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Новости Фото Война
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Десятая годовщина войны: по всему миру прошли акции в поддержку Украины. ФОТОрепортаж

В более чем 150 городах США, Европы и других стран прошли акции с призывом продолжать верить в Украину и поддерживать украинский народ в борьбе с агрессором.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В день второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину тысячи людей развернули украинские флаги в столицах крупнейших стран, чтобы напомнить миру и своим правительствам о продолжающейся в Украине войне.

Вашингтон, Нью Йорк, Бостон, Сан Франциско, Сидней, Берлин, Лондон, Стамбул, Рио поддержали призыв "Believe in Ukraine" - всемирной кампании, инициированной общественной организацией KLYCH при поддержке Communities Army of Ukraine, Nova Ukraine, Razom for Ukraine и десятков других организаций по всему миру.

Главной целью кампании является привлечение к акциям не только представителей украинской общины, а также людей мира, которые за демократию, правду и верят в украинскую победу, объединяясь вокруг этого лозунга с верой и любовью в сердце. Только свет победит тьму!

Акція в Г'юстоні.

"Мы очень благодарны всем партнерам, каждому украинцу и украинке за рубежом, которые вышли на акции. Мы очень гордимся тем, что можем говорить дальше и дальше, что мир не устал от войны и готов помогать Украине. Мы уверены, что победа будет тогда, когда мы все будем сотрудничать вместе", – говорят организаторы.

Акція підтримки у Вашингтоні.

За эти десять лет Украина доказала всему миру свою способность и стремление к свободе и независимости, свое желание строить и защищать демократию. Мир увидел и нашу подлинную культуру и нашу неподдельную смелость. И мир смелый вместе с Украиной и продолжает верить в Украину.

Українські прапори в столиці США.

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Автор: 

акция (2425) поддержка (683)


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Топ комментарии
+10
https://www.youtube.com/watch?v=JSZdWahPJ_U Американське розслідування про елітну нерухомість та ресторани посла України у США Оксани Маркарової


======================================

Як О. Маркарова займається приватним бізнесом і придбанням нерухомості не виконуючи обов"язків посла воюючої країни.
Розслідування американських журналістів!
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25.02.2024 21:05
+10
Це "вигадало" міжнародне право.
Спричинив напад на Україну РФ розв'язала війну у 2014 році. На медалі "за Крим" є дата: 20.02.1014
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25.02.2024 21:10
+9
на справді, треба відловлювати лаптєй, по всьому світу.
відловлювати, та карати!
всіх, без винятку!
оці рожеві єдинороги, більше не канають!
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25.02.2024 21:03
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А хто це вже вигадав що десята річниця війни, якщо війна їде 2 роки.. а до цього чим завгодно називали це ********, але слово "війна " там апріорі не було присутнє..
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25.02.2024 21:02 Ответить
Це "вигадало" міжнародне право.
Спричинив напад на Україну РФ розв'язала війну у 2014 році. На медалі "за Крим" є дата: 20.02.1014
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25.02.2024 21:10 Ответить
Чмоню кацапське, ви ще на деактив не напросилися?
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25.02.2024 21:19 Ответить
на справді, треба відловлювати лаптєй, по всьому світу.
відловлювати, та карати!
всіх, без винятку!
оці рожеві єдинороги, більше не канають!
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25.02.2024 21:03 Ответить
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25.02.2024 21:05 Ответить
Kто тормозит поддержку Украины. Взгляд из США не от ,,хорошего русского,,
https://www.youtube.com/watch?v=2f2mCLXc4EY
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25.02.2024 21:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JSZdWahPJ_U Американське розслідування про елітну нерухомість та ресторани посла України у США Оксани Маркарової


======================================

Як О. Маркарова займається приватним бізнесом і придбанням нерухомості не виконуючи обов"язків посла воюючої країни.
Розслідування американських журналістів!
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25.02.2024 21:05 Ответить
ти ж, не облизував зе!поца?
то, не треба заздрити!
або, ти не знаєш про наших послів, та послиць....
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25.02.2024 21:09 Ответить
Ця ************ грабувала бюджет в Україні при пітушенкові, боневтік її нагородив посадою у США і тепер вона вигідно інвестує награбовані корупційні активи. До Лазаренка її в одну камеру.
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27.02.2024 00:15 Ответить
До сраки всі ці акції, якщо чесно. Всім похєр
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26.02.2024 01:08 Ответить
По твоему - лучше без акций ?!
Или все же, если напоминать миру об Украине и её проблемах с этим миром, который начинает "забывать" что происходит и чем может "закончится"!!?
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26.02.2024 02:07 Ответить
 
 