Получил подозрение директор департамента "Укрнафты", незаконно передавший в аренду участок предприятия и требовавший 160 тыс. грн за оформление договора, – прокуратура. ФОТО

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры задержан и извещен о подозрении директор одного из департаментов ПАО "Укрнафта" в получении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц компании, уполномоченных на заключение договоров пользования земельными участками, в сочетании с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. -2 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Как отмечается, в 2018 году начальник управления ПАО "Укрнафта" предложил знакомой использовать и обрабатывать 30 га земли, принадлежащей "Полтаванефтегазу" ПАО "Укрнафта". За пользование землей женщина платила подозреваемому 80 тыс. грн в качестве ежегодного платежа.

"В 2022 году, из-за невыплаты 80 тыс. грн за пользование землей из-за проблем со сбором урожая, чиновник ПАО "Укрнафта" начал угрожать женщине отобрать участки и препятствовать сбору урожая.

Женщина неоднократно просила чиновника заключить официальный договор на пользование землей, но он требовал ежегодной платы в 80 тыс. грн без заключения договора", - говорится в сообщении.

Во время очередной встречи с указанным должностным лицом в декабре 2023 года женщина снова захотела официально оформить ее право на землю. Подозреваемый, в свою очередь, сообщил, что сначала она должна уплатить ему 160 тыс. грн за пользование участками за 2022-2023 годы, а затем он поможет ей и договорится о заключении с ним договоров на аренду земли.









В январе подозреваемый получил первую часть денег – 80 тыс. грн. Во время получения второй части – еще 80 тыс. грн мужчину задержали.

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