180 тонн украинской кукурузы рассыпали из грузовых вагонов в Польше, - "Укрзализныця". ФОТО

"Укрзализныця" снова фиксирует незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта на территории Республики Польша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".

Как отмечается, в ночь с 24 на 25 февраля неизвестные высыпали украинскую кукурузу из 8 полувагонов - около 180 тонн.

"Инцидент произошел в 150 км от порта Гданьск, откуда груз должен был отправиться за пределы Польши. То есть украинская сельскохозяйственная продукция ехала транзитом через страну", - объясняют в "Укрзализныце".

Также информируется, что "Укрзализныця" фактически ежедневно фиксирует системную порчу украинских грузов на территории Польши.

"Это преступление против Украины, которое вышло из-под контроля. И чем дольше ситуации будет уделяться со стороны Польши недостаточное внимание и не будут приниматься соответствующие решения, тем более сложной и неконтролируемой будет ситуация. Единственный выход - это поиск решений на двустороннем уровне. По этому правонарушению также будет соответствующее обращение к стражам порядка Польши", - говорится в сообщении.

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