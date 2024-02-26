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Активисты "Желтой ленты" подняли флаг Украины на вершину крымской горы. ФОТО

Активисты движения "Желтая лента" подняли флаг Украины на вершину крымской горы сегодня, в День крымского сопротивления российской оккупации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал движения "Желтая лента"

"10 лет российской оккупации, мы продолжаем напоминать рашистам, что Крым - это Украина! Сегодня активисты движения "Желтая Лента" поднимают наш флаг на одну из вершин крымских гор. Вскоре увидите, как сине-желтое знамя высится над всем полуостровом. Мы точно знаем, что Крым будет свободен от рашистов и мы будем сопротивляться столько сколько нужно!", - говорят активисты.

Смотрите также: В оккупированном Крыму ко Дню единения вывесили флаг Украины, - "Желтая лента". ФОТО

Український прапор у Криму

Український прапор у Криму
Український прапор у Криму

Автор: 

Крым (26411) активист (630)


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Vseodno kruto-moralniy sprotiv !
Krim-Ukraina !🇺🇦
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26.02.2024 12:30 Ответить
Крим це Україна !

тримайтесь, браття !
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26.02.2024 13:16 Ответить
А в цей час ЗСУ валищили Ласточкине, бо не було збудовано оборонних споруд. Від слова зовсім... А *******, що вони інтенсивно робляться. Хтось за це відповість?
І покинуть Северне, Тоненьке й терени на південь від них, бо там реальна загроза оточення, а "лінії тарнавського чи сирського" нема...
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26.02.2024 13:46 Ответить
Нижнє плато Чатир-Дагу, десь у районі 'хвіртки', з видом на Холодний Кулуар і Південну Демерджі. Гарні місця.
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26.02.2024 14:01 Ответить
 
 