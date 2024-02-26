РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11407 посетителей онлайн
Новости Фото
1 201 1

Последствия вражеских обстрелов Запорожской области, один человек погиб, двое – получили ранения. ФОТОрепортаж

В течение выходных российские захватчики дважды нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья, атаковали из авиации Орехов, Малую Токмачку, Новоданиловку, Малиновку, Работино, применили БпЛА по Вольнянску, Гуляйполю, Новоандреевке, били из артиллерии и РСЗО по другим

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Запорожской полиции.

"За двое суток военные РФ нанесли 476 ударов по территории Запорожской области, есть пострадавшие", - отметили в полиции.

В Вольнянске в результате дроновой атаки побиты частные дома, магазины, офисные помещения, местная библиотека. В результате ракетного удара по территории Широковской ОТГ поврежден забор и здание фермерского хозяйства. В Таврическом, Орехове, Гуляйполе и других прифронтовых населенных пунктах уничтожены дома мирного населения

В результате обстрела Гуляйполя погибла 61-летняя местная жительница, еще двое граждан, 71-летняя женщина и 33-летний мужчина, доставлены в больницу.

Также читайте: Враг обстреливает правобережье Херсона из артиллерии и направляет дроны на скопления людей, - ОК "Південь"

Запорізька область, обстріл, наслідки
Запорізька область, обстріл, наслідки
Запорізька область, обстріл, наслідки
Запорізька область, обстріл, наслідки

Автор: 

обстрел (27366) Запорожская область (3122)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не загинула, а кацапи вбили.
показать весь комментарий
26.02.2024 13:18 Ответить
 
 