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Новости Фото Война
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Сутки на Харьковщине: В Дергачах повреждена многоэтажка, на Купянщине горел дом. ФОТОрепортаж

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины. Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов региона, в частности: Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Синьковка и другие. Авиаудары враг наносил по н.п. Бологовка, Ивановка, Берестово и др.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

Удары по Харьковщине

  • 28 февраля в 05:20 в результате обстрела в с. Пристен Купянского района горел жилой дом. Погибших и травмированных нет.
  • В 21-00 произведен обстрел г. Купянск. Повреждены окна и крыша частного дома. Информация о пострадавших не поступала.
  • Около 18:00 враг совершил обстрел КАБами по с. Федоровка Купянского района. Попадание вблизи складских построек частного предприятия, расположенного за пределами села. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
  • В 15-00 в г. Изюм во время уборки своего земельного участка на мине (предварительно мина "лепесток") подорвался 42-летний мужчина. С многочисленными ранениями доставлен в медучреждение.
  • В 11:33 в результате обстрела БПЛА "Shahed" г. Дергачи Харьковского района повреждена крыша многоквартирного дома, забор, ворота. Без пострадавших.
  • Около 11:00 в результате обстрела с. Светличное Богодуховского района горел гражданский автомобиль. Враг использовал БПЛА "Ланцет". Без пострадавших.

Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини

Читайте: За прошедшие сутки враг нанес более 200 ударов по городам и селам Запорожской области, один человек погиб, еще один - получил ранение

Также сообщается, что в течение суток на Харьковщине возведенные группы взрывотехников произвели разминирование 15,67 га территории, уничтожили 291 взрывоопасный предмет. Разминирование продолжается.

Автор: 

обстрел (27379) Харьковщина (5577)


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Покажите это рыжему ****** и его болонке джонсону.
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28.02.2024 09:51 Ответить
 
 