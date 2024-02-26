Активисты "Желтой ленты" подняли флаг Украины на вершину крымской горы. ФОТО
Активисты движения "Желтая лента" подняли флаг Украины на вершину крымской горы сегодня, в День крымского сопротивления российской оккупации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал движения "Желтая лента"
"10 лет российской оккупации, мы продолжаем напоминать рашистам, что Крым - это Украина! Сегодня активисты движения "Желтая Лента" поднимают наш флаг на одну из вершин крымских гор. Вскоре увидите, как сине-желтое знамя высится над всем полуостровом. Мы точно знаем, что Крым будет свободен от рашистов и мы будем сопротивляться столько сколько нужно!", - говорят активисты.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Krim-Ukraina !🇺🇦
тримайтесь, браття !
І покинуть Северне, Тоненьке й терени на південь від них, бо там реальна загроза оточення, а "лінії тарнавського чи сирського" нема...