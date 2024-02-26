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Оккупанты ударили ракетами по пгт Песочин, поражены 2 ангара с зерном, повреждена техника. ФОТОрепортаж

Оккупанты продолжают обстреливать территорию Харьковщины. Около 23:00 оккупанты нанесли два ракетных удара с ЗРК С-300 по пгт Песочин.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, поражены 2 гражданских ангара с зерном. Повреждена техника предприятия: тракторы и грузовые автомобили. Пострадавшие не зафиксированы.

Обстрелы Харьковщины по данным ОВА:

  • Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины: Казачья Лопань, Стрелка, Гатище, Двуречная, Синьковка, Петропавловка и др.
  • Около 02:20 в с. Скрипаи Чугуевского района попадания двух вражеских БПЛА типа "Shahed" по территории неработающей базы отдыха. В результате попадания повреждены 3 одноэтажных дома на территории базы. Информация о пострадавших не поступала.
  • В 2:15 произошел обстрел авиабомбами пгт Большой Бурлук Купянского района. Повреждены частный жилой дом и автомобиль без пострадавших.
  • В 21.50 под вражеским обстрелом находился пгт Купянск-Узловой Купянского района. Поврежден частный дом. Без пострадавших.
  •  В 15:00 враг обстреелял г. Волчанск. Повреждены ангар и хозяйственные постройки. Информация о пострадавших не поступала.
  • 14:45 враг нанес удар по с. Лосовка Чугуевского района. В результате вражеских обстрелов поврежден частный дом, хозяйственная постройка.
  • В 14:33 под ракетным обстрелом оказалось с. Куриловка Купянского района. Горел частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

Также читайте: Российские оккупанты ударили по Харьковщине ракетами С-300, - ОВА

Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини

Около 16:00 возле населенного пункта Большие Проходы Харьковского района от подрыва на мине погибли двое мужчин 32 и 19 лет. Оба жителя с. Слатино.

В течение суток в Харьковской области сведенные группы взрывотехников провели разминирование 3,97 га территории, уничтожили 200 взрывоопасных предметов. Разминирование продолжается.

Автор: 

обстрел (27366) Харьковщина (5577)


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Щось після зняття Залужного Харківщину нищать як Бахмут(((
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26.02.2024 08:44 Ответить
Новина сумна. Але ... Шановна редакціє. У нас "смт" вже немає.
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26.02.2024 17:12 Ответить
 
 