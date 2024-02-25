Десятая годовщина войны: по всему миру прошли акции в поддержку Украины. ФОТОрепортаж
В более чем 150 городах США, Европы и других стран прошли акции с призывом продолжать верить в Украину и поддерживать украинский народ в борьбе с агрессором.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В день второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину тысячи людей развернули украинские флаги в столицах крупнейших стран, чтобы напомнить миру и своим правительствам о продолжающейся в Украине войне.
Вашингтон, Нью Йорк, Бостон, Сан Франциско, Сидней, Берлин, Лондон, Стамбул, Рио поддержали призыв "Believe in Ukraine" - всемирной кампании, инициированной общественной организацией KLYCH при поддержке Communities Army of Ukraine, Nova Ukraine, Razom for Ukraine и десятков других организаций по всему миру.
Главной целью кампании является привлечение к акциям не только представителей украинской общины, а также людей мира, которые за демократию, правду и верят в украинскую победу, объединяясь вокруг этого лозунга с верой и любовью в сердце. Только свет победит тьму!
"Мы очень благодарны всем партнерам, каждому украинцу и украинке за рубежом, которые вышли на акции. Мы очень гордимся тем, что можем говорить дальше и дальше, что мир не устал от войны и готов помогать Украине. Мы уверены, что победа будет тогда, когда мы все будем сотрудничать вместе", – говорят организаторы.
За эти десять лет Украина доказала всему миру свою способность и стремление к свободе и независимости, свое желание строить и защищать демократию. Мир увидел и нашу подлинную культуру и нашу неподдельную смелость. И мир смелый вместе с Украиной и продолжает верить в Украину.
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Спричинив напад на Україну РФ розв'язала війну у 2014 році. На медалі "за Крим" є дата: 20.02.1014
відловлювати, та карати!
всіх, без винятку!
оці рожеві єдинороги, більше не канають!
https://www.youtube.com/watch?v=2f2mCLXc4EY
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Як О. Маркарова займається приватним бізнесом і придбанням нерухомості не виконуючи обов"язків посла воюючої країни.
Розслідування американських журналістів!
то, не треба заздрити!
або, ти не знаєш про наших послів, та послиць....
Или все же, если напоминать миру об Украине и её проблемах с этим миром, который начинает "забывать" что происходит и чем может "закончится"!!?