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Группа мужчин пыталась переплыть Тису на надувных камерах для шин, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Украинские пограничники задержали 7 мужчин, пытавшихся переплыть реку Тиса, чтобы попасть в Румынию. Для этого переправщики предложили использовать надувные автомобильные камеры для шин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Одного из "пловцов" задержал пограничный наряд отдела "Тячев". Мужчина приехал на Закарпатье из Киевщины. Самостоятельно составив маршрут нарушения границы именно через речной участок, киевлянин купил себе гидрокостюм и ласты, тщательно упаковал документы, деньги и личные вещи в полиэтилен и отправился на Тячевщину. Печальную статистику гибели 20 своих предшественников и высокий уровень воды в Тисе, горе-дайвер не принимал во внимание", - говорится в сообщении.

Еще трех мужчин вблизи Тисы задержали пограничные наряды отделения "Грушово". Сначала в полночь, за 50 метров до границы, наряд задержал полтавчанина, киевлянина и жителя Тернополя, а уже через полчаса, на расстоянии 70 метров до границы, задержали еще трех мужчин - двух запорожцев и одного мариупольца.

Прикордонники затримали 7 ухилянтів поблизу Тиси

Один из запорожцев попытался сбежать и совершил нападение на пограничника.

Отмечается, что все задержанные воспользовались услугами переправителей, уверявших, что за 4 тысячи долларов США организуют безопасное пересечение границы на лодках.

Смотрите также: Мужчина пытался бежать в Молдову, но встретил волков и обратился к пограничникам за помощью. ФОТО

Однако, прибыв к границе, мужчинам было предложено переплывать реку с помощью надувных автомобильных камер для шин.

"Переправители прибегли к своей привычной практике – дождавшись ночи, сообщили клиентам, что придется переплывать реку без лодки. А дальше, уверяя, что знают мели, на которых нецелесообразно использовать плавсредства, приказали мужчинам идти к реке и прыгать в воду", - сообщает ГПСУ.

Прикордонники затримали 7 ухилянтів поблизу Тиси

Прикордонники затримали 7 ухилянтів поблизу Тиси
Прикордонники затримали 7 ухилянтів поблизу Тиси

В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Кроме того, в отношении украинца, совершившего нападение на пограничника, составлен протокол по ст. 185-10 КУоАП "Злобное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы".

Правовую оценку действиям задержанных уже вскоре будет давать суд. В настоящее время оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.

Прикордонники затримали 7 ухилянтів поблизу Тиси
Прикордонники затримали 7 ухилянтів поблизу Тиси
Прикордонники затримали 7 ухилянтів поблизу Тиси

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из Тисы достали тело мужчины, хотевшего незаконно попасть в Румынию. Это уже 20-й случай за 2 года. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6475) граница (5273) уклонисты (858)


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Топ комментарии
+10
Походу відосики ЗЄ явно мають якийсь антимотиваційний вплив на його паству.
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26.02.2024 10:07
+7
А чому горе-дайвер? Міг би успішно переплисти, підготувався норм
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26.02.2024 10:05
+7
Точно.
А прикордонниками на Заході поставити отих дрібнопісєчних з колесами.
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26.02.2024 10:09
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А чому горе-дайвер? Міг би успішно переплисти, підготувався норм
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26.02.2024 10:05 Ответить
резать шины к чертовой матери, не допуская никакого дезертирства !!!

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26.02.2024 13:48 Ответить
Аналізуючи подібні новини можна прийти до висновку, що "білети" потенційним порушникам кордону продають самі прикордонники, або їх родичі чи друзі.
Таку схему можна прийняти лише, якщо всі гроші йдуть на ЗСУ. Але я чомусь сумніваюсь.
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26.02.2024 23:16 Ответить
Точно.
А прикордонниками на Заході поставити отих дрібнопісєчних з колесами.
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26.02.2024 10:09 Ответить
А кордон від таких, як ти ухилянтів хто буде охороняти?
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26.02.2024 10:11 Ответить
якшо ви самі не пишите з фронту, то яке ви маєте право шось там гавкати кого куди треба відпарвити?
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26.02.2024 10:20 Ответить
Ти б сидів мовчки і не пи*дякав вже, чи сам з таких пловців?
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26.02.2024 10:52 Ответить
На фронт і бажано без підготовки!
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26.02.2024 10:05 Ответить
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26.02.2024 10:15 Ответить
Така штука русло Тиси перекриє. 😁
Але Буданов та Малюк можуть нові морські дрони на плавунцях випробувати.

Наприклад, надтехнологічний дрон "Стовбур" - деревиняка, яка несеться течією і зносить все на своєму шляху. Звісно, що з штучним інтелектом від Федорова. 😛
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26.02.2024 11:05 Ответить
Только стрелять - не с автомата, а с рогатки. По камере, конечно! Мы же гуманисты. А как камеру пробьет, сразу все начинают ржать. Ну прикольно же!!
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26.02.2024 10:37 Ответить
Походу відосики ЗЄ явно мають якийсь антимотиваційний вплив на його паству.
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26.02.2024 10:07 Ответить
Цікаво, русня буде потім видавати якісь відзнаки "За форсування Тиси"?
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26.02.2024 10:09 Ответить
- 0%
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26.02.2024 10:20 Ответить
"Погранці" - це взагалі на якій мові?
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26.02.2024 10:22 Ответить
Ну мені стало зрозуміло, що ти папужка яка повторює кацапізми, а щодо рапортів, то хай це тебе менше хвилює.
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26.02.2024 10:46 Ответить
Як би я служив у прикордонній службі, то був би прикордонником, а не хохло-кацапським "погранцем", тобі зрозуміло неграмотна, Маринко? І судячі з твого кукурікання за твоєю спідницею ховається якийсь сцикун.
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26.02.2024 11:00 Ответить
Та в якій ти там армії? Що ти мені втираєш мазь від хомяків, я ще не зустрічав жодного військового котрий захищав би дезертирів та відкривав би пельку на прикордонників. Тому не жвинди мені тут усіляку прутню, не цікаво.
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26.02.2024 11:15 Ответить
Про що можна говорити з істотою котра вперто користується кацапізмами та ще й на цьому наголошує, інтелект на рівні равлика.
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26.02.2024 11:41 Ответить
В Україні в ЗСУ більше 40 тисяч жінок військовослужбовців, це так для підвищення твого IQ.
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26.02.2024 11:39 Ответить
Ти за мій інтелект не переймайся, ти б краще свій підняла, бо за тебе равлик розумнішим виглядає.
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26.02.2024 11:43 Ответить
Ти мій інтелектуал коли підеш країну боронити?
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26.02.2024 11:49 Ответить
Хай тебе це менше джикає.
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26.02.2024 11:50 Ответить
Джикає, жвинди - це 100 відсоткові українськи слова!

Давай адресу мамкин вояка, вишлю тобі відношення у свою в\ч, будеш з хлопцями русню утилізувати.

Спитай у жінки, може відпустить?
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26.02.2024 11:55 Ответить
https://www.google.com/amp/s/slovnyk.me/amp/dict/slang_modern/%25D0%25B6%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%2582%25D0%25B8 Для тих хто тупіше равлика, або не вміє користуватися пошуком в мережі.
Джикати - того ж походження, і думаю не варто уточнювати яке саме слово було ним замінене. А за решту не переживай, це не твого розуму справа
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26.02.2024 12:05 Ответить
"Вумнику" не плутай з ДЗИЖЧА́ТИ !!!
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26.02.2024 12:11 Ответить
🤦 причому тут дзижчати? Адже джикати це розмовне від когось порати, мати, капець як можна бути таким тупим!? Ти мене вже замахала своєю тупістю, йди подалі.
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26.02.2024 12:17 Ответить
Ходи шукай "своїх" вояка диванний.
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26.02.2024 12:20 Ответить
Та йди вже гуляй вояка інтернетна.
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26.02.2024 12:23 Ответить
На відміну від тебе в мене є те що б мало бути в тебе.
Я жінка воюю а ти голова, - дивани дупою трощиш.
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26.02.2024 12:26 Ответить
Настільки тупе, що не роміє коли її шлють на три літери.
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26.02.2024 12:28 Ответить
Три літери? В український мові немає куди слати на три літери!!
Це вже кацапізми чи ще ні?
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26.02.2024 12:40 Ответить
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B9 І знову ти обісралась .
Яка ж ти тупа 😁
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26.02.2024 14:56 Ответить
Дурко, це слово кацапський матюг, ти ж ще годину тому був проти хохло-кацапізма!
Перевзувся? Тю, дійсно хлопець, звичайний диванний хлоп.
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26.02.2024 15:53 Ответить
😁ото тупа, навіть читати не вміє, тобі ж люди написали чорним по білому чиє це слово, до того ж самі кацапи провели дослідження і виявили, що матюки їм не належать, але тупа Маринка живе у своїй паралельній реальності 😁ну про що з такою можна говорити, равлик і той розумніший, набридла ти мені своєю тупістю, тому шуруй на.
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26.02.2024 16:10 Ответить
Ну раз захищати країну ти не хочеш, тоді зрозуміло чого так переймаєшся долею ухилянтів, тобі лячно що тебе під спідницею нема кому захищати, тікаючи вони наражають тебе на небезпеку. Логічно.
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26.02.2024 12:14 Ответить
Логіка 🔥 сподіваюсь ти ніким інтернетна воячка не командуєш.
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26.02.2024 12:21 Ответить
Командую, з січня 2015 року. Ось такими довбнями як ти як раз командую.
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26.02.2024 12:24 Ответить
Тому не дивно, що у нас такі втрати та розповіді про бездарних командирів, шкода хлопців котрі під твоїм командуванням.
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26.02.2024 12:27 Ответить
от ти тупенький, в армії чоловіки та жінки, хлопці в дома біля спідниць, ти ж в курсі.
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26.02.2024 12:29 Ответить
🤦 це просто 🤬 яке воно дурне. Йди на.
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26.02.2024 12:31 Ответить
Ти в дзеркало дивився, в тебе ще лишилось щось від чоловіка, я про testiculus?
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26.02.2024 12:19 Ответить
То он воно що. Шукає бахура, бо одне місце свербить. У мене на таку не встане. Йди гуляй набридла.
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26.02.2024 12:24 Ответить
Мало того що ти вояка диванна так ти ще себе накрутив крепко.
Тesticulus - ознака мужності, в тебе такого немає, сідай двійка.
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26.02.2024 12:34 Ответить
Отже я вгадав 😁 а про мужність не тобі судити😀 та й нічим 😁
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26.02.2024 14:59 Ответить
Крім того що ти хлопець а не чоловік ти нічого не вгадав.
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26.02.2024 15:49 Ответить
Нащо вгадувати подивись в Вікіпедії.
Якщо ти був би чоловіком то воював би, а так ти ганчірка.
Загубися безяєчний.
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26.02.2024 15:59 Ответить
Давай шуруй, дебілка, з такою інфузоріїєю нема про що говорити.
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26.02.2024 16:12 Ответить
Написала ж тобі що вільний, загубись.
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26.02.2024 16:37 Ответить
Ти дебіліус звичайний.
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26.02.2024 10:31 Ответить
Готовые морпехи.
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26.02.2024 10:20 Ответить
пом'янемо...
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26.02.2024 10:26 Ответить
Ще рано. Тут нещодавно була стаття, що якийсь чудік четвертий раз на кордоні впіймався. А ці ще тільки перший.
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26.02.2024 10:29 Ответить
Все одно будуть тікати, їх тюрма не лякає та запропоновані лідором 200к не потрібні.
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26.02.2024 10:38 Ответить
Краще б потонули!!!
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26.02.2024 10:29 Ответить
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26.02.2024 10:47 Ответить
Як Арестович виїхав в Монако, то його ніхто і не намагався затримати, хоча він Підполковник ЗСУ, а якщо пробують "просто смертні" виїхати то зразу "ухилянти", а як назвати тих, бізнесменів, чиновників, які вивезли своїх повнолітніх дітей і самі виїхали? Чого дали виїхати Портнову? Якась однобока війна для бідних, як писав Орвелл "всі рівні, але деякі рівніші за інших".
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26.02.2024 10:48 Ответить
на фронт торопились, думали что через Днепр плывут))
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26.02.2024 10:52 Ответить
От диваки... Великий та Магучий все робить для них ( а вони немов у Північні Кореї )))
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26.02.2024 11:26 Ответить
Боже які дураки та в західних регіонах вже 15-і хлопчики займаються переправою через кордон, пишуть оголошення в телеграмі беруть з даунів передоплату і посилають нахер перший варіант, а другий полягає у тому що продають нібито безпечний маршрут перетину. І ще одне на кордоні дрони з теплаками літають круглсуточно куди ви зібрались плисти?
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26.02.2024 11:26 Ответить
Наа маленьком плотуу... )))
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26.02.2024 11:50 Ответить
джеймси бонди прям.. тренуються перепливати Дніпро в районі Олешок?
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26.02.2024 12:09 Ответить
На що розраховував отой дистрофік в синіх джинсах - не зрозуміло, адже він фізично не зміг би подолати маршрут, тим паче, що такі ще й дуже швидко мерзнуть. Прикордонники, як завжди - спинами до камери боягузливо ховають обличчя, аби потім бігати по різних держустановах за пільгами та доплатами розповідаючи, як "проливали кров" захищаючи країну.
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26.02.2024 12:38 Ответить
Пане Ви маєте рацію прикордонники спасли цим дуракам життя. По-перше зараз прилив, по-друге сильна течія, по-третє холодна вода і гідро костюм від холоду в повній мірі не спасе, плюс треба мати гарну фізичну форму і останнє всі ці маршрути складають люди які зеленого поняття не мають про русло річки для ціх ділкі основне рубанути бабла люди майте розум!
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26.02.2024 12:55 Ответить
100500% !
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26.04.2024 00:46 Ответить
Можна вже спец.бригаду з "плавців" сформувати і назвати її "Тиса"
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26.02.2024 13:21 Ответить
 
 