Сутки на Донетчине: Под огнем – три района области. 1 человек погиб, 5 - получили ранения. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска в течение суток 11 раз обстреляли населенные пункты Донетчины.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровський район.
В Очеретинской громаде разрушены 2 дома в Желанном и 1 в Новоселовке Первой. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка и Константиновка. В Кураховской громаде 1 человек погиб и 5 ранены в Горняке, поврежден дом в Кураховке, сельхозпредприятие в Островском; обстрелянная промзона Курахово. Покровск подвергся ракетному удару — повреждены 3 админздания и 15 домов.
Краматорський район.
В Ильиновской громаде повреждены 13 объектов в Клебан-Быке. Обстреляны окрестности Лиманской и Константиновской общин.
Бахмутський район.
В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов. В Щербиновке Торецкой громады поврежден инфраструктурный объект. В Серебрянке Северской громады поврежден дом.
В течение суток российские оккупанты 11 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуировано 6603 человека, в том числе 452 ребенка.
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