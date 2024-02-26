Группа мужчин пыталась переплыть Тису на надувных камерах для шин, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Украинские пограничники задержали 7 мужчин, пытавшихся переплыть реку Тиса, чтобы попасть в Румынию. Для этого переправщики предложили использовать надувные автомобильные камеры для шин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Одного из "пловцов" задержал пограничный наряд отдела "Тячев". Мужчина приехал на Закарпатье из Киевщины. Самостоятельно составив маршрут нарушения границы именно через речной участок, киевлянин купил себе гидрокостюм и ласты, тщательно упаковал документы, деньги и личные вещи в полиэтилен и отправился на Тячевщину. Печальную статистику гибели 20 своих предшественников и высокий уровень воды в Тисе, горе-дайвер не принимал во внимание", - говорится в сообщении.
Еще трех мужчин вблизи Тисы задержали пограничные наряды отделения "Грушово". Сначала в полночь, за 50 метров до границы, наряд задержал полтавчанина, киевлянина и жителя Тернополя, а уже через полчаса, на расстоянии 70 метров до границы, задержали еще трех мужчин - двух запорожцев и одного мариупольца.
Один из запорожцев попытался сбежать и совершил нападение на пограничника.
Отмечается, что все задержанные воспользовались услугами переправителей, уверявших, что за 4 тысячи долларов США организуют безопасное пересечение границы на лодках.
Однако, прибыв к границе, мужчинам было предложено переплывать реку с помощью надувных автомобильных камер для шин.
"Переправители прибегли к своей привычной практике – дождавшись ночи, сообщили клиентам, что придется переплывать реку без лодки. А дальше, уверяя, что знают мели, на которых нецелесообразно использовать плавсредства, приказали мужчинам идти к реке и прыгать в воду", - сообщает ГПСУ.
В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Кроме того, в отношении украинца, совершившего нападение на пограничника, составлен протокол по ст. 185-10 КУоАП "Злобное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы".
Правовую оценку действиям задержанных уже вскоре будет давать суд. В настоящее время оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.
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Таку схему можна прийняти лише, якщо всі гроші йдуть на ЗСУ. Але я чомусь сумніваюсь.
А прикордонниками на Заході поставити отих дрібнопісєчних з колесами.
Але Буданов та Малюк можуть нові морські дрони на плавунцях випробувати.
Наприклад, надтехнологічний дрон "Стовбур" - деревиняка, яка несеться течією і зносить все на своєму шляху. Звісно, що з штучним інтелектом від Федорова. 😛
Давай адресу мамкин вояка, вишлю тобі відношення у свою в\ч, будеш з хлопцями русню утилізувати.
Спитай у жінки, може відпустить?
Джикати - того ж походження, і думаю не варто уточнювати яке саме слово було ним замінене. А за решту не переживай, це не твого розуму справа
Я жінка воюю а ти голова, - дивани дупою трощиш.
Це вже кацапізми чи ще ні?
Яка ж ти тупа 😁
Перевзувся? Тю, дійсно хлопець, звичайний диванний хлоп.
Тesticulus - ознака мужності, в тебе такого немає, сідай двійка.
Якщо ти був би чоловіком то воював би, а так ти ганчірка.
Загубися безяєчний.