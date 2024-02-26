Четверо мужчин задержаны на берегу Тисы при попытке скрыться в Румынии, - ГПСУ. ФОТО

На Закарпатье четверо мужчин собирались переплывать Тису, чтобы попасть в Румынию, но были задержаны пограничниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Двое ивано-франковцев, львовянин и киевлянин планировали переплыть Тису, чтобы добраться до соседней Румынии. Перед заплывом мужчины отдали неизвестному мужчине по 4 тысячи долларов и собственные телефоны. Никаких плавсредств, гидрокостюмов или спасательных жилетов мужчины не получили. Однако вместо их собственных сенсорных телефонов горе-дайверам выдали кнопочные, надежно защищенные от намокания резиновыми "упаковками".





Мужчин задержали вчера в полдень за 30 метров до границы. Увидев, как стремительна и полноводна река, нарушители искали обещанные переправителями мелкие места, чтобы перейти ее вброд. Однако попались пограничному наряду, что, вероятно, спасло им жизнь.

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В отношении задержанных составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд.