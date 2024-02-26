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Четверо мужчин задержаны на берегу Тисы при попытке скрыться в Румынии, - ГПСУ. ФОТО

На Закарпатье четверо мужчин собирались переплывать Тису, чтобы попасть в Румынию, но были задержаны пограничниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

ухилянти затримані на Закарпатті

Двое ивано-франковцев, львовянин и киевлянин планировали переплыть Тису, чтобы добраться до соседней Румынии. Перед заплывом мужчины отдали неизвестному мужчине по 4 тысячи долларов и собственные телефоны. Никаких плавсредств, гидрокостюмов или спасательных жилетов мужчины не получили. Однако вместо их собственных сенсорных телефонов горе-дайверам выдали кнопочные, надежно защищенные от намокания резиновыми "упаковками".

дпсу
дпсу

Мужчин задержали вчера в полдень за 30 метров до границы. Увидев, как стремительна и полноводна река, нарушители искали обещанные переправителями мелкие места, чтобы перейти ее вброд. Однако попались пограничному наряду, что, вероятно, спасло им жизнь.

Смотрите также: Группа мужчин пыталась переплыть Тису на надувных камерах для шин, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В отношении задержанных составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд.

Автор: 

Госпогранслужба (6475) уклонисты (858) Закарпатская область (2589)


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Топ комментарии
+10
Як кумедно ті , хто ще у 2019 році кричав "гірше не буде"

А у 2022, коли кацап стояв на порозі повірив у шашлички

Зараз - намагаються форсувати річку

Але ні . Зробив помилку 2019 - спокутуй кров'ю

Шкода , лише що разом з вами страждають і нормальні українці
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26.02.2024 23:19
+10
Вже писав на цю тему сьогодні, але до цих довбнів не доходить, люди вас розводять на гроші прикордонники зараз працюють на совість тому що їх дуже якісно мотивували або прихлопнуть бігунків або поїдуть на схід.
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26.02.2024 23:27
+9
Думаю в цих «невідомих чоловіків» є домовленість з погранцами, це в них такий спільний бізнес…тупих довбнів, які мріють у лютому перепливти Тису сильно побільшало..
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26.02.2024 23:38
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Такі таланти пропадають...
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26.02.2024 23:05 Ответить
А в Ізраїль хоч один втік?
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26.02.2024 23:08 Ответить
В Израиле все наоборот. В Израиле ни кому не запрещают выезд. В Израиле в первых рядах идут силовики, полицейские и прочие госслужащие. В Израиле воюют все, в том числе и женщины.
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27.02.2024 01:22 Ответить
В Ізраїлі тюремний строк для осіб які не приїхали в країну у разі настання війни! У ісраїлі слідчі поліцейські, патрульні не воюють у перших рядах - для цього є армія. І саме головне ісраїль не воює з другою за чисельністю армією світу, всі ісраїльські сусіди - це ніщєсброди у яких нормальних літаків навіть немає, я вже не кажу про ппо чи про та флот
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27.02.2024 08:01 Ответить
Там на одного мешканця припаде більше 50 тис дол в рік, в нас до війни 4300. Це ВВП.
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27.02.2024 09:49 Ответить
Польша видала 2 ухилянтів Україні.

Двоє ухилянтів на велосипедах нелегально перетнули кордон і хотіли дістатися Америки. Мандрівників затримали біля Медики, - прикордонна служба Польщі.

Чоловіки (25 і 35 років) їхали до Німеччини, аби там попрацювати, виготовити документи, щоб згодом осісти у США. Українцям виписали штраф та повернули на Батьківщину.
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26.02.2024 23:10 Ответить
Vot sto dalse s takimi delajut?Strafi?Nado takim srazu dat povestku v slubu,ne vojevat s takix tolko nebudet,no civilnuju sluzbu,mozet okopi kopat>Pocemu soldati dolzni kopat te sto vojujet,vot pust takije kopajet za nix.I platyt takim takze nenado pokusat dat i vsio
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26.02.2024 23:16 Ответить
Якщо попадуть на фронт, то з ходу здадуться кацапам. А кацапи їх розстріляють. Цікаво, а в Румунії вони як збиралися жити - як біженці? І допомогу отримувати від ЄС? Так документів немає про легальний перетин кордону. Як планували влаштуватися, мені не зрозуміло. Чи вже політичний притулок надають, як жертвам зеленого режиму?
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26.02.2024 23:18 Ответить
Ну ти ж на сірійця чи африканця не тягнеш? Так що підеш окопи рити, кацапе.
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27.02.2024 01:48 Ответить
Так ти сам за країну рабів проголосував у 2019-му.
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27.02.2024 06:47 Ответить
Що ти п@здиш в кацапстані ловлять всіх і набагато якісніше ніж в Україні, малоросійський півник!
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27.02.2024 09:16 Ответить


Повна маячня. Ніхто біженцям не дає громадянство і не дарує квартири/будинки. Те безкоштовне житло яке дають на проживання іноді таке зашкварне, що краще не давали б. В Нідерландах знайомий жив у тюрмі(!), кума у Норвегії отримала кімнату у будинку в таких єпєнях географії, що втікла з тієї країни.
До речі, а грошей нашим платять рівно стільки аби не здохли з голоду, причому у всіх країнах.
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27.02.2024 07:49 Ответить
кто мешает выйти на работу , зарабатывать и жить нормально

но в целом всё так, пособие минимально,c жильём как повезёт, да и У моих знакомых и в Норвегии и в Германии всё хорошо , бежать никуда не собираются
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27.02.2024 08:27 Ответить
Який сором!!
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26.02.2024 23:18 Ответить
Сором був, коли 73% обрали клоуна президентом. Зараз ці імбіцили які ходять на вибори поржати тікають від відповідальності
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27.02.2024 08:03 Ответить
Да ты шо!А сором сидеть за границей и посылать всех на войну?
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27.02.2024 13:31 Ответить
Як кумедно ті , хто ще у 2019 році кричав "гірше не буде"

А у 2022, коли кацап стояв на порозі повірив у шашлички

Зараз - намагаються форсувати річку

Але ні . Зробив помилку 2019 - спокутуй кров'ю

Шкода , лише що разом з вами страждають і нормальні українці
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26.02.2024 23:19 Ответить
Піду втоплюся у річці глибокій,
Шукати стануть - не скоро знайдуть.
Ти будеш плакать - спливатимуть роки,
Мене до смерті не зможеш забуть.
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26.02.2024 23:21 Ответить
У буремні роки він зброї не склав,
За свободу й щастя удари прийняв.
Йдуть до школи діти: "Кіндрату - салют!"
Як із школи підуть, то зайдуть.
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27.02.2024 13:55 Ответить
Вже писав на цю тему сьогодні, але до цих довбнів не доходить, люди вас розводять на гроші прикордонники зараз працюють на совість тому що їх дуже якісно мотивували або прихлопнуть бігунків або поїдуть на схід.
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26.02.2024 23:27 Ответить
Я вже готовий задонати на fpw дрони для західного кордону, аби прикордонники ліквідовували те біосміття, яке тікає від свого вибору у 2019-му.
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27.02.2024 08:07 Ответить
А нужно ли такие новости опубликовывать, ведь враги опять запустят свою пропагандистскую машину, типа - "вот, все сбегают с Украины, не хотят за неё воевать". Зачем такие новости опубликовывать?
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26.02.2024 23:27 Ответить
Так, треба. Хоча би для того, шоб розуміти, наскільки багато ще "какойразніци". А ворожі пропагандисти і без цього будуть генерувати свої збочені пропагандонські наративи.
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27.02.2024 00:54 Ответить
А я считаю что не надо. И уклонисты сами хорошо знают что их ждет при поимке. А как понять: "наскільки багато ще "какойразніци", и для кого это?
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27.02.2024 09:11 Ответить
ви можете вважати, як вам завгодно. І по великому рахунку якось пофіг, що там знають чи не знають ці втікачі.
якщо не оприлюднюати ці випадки, то суспільство буде перебувати у небезпечній омані, що кругом одні патріоти, а це далеко не так. Тому таке самозаспокоювання шкідливе, і годиться хіба що для мирного життя в країні де нема війни.
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27.02.2024 10:06 Ответить
"..якщо не оприлюднюати ці випадки, то суспільство буде перебувати у небезпечній омані, що кругом одні патріоти"..
Это всё ерунда, уклонисты были везде и всегда, и это далеко не новость..
"..Тому таке самозаспокоювання шкідливе,"
И что значит "самоуспокоение" и в чем это выражается? И как тогда понять выражение "несамоуспокоение," и в чем это выразилось бы?
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27.02.2024 10:49 Ответить
років через п'ять чи десять частина громадян буде здивована тим, що почує сакраментальне "я вас туда нє пасилал". Тому треба бути готовим до післявоєнного розшарування суспільства, а не перебувати у країні рожевих патриотичних поні.
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27.02.2024 14:47 Ответить
Думаю в цих «невідомих чоловіків» є домовленість з погранцами, це в них такий спільний бізнес…тупих довбнів, які мріють у лютому перепливти Тису сильно побільшало..
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26.02.2024 23:38 Ответить
💯 я про це вже зранку писав це масовий лохотрон ділки получають гроші, прикордонники статистику, а довбні повістки!
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26.02.2024 23:43 Ответить
В Україні - прикордонники.
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27.02.2024 09:06 Ответить
скоро потеплішає і тисячі шашличників ломануться через західний кордон на шашлики
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26.02.2024 23:38 Ответить
Мразі - ті, що не хочуть захищати Україну. І ти теж.
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27.02.2024 00:17 Ответить
Давай посилання на 2 млн резєрва, які мають воювати. Звідки інформація. Дуже цікаво
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27.02.2024 07:57 Ответить
Ей хлопці , вам не соромно тікати з України , ви ж такі кремезні на вигляд , а насправді є відвертими боягузами
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27.02.2024 00:03 Ответить
А ты у нас очевидно с нулевой линии фронта пишешь? Расскажи, каким законом запрещено выезжать из Украины?
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27.02.2024 01:16 Ответить
Звідки інформація, що жінкам, дітям, інвалідам не можна виїжджати з країни?
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27.02.2024 07:56 Ответить
ваші звернення, якби навіть і були почутими, то вони все одно марні. Бо це або затяті "какаяразніца", або латентні колаборанти, до яких не дійшли окупанти, тому вони не встигли себе проявити. Таких скрізь https://twitter.com/i/status/1761735067175416186 просто *****.
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27.02.2024 01:26 Ответить
ЗЕблюдки не хочуть змінювати законодавство до умов війни. Цих ухилянтів треба відправляти на 0 копати окопи, а не давати адмінштраф 500 грн!
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27.02.2024 00:16 Ответить
Згоден з вашою думкою 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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27.02.2024 00:32 Ответить
кацапський підр, згідно КУ, Україні "законами" вважають не тільки закони видані ВР, але й нормативно-правові акти преза, кабміна і тд
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27.02.2024 07:53 Ответить
Дружок якщо ти думаєш що сховався в США і ти дуже розумний ,то скоро Дональд тебе і інших загрузить в ящики і відправить в Україні захищати демократію. А на рахунок тої херні яку ти пишеш для початку приїдь в Україні і тільки після цього у тебе з'являється право відкривати хліборізку до людей які тут і зараз!
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27.02.2024 09:31 Ответить
Знаете, що більше всього дивує у цій справі?
Те, що їм ПОВІСТОК НЕ ВИДАЛИ!
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27.02.2024 00:50 Ответить
😂 ну-ну
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27.02.2024 09:38 Ответить
Я не понимаю а бесплатно нельзя переплыть речку или что? За что 4 тыс?
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27.02.2024 01:11 Ответить
це внесок Харону.
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27.02.2024 01:28 Ответить
Стратегічно влада уже втратила сотні тис. людей і рано чи пізно вони отримають бажане. І 100% що влада це розуміє, тому майбутнє буде явно не світлим і вільним
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27.02.2024 02:28 Ответить
Ха, у 2019-му ти сам обрав цю владу. Вона є віддзеркаленням твого бажання халяви і приколів. Тому жри і ржи.
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27.02.2024 07:55 Ответить
В майбутньому цих діячів будуть депортувати в Україну в Польщі процес вже пішов!
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27.02.2024 09:34 Ответить
Тепер у них буде легеньке адміністративне покарання, а потім нова спроба чкурнуть за бугор. Деяких виродків вже по другому колу затримують. А кацапи тиснуть і окупують все більше і більше українську землю.
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27.02.2024 04:16 Ответить
Так і затримують далеко не всіх ухилянтів, багато з них таки пробираються за бугор. І ці порушники сподіваються сплатити невеликий штраф, та й знову спробувати втекти.
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27.02.2024 04:25 Ответить
Вони вже нікуди не втечуть.
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27.02.2024 06:49 Ответить
А чо ти так думаєш ?
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27.02.2024 09:02 Ответить
За "бугор" - це що таке?
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27.02.2024 09:14 Ответить
Ті тєлєфони у прєзіку - в жопу собі ховали, чи що?
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27.02.2024 08:05 Ответить
Пацик у білому костюмі це ска треш, )))
Співчуваю. Тримайеся хлопці, концлагер треба покидати стопудово.
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27.02.2024 08:58 Ответить
До нового законодавства готові з тюремними строками замість штрафів? А воно вже на підході.
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27.02.2024 09:36 Ответить
Куда это они собрались?Се.атся не выйдет!Вы должны досмотреть концерт 95квартала до конца!
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27.02.2024 13:29 Ответить
 
 