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Неизвестные вандалы изрезали государственные флаги на Аллее почета в центре Днепра. ФОТО

Напротив здания городского совета в центре Днепра неизвестные вандалы изрезали государственные флаги и баннер на Аллее почета. Этот мемориальный комплекс создан общественностью в честь погибших украинских воинов.

Об этом сообщила одна из инициаторов создания аллеи, военная медик Елена Мосийчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, это произошло в ночь на 26 февраля.

По словам Мосийчук, это уже третий акт вандализма на аллее, созданной месяц назад. 13 февраля из нее похитили баннер, а 17 февраля – исчезли флаги.

"Мы создали эту аллею перед горсоветом в надежде на то, что там есть восемь камер наблюдения и что горсовет поможет в защите. Это уже третий акт вандализма - сегодня были изрезаны большие флаги, а это уже - надругательство над государственной символикой. Порезанный баннер. Мы обратились в полицию и СБУ. Это статья, и там есть доказательства", - заявила она.

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Вандалізм у Дніпрі
Вандалізм у Дніпрі

Медик говорит, что общественность Днепра планирует еще раз восстановить аллею собственными силами.

В областной полиции журналистам сообщили, что зафиксировали факт надругательства.

Автор: 

Днепр (4427) флаг (937) вандализм (604)


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Топ комментарии
+23
це друзяки тих ментов
що розформували..
В ментовку треба брати після фронта
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26.02.2024 17:04
+23
Вони не вандали. Це симпатики Росії, ті, хто руйнував, руйнує і буде руйнувати Україну зсередини, поки їх не вирвуть, як бур'ян із землі. Час для рішучих дій.
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26.02.2024 17:12
+20
Зловити й порізати на смужки.
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26.02.2024 17:04
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Польські фермери?
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26.02.2024 17:02 Ответить
Камер для такого міста , як завжди не вистачило?
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26.02.2024 18:10 Ответить
Не, цэ зетитушня.
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26.02.2024 19:47 Ответить
це друзяки тих ментов
що розформували..
В ментовку треба брати після фронта
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26.02.2024 17:04 Ответить
Зловити й порізати на смужки.
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26.02.2024 17:04 Ответить
Дніпро доречі не пройшов процедуру санації на відміну від Харкова і Одеси.
московитив там потрібно просто загнати під плінтус , вони там не вперше голови підгімають.

дніпряни не підведіть , мало з вашого регіона начищених піздаків кацапських
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26.02.2024 17:06 Ответить
Ці тварюки кацапські тут притихли та тихо ненавидять Україну
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26.02.2024 17:50 Ответить
Цих підорів не під плінтус заганяти треба, а просто вирізати. А ті які залишаться втечуть самі до *****.
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26.02.2024 18:27 Ответить
Загнати під плінтус 70% міста? Сильно! Розкажи як?
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26.02.2024 19:17 Ответить
Це не я пропонував під плінтус заганяти. Читай уважніше.
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26.02.2024 19:24 Ответить
Я тоже подтверждаю вашу лояльность.
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26.02.2024 19:46 Ответить
Московит? Чи просто прокацаплений?
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26.02.2024 23:03 Ответить
Записи відеоспостереження необхідно переглянути.
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26.02.2024 17:07 Ответить
Мало туди від кацапів прилетіло?
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26.02.2024 17:08 Ответить
Знайти мразот і згодувати голодним свиням! 🤬
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26.02.2024 17:09 Ответить
"Після чого невідомі на невідомому автомобілі зникли у невідомому напрямку"
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26.02.2024 17:11 Ответить
Вони не вандали. Це симпатики Росії, ті, хто руйнував, руйнує і буде руйнувати Україну зсередини, поки їх не вирвуть, як бур'ян із землі. Час для рішучих дій.
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26.02.2024 17:12 Ответить
які ще симпатики, звичайна русня vulgaris...
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26.02.2024 17:18 Ответить
Час для рішучих дій.???, -- не запізно???, --- Свого часу, рішуче почав діяти Сашко Музичко, і думаю якби тоді, його, так би мовити метод був підтриманий, то можливо сьогодні, була б зовсім інша реальність., але Його ЗУПИНИЛИ!(, напевно тоді, ЦЕ!!! було нікому непотрібно, то було не на часі,,(,,
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26.02.2024 18:45 Ответить
Зате на синагогу в Дніпрі ніхто не посягає...
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26.02.2024 17:25 Ответить
Те що Дніпро після Донецька саме ватне місто України це факт.
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26.02.2024 17:25 Ответить
Факт что в 2014-ом город дал несколько добробатов и понес в тот год наибольшие потери.
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26.02.2024 17:46 Ответить
Про це ніхто не сперечається, бо Дніпропетровська область граничить з Донбасом.
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26.02.2024 23:09 Ответить
Та нє. Ще є Одеса-мама. Там повний треш.
Починаеш розмовляти солов'їною - дивляться як на дебіла...
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26.02.2024 18:27 Ответить
Коли останній раз був в Одесі ?
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26.02.2024 18:50 Ответить
Неправда. На вулиці часто чую українську саме від молоді, що тішить. В магазинах продавці вітаються українською і бажають гарного дня. Якщо ви спілкуєтеся російською, можуть відповісти рос. А деякі і не переходять на рос. і надалі відповідають українською. Я їх обожнюю.
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26.02.2024 20:09 Ответить
З того що я знаю навіть Одеса у зрівняні з Дніпром це патріотичне українське місто.
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26.02.2024 23:10 Ответить
Скільки скритої кацапської мразі живе серед нас,та тихо чекає приходу,,русского мира''.
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26.02.2024 17:34 Ответить
камери спостереження де, начальники??
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26.02.2024 17:39 Ответить
Та ставили були камери на Алеї Героїв у одному славному містечку, де дислокується одна славетна бригада.
Прийшли покидьки вночі, в темних куртках з капюшонами...
Це якби спіймали та на місці розстріляли, тоді був би виховний ефект.

У Харківській області відразу після звільнення пару груп мародерів по селах-дачах розстріляли на місці, і пустили інфу по селу.
Мародери зникли.

Але для цього яйця потрібні в Начальника Поліції і Міністра внутрішніх справ. А в нас зелені шмарклі при владі...
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26.02.2024 18:33 Ответить
Коли показово судять патріотів, завдяки яким Україна досі тримається, це виглядає дуже маленькою дрібничкою.
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26.02.2024 17:39 Ответить
Славне місто Січеслав.. а от мєсна бидлота обізвала 'го поганялом "Днєпр".. навпочіпки, лузгаючи сємки та цвиркаючи крізь фіксу, бо лінь промовити повністю "днєпрапєтровск"
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26.02.2024 17:44 Ответить
і скажить що це не при мовчазній згоді влади Днепра
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26.02.2024 17:47 Ответить
З чого ти взяв? А, якщо цю сволоту завтра впіймають, ти забереш свої слова назад, чи відмовчишся, адже ти ?
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27.02.2024 11:15 Ответить
За словами Мосійчук, це вже третій акт вандалізму щодо алеї, створеної місяць тому.

Попередніх спіймали??? Отожжжж
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27.02.2024 12:05 Ответить
Ти у Дніпрі коли-небуть був? Це місце знаєш? Я, наприклад, не впевнений, що воно попадає у поле зору відеокамер. Зрозуміло, що робилося це вночі, або, швидше, ввечері перед настанням комендантської години, коли людей на вулиці небагато. Швидко порізали та розбіглися. Але подивимось - можливо після попередніх випадків, таки, взяли під відеонагляд цей меморіал і якусь інформацію отримають.
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27.02.2024 20:13 Ответить
сподіваєтеся на камери міськради??? так це ж вони й порізали. Разом з днєпро-поліцаями
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26.02.2024 17:48 Ответить
прокурва? малоймовірно.. прокурви сюди не ходять. Таки, ти поліцай, жора, а ета значіт..
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28.02.2024 10:18 Ответить
Здоровий ґлузд - це не твоє, Толя. Три спроби - все в калюжу. Видно - ти не голову напружуєш, а кишку. Ось, що "ета значіт".
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28.02.2024 17:46 Ответить
брешиш ти, жора, бо соромишся своєї праффесії
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28.02.2024 18:07 Ответить
Ти, Толя, вже сам собі набрид. Тому - прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
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28.02.2024 21:51 Ответить
твоя емоційна ерекція видає тебе, жора-мєнт)
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28.02.2024 23:40 Ответить
Прощавай, дурнику!
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29.02.2024 09:05 Ответить
пливі-пливі, гавно зє!льоноє
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29.02.2024 09:39 Ответить
Це не вандали, це істоти, яки повинні вісіти на навколишніх деревах.
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26.02.2024 17:49 Ответить
якщо тамошні мєнти обзивають ЄвроМайданівців "гнідамі с майдана", то кого вони вішатимуть???
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28.02.2024 09:28 Ответить
Я не казав за ментів. І хто казав, що це їх право?
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28.02.2024 11:32 Ответить
полюція має монополію на насилля. Хіба не знав?
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28.02.2024 18:08 Ответить
Вони живуть помеж нас, все може змінитися. І вони це знають, бо ми не срасія і не белсрасія.
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28.02.2024 19:57 Ответить
Мразота процапська піднімає голову!
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26.02.2024 18:28 Ответить
Та проблем немає, треба дивитись на москальщину, там за наругу над державними символами одразу дають 15 років.... Військовий суд (трибунал) під час дії військового стану або війни і за 3 дні вирок....
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26.02.2024 18:41 Ответить
Йошкин бабай, тре всю мiськраду на портянки порвать - ваты поубавится. Да и по Одессе , в комендантский час молодики парами шныряют подворотнями , вдоль центральных улиц.
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26.02.2024 19:41 Ответить
Поставить 3 копійчані камери відеонагляду - релігія не дозволяє?
Країна мрій, чесне слово. До орднунга ще рочків з 500 петлять такими ***** темпами.
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27.02.2024 09:19 Ответить
Таких треба ловити і бити народні татухи по всьому тілу, там Бандеру, тризуби, цитати "москаляку на гілляку" а потім депортувати в рашку, яку вони так чекають. Ці люди нам не потрібні, навіщо витрачати на бюджет на їх утримання у в'язниці ?
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27.02.2024 11:41 Ответить
 
 