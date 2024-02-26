Группа мужчин пыталась переплыть Тису на надувных камерах для шин, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Украинские пограничники задержали 7 мужчин, пытавшихся переплыть реку Тиса, чтобы попасть в Румынию. Для этого переправщики предложили использовать надувные автомобильные камеры для шин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Одного из "пловцов" задержал пограничный наряд отдела "Тячев". Мужчина приехал на Закарпатье из Киевщины. Самостоятельно составив маршрут нарушения границы именно через речной участок, киевлянин купил себе гидрокостюм и ласты, тщательно упаковал документы, деньги и личные вещи в полиэтилен и отправился на Тячевщину. Печальную статистику гибели 20 своих предшественников и высокий уровень воды в Тисе, горе-дайвер не принимал во внимание", - говорится в сообщении.

Еще трех мужчин вблизи Тисы задержали пограничные наряды отделения "Грушово". Сначала в полночь, за 50 метров до границы, наряд задержал полтавчанина, киевлянина и жителя Тернополя, а уже через полчаса, на расстоянии 70 метров до границы, задержали еще трех мужчин - двух запорожцев и одного мариупольца.

Один из запорожцев попытался сбежать и совершил нападение на пограничника.

Отмечается, что все задержанные воспользовались услугами переправителей, уверявших, что за 4 тысячи долларов США организуют безопасное пересечение границы на лодках.

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Однако, прибыв к границе, мужчинам было предложено переплывать реку с помощью надувных автомобильных камер для шин.

"Переправители прибегли к своей привычной практике – дождавшись ночи, сообщили клиентам, что придется переплывать реку без лодки. А дальше, уверяя, что знают мели, на которых нецелесообразно использовать плавсредства, приказали мужчинам идти к реке и прыгать в воду", - сообщает ГПСУ.





В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Кроме того, в отношении украинца, совершившего нападение на пограничника, составлен протокол по ст. 185-10 КУоАП "Злобное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы".

Правовую оценку действиям задержанных уже вскоре будет давать суд. В настоящее время оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.







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