Неизвестные вандалы изрезали государственные флаги на Аллее почета в центре Днепра. ФОТО

Напротив здания городского совета в центре Днепра неизвестные вандалы изрезали государственные флаги и баннер на Аллее почета. Этот мемориальный комплекс создан общественностью в честь погибших украинских воинов.

Об этом сообщила одна из инициаторов создания аллеи, военная медик Елена Мосийчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, это произошло в ночь на 26 февраля.

По словам Мосийчук, это уже третий акт вандализма на аллее, созданной месяц назад. 13 февраля из нее похитили баннер, а 17 февраля – исчезли флаги.

"Мы создали эту аллею перед горсоветом в надежде на то, что там есть восемь камер наблюдения и что горсовет поможет в защите. Это уже третий акт вандализма - сегодня были изрезаны большие флаги, а это уже - надругательство над государственной символикой. Порезанный баннер. Мы обратились в полицию и СБУ. Это статья, и там есть доказательства", - заявила она.

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Медик говорит, что общественность Днепра планирует еще раз восстановить аллею собственными силами.

В областной полиции журналистам сообщили, что зафиксировали факт надругательства.