Десятая годовщина войны: по всему миру прошли акции в поддержку Украины. ФОТОрепортаж

В более чем 150 городах США, Европы и других стран прошли акции с призывом продолжать верить в Украину и поддерживать украинский народ в борьбе с агрессором.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В день второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину тысячи людей развернули украинские флаги в столицах крупнейших стран, чтобы напомнить миру и своим правительствам о продолжающейся в Украине войне.

Вашингтон, Нью Йорк, Бостон, Сан Франциско, Сидней, Берлин, Лондон, Стамбул, Рио поддержали призыв "Believe in Ukraine" - всемирной кампании, инициированной общественной организацией KLYCH при поддержке Communities Army of Ukraine, Nova Ukraine, Razom for Ukraine и десятков других организаций по всему миру.

Главной целью кампании является привлечение к акциям не только представителей украинской общины, а также людей мира, которые за демократию, правду и верят в украинскую победу, объединяясь вокруг этого лозунга с верой и любовью в сердце. Только свет победит тьму!

"Мы очень благодарны всем партнерам, каждому украинцу и украинке за рубежом, которые вышли на акции. Мы очень гордимся тем, что можем говорить дальше и дальше, что мир не устал от войны и готов помогать Украине. Мы уверены, что победа будет тогда, когда мы все будем сотрудничать вместе", – говорят организаторы.

За эти десять лет Украина доказала всему миру свою способность и стремление к свободе и независимости, свое желание строить и защищать демократию. Мир увидел и нашу подлинную культуру и нашу неподдельную смелость. И мир смелый вместе с Украиной и продолжает верить в Украину.

