Последствия вражеских обстрелов Запорожской области, один человек погиб, двое – получили ранения. ФОТОрепортаж

В течение выходных российские захватчики дважды нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья, атаковали из авиации Орехов, Малую Токмачку, Новоданиловку, Малиновку, Работино, применили БпЛА по Вольнянску, Гуляйполю, Новоандреевке, били из артиллерии и РСЗО по другим

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Запорожской полиции.

"За двое суток военные РФ нанесли 476 ударов по территории Запорожской области, есть пострадавшие", - отметили в полиции.

В Вольнянске в результате дроновой атаки побиты частные дома, магазины, офисные помещения, местная библиотека. В результате ракетного удара по территории Широковской ОТГ поврежден забор и здание фермерского хозяйства. В Таврическом, Орехове, Гуляйполе и других прифронтовых населенных пунктах уничтожены дома мирного населения

В результате обстрела Гуляйполя погибла 61-летняя местная жительница, еще двое граждан, 71-летняя женщина и 33-летний мужчина, доставлены в больницу.

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