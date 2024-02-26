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Новости Фото Война
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Разоблачена супружеская пара агентов ФСБ РФ, которая готовила ракетный удар по энергоинфраструктуре Львовщины, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали агентурную группу ФСБ, занимавшуюся подготовкой ракетного удара по энергетической инфраструктуре Львовщины. Среди главных целей врага были электростанции, которые снабжают светом большую часть этого региона. Основным фигурантом оказался мужчина, который с 2023 года отбывает наказание в местной колонии за нанесение тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в поле зрения врага мужчина попал из-за распространения в соцсети сообщений в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины. Со временем сотрудники ФСБ установили с ним контакт и дистанционно завербовали.

После этого они перешли на общение в анонимном чате, где заключенный получил агентурные задания и пошаговые инструкции по их выполнению.

К сотрудничеству с врагом агент ФСБ привлек свою жену "на свободе".

СБУ затримала агента ФСБ, який перебуває у в'язниці

По его просьбе женщина должна была найти "нужные" энергообъекты и сфотографировать их с привязкой к местности.

Оккупанты обещали профинансировать все "текущие" расходы своих пособников, связанные с разведывательно-подрывной деятельностью, а также перечислить денежное "вознаграждение".

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В случае получения развединформации агрессор планировал использовать ее для наведения ракетных ударов, чтобы обесточить западный регион Украины. Но сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступные намерения российской спецслужбы и предотвратили их реализацию.

В ходе обыска в камере российского агента изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ему грозит пожизненное лишение свободы. Также планируется сообщить о подозрении в государственной измене жене фигуранта. Продолжается расследование.

Автор: 

Львов (4586) СБУ (19931)


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Топ комментарии
+19
Заключённый в тюрьме, с камеры!!! Во время войны!!! шпионит!!! Штирлиц с Мюллером в гробах пропеллером вертятся!!!
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26.02.2024 10:28
+12
Учора читала тут вірніше заголовки очима пробігла,де преЗЕ щось говорив. А ось слова буданова про Майдан 3 дістали. Значить Україну готують не до Конституційного керівництва після травня,а до влади однієї особи. Значить Порошенко, Разумков,офіцери з фронту з словами про Конституцію це Майдан 3,а буданови з прогнозами на каві, то хто вони.
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26.02.2024 10:24
+12
якась чергова хня!
як можна вивчати енергоінфраструктуру, якщо вона величезних розмірів?!
всі об'єкти у відкритому доступі і відомі з радянських часів
у кацапів є супутники, які все чудово бачать

чи підстанція або електростанція може рухатися - вдень тут, а вночі - там?!
нагадує свтіломаскування в Ужгороді та Чернівцях або мітки світловідбиваючою фарбою

чергова перемога! а от хто по словам найшашличного передав план контрнаступу, наша служба виявити не може
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26.02.2024 10:27
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Правила форума Совет форумчан
Учора читала тут вірніше заголовки очима пробігла,де преЗЕ щось говорив. А ось слова буданова про Майдан 3 дістали. Значить Україну готують не до Конституційного керівництва після травня,а до влади однієї особи. Значить Порошенко, Разумков,офіцери з фронту з словами про Конституцію це Майдан 3,а буданови з прогнозами на каві, то хто вони.
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26.02.2024 10:24 Ответить
твой морфлот акулы в море доедают
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26.02.2024 10:30 Ответить
Там відео від Бутусова було,як ви щось робите і усе непопадя. Може вам пора за кораблем, тоді і решта за ним попливе
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26.02.2024 10:35 Ответить
порошенко - 5 президент України, а разумков - молодий (вже не такий) риг, який не зійшовся із клоуном

він був першим, хто загрожував його рейтингам, другим став Залужний

Думай-ТЕ!
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26.02.2024 10:29 Ответить
Чергові ублюдочні ублюдіни...
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26.02.2024 10:26 Ответить
якась чергова хня!
як можна вивчати енергоінфраструктуру, якщо вона величезних розмірів?!
всі об'єкти у відкритому доступі і відомі з радянських часів
у кацапів є супутники, які все чудово бачать

чи підстанція або електростанція може рухатися - вдень тут, а вночі - там?!
нагадує свтіломаскування в Ужгороді та Чернівцях або мітки світловідбиваючою фарбою

чергова перемога! а от хто по словам найшашличного передав план контрнаступу, наша служба виявити не може
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26.02.2024 10:27 Ответить
Реєстрація: 26.02.2024
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26.02.2024 10:38 Ответить
Заключённый в тюрьме, с камеры!!! Во время войны!!! шпионит!!! Штирлиц с Мюллером в гробах пропеллером вертятся!!!
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26.02.2024 10:28 Ответить
А СБУ не може викрити поплічників цих ушльопків з місць позбавлення волі, які дозволяють вести спокійне листування з ворогом?
Чи "єто другоє"?
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26.02.2024 10:29 Ответить
Телефон в камері... далі можна нічого більше не обговорювати.
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26.02.2024 10:34 Ответить
Питання до керівника Мінюсту Малюски щодо створення ним умов у в'язницях для роботи ФСБ з в'язнями по мобілкам!!?? ВІП камери замулили реальні питання за які треба притягувати Малюску до відповідей!! Це ж не поодинокі випадки, у пенітенціарній системі Мінюсту!! Працює на ЗОНІ, налагоджена ціла Схема дзвонарів серед ночі - …ваш/ваша син чи дочка, попала в аварію, везіть гроші, «будемо сприяти», як це залагодити…
Про це знають усі Українці окрім отчого, що на посаді у Мін'юсті, призначеного Зеленським! Шмигаль теж дивно мовчить, згідно з Регламентом КМУ, витріщивши очі… Йому мабуть, теж «телефонують», з камер від малюски ???
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26.02.2024 11:11 Ответить
скворєц і ліра
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26.02.2024 11:47 Ответить
Тупа деза для внутрішнього вжитку на яку вже ніхто не ведеться. Всі об'єкти є на картах. Єдине що може бути, це те що СБУ видає себе час від часу за ФСБ для налову та звітності. Інакше це було б неможливо, вони не можуть моніторити весь трафік, фізично не можуть. Тактика мабуть працююча, для вилова тих, хто хоче потенційно співпрацювати з ворогом, але в пресу хоча б це не випускали, бо виглядає дуже абсурдно.
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26.02.2024 11:54 Ответить
 
 