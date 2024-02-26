Неизвестные вандалы изрезали государственные флаги на Аллее почета в центре Днепра. ФОТО
Напротив здания городского совета в центре Днепра неизвестные вандалы изрезали государственные флаги и баннер на Аллее почета. Этот мемориальный комплекс создан общественностью в честь погибших украинских воинов.
Об этом сообщила одна из инициаторов создания аллеи, военная медик Елена Мосийчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Как отмечается, это произошло в ночь на 26 февраля.
По словам Мосийчук, это уже третий акт вандализма на аллее, созданной месяц назад. 13 февраля из нее похитили баннер, а 17 февраля – исчезли флаги.
"Мы создали эту аллею перед горсоветом в надежде на то, что там есть восемь камер наблюдения и что горсовет поможет в защите. Это уже третий акт вандализма - сегодня были изрезаны большие флаги, а это уже - надругательство над государственной символикой. Порезанный баннер. Мы обратились в полицию и СБУ. Это статья, и там есть доказательства", - заявила она.
Медик говорит, что общественность Днепра планирует еще раз восстановить аллею собственными силами.
В областной полиции журналистам сообщили, что зафиксировали факт надругательства.
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що розформували..
В ментовку треба брати після фронта
московитив там потрібно просто загнати під плінтус , вони там не вперше голови підгімають.
дніпряни не підведіть , мало з вашого регіона начищених піздаків кацапських
Починаеш розмовляти солов'їною - дивляться як на дебіла...
Прийшли покидьки вночі, в темних куртках з капюшонами...
Це якби спіймали та на місці розстріляли, тоді був би виховний ефект.
У Харківській області відразу після звільнення пару груп мародерів по селах-дачах розстріляли на місці, і пустили інфу по селу.
Мародери зникли.
Але для цього яйця потрібні в Начальника Поліції і Міністра внутрішніх справ. А в нас зелені шмарклі при владі...
Попередніх спіймали??? Отожжжж
Країна мрій, чесне слово. До орднунга ще рочків з 500 петлять такими ***** темпами.