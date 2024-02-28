Сутки на Харьковщине: В Дергачах повреждена многоэтажка, на Купянщине горел дом. ФОТОрепортаж

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины. Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов региона, в частности: Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Синьковка и другие. Авиаудары враг наносил по н.п. Бологовка, Ивановка, Берестово и др.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

Удары по Харьковщине

28 февраля в 05:20 в результате обстрела в с. Пристен Купянского района горел жилой дом. Погибших и травмированных нет.

В 21-00 произведен обстрел г. Купянск. Повреждены окна и крыша частного дома. Информация о пострадавших не поступала.

Около 18:00 враг совершил обстрел КАБами по с. Федоровка Купянского района. Попадание вблизи складских построек частного предприятия, расположенного за пределами села. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

В 15-00 в г. Изюм во время уборки своего земельного участка на мине (предварительно мина "лепесток") подорвался 42-летний мужчина. С многочисленными ранениями доставлен в медучреждение.

В 11:33 в результате обстрела БПЛА "Shahed" г. Дергачи Харьковского района повреждена крыша многоквартирного дома, забор, ворота. Без пострадавших.

Около 11:00 в результате обстрела с. Светличное Богодуховского района горел гражданский автомобиль. Враг использовал БПЛА "Ланцет". Без пострадавших.









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Также сообщается, что в течение суток на Харьковщине возведенные группы взрывотехников произвели разминирование 15,67 га территории, уничтожили 291 взрывоопасный предмет. Разминирование продолжается.