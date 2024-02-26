Четверо мужчин задержаны на берегу Тисы при попытке скрыться в Румынии, - ГПСУ. ФОТО
На Закарпатье четверо мужчин собирались переплывать Тису, чтобы попасть в Румынию, но были задержаны пограничниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Двое ивано-франковцев, львовянин и киевлянин планировали переплыть Тису, чтобы добраться до соседней Румынии. Перед заплывом мужчины отдали неизвестному мужчине по 4 тысячи долларов и собственные телефоны. Никаких плавсредств, гидрокостюмов или спасательных жилетов мужчины не получили. Однако вместо их собственных сенсорных телефонов горе-дайверам выдали кнопочные, надежно защищенные от намокания резиновыми "упаковками".
Мужчин задержали вчера в полдень за 30 метров до границы. Увидев, как стремительна и полноводна река, нарушители искали обещанные переправителями мелкие места, чтобы перейти ее вброд. Однако попались пограничному наряду, что, вероятно, спасло им жизнь.
В отношении задержанных составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Двоє ухилянтів на велосипедах нелегально перетнули кордон і хотіли дістатися Америки. Мандрівників затримали біля Медики, - прикордонна служба Польщі.
Чоловіки (25 і 35 років) їхали до Німеччини, аби там попрацювати, виготовити документи, щоб згодом осісти у США. Українцям виписали штраф та повернули на Батьківщину.
Повна маячня. Ніхто біженцям не дає громадянство і не дарує квартири/будинки. Те безкоштовне житло яке дають на проживання іноді таке зашкварне, що краще не давали б. В Нідерландах знайомий жив у тюрмі(!), кума у Норвегії отримала кімнату у будинку в таких єпєнях географії, що втікла з тієї країни.
До речі, а грошей нашим платять рівно стільки аби не здохли з голоду, причому у всіх країнах.
но в целом всё так, пособие минимально,c жильём как повезёт, да и У моих знакомых и в Норвегии и в Германии всё хорошо , бежать никуда не собираются
А у 2022, коли кацап стояв на порозі повірив у шашлички
Зараз - намагаються форсувати річку
Але ні . Зробив помилку 2019 - спокутуй кров'ю
Шкода , лише що разом з вами страждають і нормальні українці
Шукати стануть - не скоро знайдуть.
Ти будеш плакать - спливатимуть роки,
Мене до смерті не зможеш забуть.
За свободу й щастя удари прийняв.
Йдуть до школи діти: "Кіндрату - салют!"
Як із школи підуть, то зайдуть.
якщо не оприлюднюати ці випадки, то суспільство буде перебувати у небезпечній омані, що кругом одні патріоти, а це далеко не так. Тому таке самозаспокоювання шкідливе, і годиться хіба що для мирного життя в країні де нема війни.
Это всё ерунда, уклонисты были везде и всегда, и это далеко не новость..
"..Тому таке самозаспокоювання шкідливе,"
И что значит "самоуспокоение" и в чем это выражается? И как тогда понять выражение "несамоуспокоение," и в чем это выразилось бы?
Те, що їм ПОВІСТОК НЕ ВИДАЛИ!
Співчуваю. Тримайеся хлопці, концлагер треба покидати стопудово.