоналістів, комуняк, але не всього дружнього нам українцям слов'янського як і ми польського народу.
-
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25.02.2024 17:03 Ответить
їм вже цю дурню вибили з макітр. Але в нутрі ляхи так і лишилися ляхами. Не всі звичайно,думаю що там і багато адекватних поляків є і не варто забувати про біженців в Польщі і військову допомогу...Але те що відбувається то трохи не є "європейські цінності".
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25.02.2024 18:00 Ответить
Друже, можна я посію семена сумніву ? Наші такі пухнаті ? ТО : 1.2500 вантажівок стоїть на кордоні. Питання до тебе. Твоя вантажівка теж стоїть, що ти будеш робити ? Я одразу поверну назад, розвантажу і використаю її в інших справах. Ой-йО ! Договір! - дивись форс-мажор! Далі. Зернотрейдери, інші господарі вантажу мають БАБЛО оплачувати простої ? Місяць - два ? Я сумніваюсь. Перевізникам це вигідно чи ні ? ТАК. Вантажівка стоїть, а бабло в кишеню сиплеться. Якщо скажуть фіг ВАМ і згадають форсмажор, я одразу дам команду ДОДОМУ, хлопці ! Як все розрулити, маю думку. Але кому це потрібно ??
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25.02.2024 18:44 Ответить
Русня пытается подать информацию что конфликт происходит между поляками и украинцами. Стоп манипуляциям - Конфликт устраивает кучка проплаченых польских фермеров которых курирует Рашка и то как подается это событие в СМИ свидетельствует о влиянии рашки на польских аграриев.
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25.02.2024 17:08 Ответить
А чьо все зебилы так влажно растеклись нежетью по плинтусу? Хтозна. Германия оплатила за зерно, ей на территории Евросоюза виднее спросить с поляков или нет. Мож поляки с немцами еще в состоянии 2МВ. Как кацапы с японцами, до сих пор не подписали договор о мире.
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25.02.2024 17:09 Ответить
Но самое главное, спрос будет с зебилов, которые спровоцировали это противостояние еще 4-5 месяцев назад. И до сих пор палец о палец не стукнули , чтобы упразднить проблему.
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25.02.2024 17:11 Ответить
Як тільки ЄС "ПШЕКАМ" видав зарплату в 137 лярдів євро ,зразу ж і роботу видно...
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25.02.2024 17:09 Ответить
Я ж казав! На темі вже з"явився пшекотроль Сергій Шешеня! Не годуйте цю пшекопідстилку,не вступайне з ним в розмови! Одразу в спам,лайдака!
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25.02.2024 17:10 Ответить
Шо? Насмішив)) Мої діди були козаками і вбивали цю дурню польску 300 років тому, як і москалів. І я на форумі вже 10 років. Це ти лижеш полякам дупу, продався за злоті)
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25.02.2024 17:16 Ответить
а.....так це про таких,як ти Тарас казав: славних прадідів великих,правнуки погані? предки рубали чванливим ляхам голови,а нашадок-пшеколайдак відлекує у них за купку злотих.....
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26.02.2024 16:11 Ответить
Коли німці зрештою почнуть виставляти пшецькому бидлу пристойні рахунки за знищене їхнє зерно українського походження , тоді ця вакханалія припиниться .
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25.02.2024 17:10 Ответить
Немцы банально боятся поляков.
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25.02.2024 17:49 Ответить
Німців вже ******* і поляки і мадяри. Ці дві гівнонації мають бути виключені із ЄС. Хай з росією дружать далі.
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25.02.2024 18:56 Ответить
А польске щось розсипати нельзя з нашого боку?
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25.02.2024 17:18 Ответить
"Фермеры Путина": кто подстрекает протестующих в Польше

Соцсети также обратили внимание на еще одного "интересного" протестующего. Это - поляк Петр Панасюк, который называет себя "квалифицированным историком, геополитиком и геостратегом", "борющимся с нацизмом".

Панасюк с декабря прошлого года находится в базе Миротворца за "участие в информационно-пропагандистских спецоперациях России", "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "распространение нарративов кремлевской пропаганды".

https://korrespondent.net/world/4665378-fermery-putyna-kto-podstrekaet-protestuuischykh-v-polshe
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25.02.2024 17:20 Ответить
поляки хочуть, щоб путін навів порядок? от просто хочеться створити коридор для путінського війська прямісінько до воріт польщі ще й харчів дати на дорогу - нехай би там наводили порядок.
донбас кликав і накликав, тепер має порядок по повній програмі. от того порядку видать полякам хочеться - то най би мали!
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25.02.2024 17:25 Ответить
Тобто бандити діють на кордоні легально , польська влада ні му му.Польща перетворюється на маргінальне суспільство.
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25.02.2024 17:27 Ответить
Кремль все життя крутив поляками як хотів і щас йде активна операція. Але і з України її також роздмухують і не йдуть на перемовини.
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25.02.2024 17:31 Ответить
не все. так однозначно
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25.02.2024 17:32 Ответить
Польські курви бьють просто в спину. Мерзоти.
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25.02.2024 17:33 Ответить
Прийде час, скурвлене паньство, і ви ще проситимете українського хліба, і української допомоги. І вам покажуть на рельси, падлюки...
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25.02.2024 17:36 Ответить
Що я б зробив на місці Зе? Відправив би до цих виродків оперативну групу сбу чи гур, які б доступно пояснили їм звідти забратися. Якщо б почали вередувати-постріл в повітря. От побачите, блокаду кордону розсмокчеться дуууже швидко!
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25.02.2024 17:52 Ответить
Питання можна вирішити запровадивши місячний мараторій на перевезення зерна тереторію Польші, тим часом створюється комісія з залученням інших західних країн і там з допомогою цифр і фактів доказуєм свою правоту. Якщож кордон продовжується блокувати у нас зявляються прямі докази що зерно це тільки привід і за всім стоїть кацапстан. Правда кому це треба у нас привикли бикувати
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25.02.2024 17:53 Ответить
Блокувати-це злочин такий собі.але навмисне псування продукції,це вже тяжкий злочин.Ну яка у нас «влада»,мизнаємо,але влада польщі...Або немає там влади,або,що вірогідніше,все це рбиться щ мовчазної згоди влади.
Чому країни,до яких прямувала продукція,не подадуть в суд?
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25.02.2024 17:53 Ответить
А шо ми? Наші дії?
Та які дії... Скавчим...
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25.02.2024 17:55 Ответить
1 10000%провокація москви, посварити Україну і Польщу
2відсутність жорсткої реакції зі сторони України, навіть позов який безпрограшний сам по собі до европейської торгої палати на вимогу поляків відкликали
3суперечки у владі Польщі,стара влада просрала вибори і їй радше танки в києві ніж втрати владу,те саме що і в сша з пуйлотрампом
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25.02.2024 17:58 Ответить
кукуруза варевського
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25.02.2024 18:39 Ответить
Та не плачте ви так. Зерно вже давно викупили за безцінок у фермерів, так що їм пофіг. Агрохолдинги, типу виродка веревського, платять у бюджет мінімум податків, а всю виручку активно виводять за кордон, так що пересічним громадянами також пофіг.
Єдині кого шкода то німці, але ті просто будуть знати на майбутнє про "якість" транспортної системи Польщі. Тим більше у контрактах по-любому прописані форс-мажорні обставини і страхова все покриє, то ж Європа.
А ось ворожнечу хтось розганяє такими діями, найнявши з десяток криміналу. І кому це вигідно ми усі знаємо.
А ви тупо ведетесь на "червону ганчірку", якою перед вами махають.
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25.02.2024 18:14 Ответить
Тими копійками можеш підтертись.
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25.02.2024 20:04 Ответить
Блокують тільки сільгосппродукцію, бо ми іншого не виробляємо. Якби працювала промисловість - то блокували б і промислову продукцію. Я вже давно казав, що нам треба розглядати також варіант, що нас в ЄС можуть не взяти (не по нашій вині).
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25.02.2024 18:35 Ответить
ЦЕ ТА КУКУРУЗА ЯКУ У УКРАЇНСЬКИХ СЕЛЯН БАРИГИ СКУПЛЯЮТЬ ПО 80 ДОЛЛАРІВ ???? при світовій ціні 260 ??
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25.02.2024 18:37 Ответить
поясніть мені, чому якщо метал з Украаїни, то "ахметовській", а якщо кукурудза чи зерно, то "українське"?
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25.02.2024 18:49 Ответить
бо ж дуже вигідно скуповувати зерно в бідних українців-виробників за безцінь, а потім продавати його в європу за світовими цінами, не сплачуючи мито. прибуток відправляти на Кіпр і все це прикривати стражданням українського народу.
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25.02.2024 18:54 Ответить
Ще вигідніше польським баригам скуповувати у росії крадене в українців зерно і продавати його на європейському ринку заробляючи 300% маржі
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02.03.2024 12:04 Ответить
Вкрали в 2022 а вже 2024
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02.03.2024 20:39 Ответить
Російські диверсійні групи працюють в Польщі? А куди влада і військові дивляться?
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25.02.2024 19:02 Ответить
Eксперти попереджають, що подовження ембарго принесе Польщі набагато більше шкоди, ніж користі, через очікувані заходи у відповідь з боку України.

Польський міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський зазначив під час виступу в парламенті, що минулого року позитивне сальдо торгівлі Польщі з Україною становило 6,9 мільярда євро.

На противагу цьому Польща мала від'ємне сальдо обсягом 650 мільйонів євро у торгівлі сільськогосподарською продукцією. Польща експортує до України транспортні засоби, техніку, паливо, зброю та фармацевтичну продукцію, а також молочні продукти, овочі та напої.
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25.02.2024 19:06 Ответить
Відправляємо зерно морським коридором. І не маємо проблем.
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25.02.2024 19:07 Ответить
Е ні.
А як же ОПшні агрохолдинги будуть зерно польським баригам наліво штовхати?
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25.02.2024 20:33 Ответить
ЧТО МО НЕ МОЖЕТ ОХРАНУ ОРГАНИЗОВАТЬ !?
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25.02.2024 19:14 Ответить
https://www.slidstvo.info/articles/ukrainske-zerno-eksportuiut-cherez-firmy-prokladky-iaki-ne-platiat-podatky-pid-chas-viyny/ Українське зерно експортують через фірми-прокладки, які не платять податки під час війни. Журналісти з України та Румунії з'ясували, хто імпортував українське «чорне зерно» на мільйони євро у Європейський Союз. Вони знайшли ліквідовані компанії, підставних осіб та міжнародних агропромислових гігантів.
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25.02.2024 19:28 Ответить
Прийшов час судити за це сухопутне піратство у Європейському Суді!
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25.02.2024 19:40 Ответить
так, років 5, і можна не поспішати.
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25.02.2024 19:44 Ответить
Друзі ! Знову кордон ! Як на фронті. Пропоную просте рішення. Повернутись до початку конфлікту ! Так радять фахівці з Конфліктології. Чого їх ніхто не залучає ?? Початок: 1. вантажівки з сільхозпродукцією повернути назад до місць завантаження. ВаУ, гроші !? За два-три місяці у черзі втрачено більше. Інший вантаж має без затримки проїхати через пропускні пункти, якщо фермери - дійсно фермери, які захищають свої цінності ! А не псевдофермери з кацапським хвостом. 2. фермери на своїх тракторах їдуть обробляти землю під посівну. 3. Шмигаль негайно дає наказ повернути вантажівки додому. 4. Туск повертає фермерів по домівках своїм наказом. А далі що ? А далі працюють урядові комісії по узгодженню подальшого експорту. Ось і побачимо ХУ ІЗ ХУ !!! І хто з двох сторін НЕпухнастий.
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25.02.2024 19:47 Ответить
Саме так. Поглиблення конфлікту нічого, крім радості пуйлу, не дає.
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25.02.2024 20:13 Ответить
будь прокляты поляки.
Где самые справедливые европейские суды и расследования??? где компенсация?!
это вообще страна ЕС или сомали??
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25.02.2024 20:22 Ответить
Просто цікаво. Ця ситуація продовжуєттся не один місяць.
Збіжжя продовжують посилати цим маршрутом навмисно?
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25.02.2024 20:31 Ответить
Назви інший залізничний маршрут з України до Німеччини (( Румуни он третій рік ніяк не добудують залізничну колію в кілька десят км щоб не змінювати колісні пари , думаєш це проста забавка ?
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26.02.2024 12:00 Ответить
Тобто, "йожикі кололісь, плакалі, но лєзлі на кактус"?
Взагалі якийсь час не везти - не варіант?

Я не вірю що це через піклування про дітей Африки. Скоріше надприбутки від продажу по дорозі перекривають втрати.
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26.02.2024 17:02 Ответить
Прикинь , зерно і м'ясо - не цегла і метал , роками лежати не будуть , та й під відкритим небом не покладеш . Для прикладу - кукурудза минулого року врожаю з настаннням тепла почне масово втрачати якість , затрати на повторну очистку , боротьбу із шкідниками , зберігання нині захмарні , а за шість місяців склади потрібні під збіжжя нового врожаю ! Наш найбільший зернотрейдер Нібулон взагалі відмовляється зберігати зерно своїх постачальників довше аніж до березня , вартість зберігання таку встановив , що коли не продати зимою , то до літа віддаси те зерно за послуги безкоштовно. Склади не у всіх є , та і кошти на посівну ніхто даром не дасть . Не сіяти ? Можна і так , але хто податки державі і орендну плату людям буде сплачувати ? Якщо ти мене профінансуєш , то я з радістю на тій землі травичку для зайців та косуль посію . Я не знаю у кого які надприбутки , але іще не забув весну і літо 2022 , коли зерно купували по 1500 грн за тонну - втричі дешевше аніж зараз , хоча і сьогодні його ціна втричі менша аніж до 2022 ((
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26.02.2024 18:24 Ответить
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25.02.2024 20:45 Ответить
Бариги не повернули в Україну 9млрд.дол.ПДВ,за продане зерно,в ви і далі захищайте їх!
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25.02.2024 20:52 Ответить
Ти на вагонах десь бачив наліпки "барижне " ? Тебе так ковбасить від неповернутого баригами за зерно , чому так не переживаєш за украдене баригами від влади на закупках *********** ? Я іще розумів би якби польські засранці блокували лише постачання зерна до них , поясни чому вони блокують усі без вийнятку поставки в Україну і виїзд в Україну автотехніки що повертається порожняком ? Тебе це не хвилює ?
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26.02.2024 12:09 Ответить
Ні,на вагонах не написане,що зерно "барижне",але на вагонах не написане,що зерно УКРАЇНСЬКЕ,не повернуті кошти ,за зерно ,у бюджет України,це ВКРАДЕНІ гроші,такі самі,як при закупівлях МО і всі питання,за ситуацію на кордоні, надсилай зешоблі і його ляльководам!
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26.02.2024 16:04 Ответить
"не повернуті кошти ,за зерно ,у бюджет України,це ВКРАДЕНІ гроші" .... це ти потужно написав (( В курсі , що трейдери не в бюджет кошти сплачують , а бюджет ім ПДВ повертає ?((
9 мільярдів , про які тут усі мусолять , то приватні кошти трейдерів які вони просто не повернули в Україну ,певну частину з них вони зобов'язані продати Нацбанку, але до чого тут бюджет , податкові надходження і купівля валюти нацбанком трохи різні речі ((
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26.02.2024 18:31 Ответить
Ті виродки, що це зробили мають компенсувати збитки нашим експортерам і понести покарання відповідно до польського законодавства.
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25.02.2024 21:19 Ответить
это ничем не отличается от рашафашистов, которые ракетами сжигают элеваторы с нашим зерном. эти уроды такие самые.
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27.02.2024 19:58 Ответить
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