Зеленский встретился с президентом "Радио Свобода" Капусом: Обсудили работу журналистов и возвращение пленных. ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Стивеном Капусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу ОП.

Так, стороны обсудили работу журналистов в Украине в условиях российского вторжения. Глава государства особо отметил международные медиа, в частности, Радио Свобода, за освещение российских военных преступлений, опровержение дезинформации и за то, что держат события в Украине в фокусе внимания мира.

Капус рассказал Зеленскому о ситуации вокруг журналиста Радио Свобода Владислава Есипенко, который почти три года находится за решеткой во временно оккупированном Крыму. Стивен Капус отметил важность скорейшего освобождения журналиста.

"Уже почти три года, как журналист Радио Свобода Владислав Есипенко находится за решеткой в незаконно аннексированном Крыму по сфабрикованным обвинениям. Влад просто сообщал правду об оккупации Крыма Россией. Освобождение Влада дало бы серьезный сигнал, что о людях, которые говорят правду, не забыли несмотря это тяжелое время. Мы ценим все усилия ради того, чтобы Влад как можно быстрее вернулся к жене Екатерине и дочери Стефании", - отметил он.

"Для нас очень важно вернуть домой всех пленных. Мы работаем. Это тяжелая работа, особенно по возвращению крымчан, особенно журналистов, политических заключенных", - ответил президент.