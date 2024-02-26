Разоблачена супружеская пара агентов ФСБ РФ, которая готовила ракетный удар по энергоинфраструктуре Львовщины, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали агентурную группу ФСБ, занимавшуюся подготовкой ракетного удара по энергетической инфраструктуре Львовщины. Среди главных целей врага были электростанции, которые снабжают светом большую часть этого региона. Основным фигурантом оказался мужчина, который с 2023 года отбывает наказание в местной колонии за нанесение тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в поле зрения врага мужчина попал из-за распространения в соцсети сообщений в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины. Со временем сотрудники ФСБ установили с ним контакт и дистанционно завербовали.

После этого они перешли на общение в анонимном чате, где заключенный получил агентурные задания и пошаговые инструкции по их выполнению.

К сотрудничеству с врагом агент ФСБ привлек свою жену "на свободе".

По его просьбе женщина должна была найти "нужные" энергообъекты и сфотографировать их с привязкой к местности.

Оккупанты обещали профинансировать все "текущие" расходы своих пособников, связанные с разведывательно-подрывной деятельностью, а также перечислить денежное "вознаграждение".

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В случае получения развединформации агрессор планировал использовать ее для наведения ракетных ударов, чтобы обесточить западный регион Украины. Но сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступные намерения российской спецслужбы и предотвратили их реализацию.

В ходе обыска в камере российского агента изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ему грозит пожизненное лишение свободы. Также планируется сообщить о подозрении в государственной измене жене фигуранта. Продолжается расследование.