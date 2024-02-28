В Минобороны провели еще две инспекции вооружения, предоставленного США. ФОТО

Представители Минобороны, ВСУ и американские инспекторы провели еще две совместные инспекции оружия, переданного американскими партнерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что в местах хранения оружия они проверили ключевые параметры:

соответствие серийным номерам,

техническое состояние,

условия надлежащего хранения вооружения (безопасность и охрана)

"Всего с начала 2024-го года проведено три командных инспекции – по Плану общих физических проверок, согласованным сторонами ранее. В ходе мониторинга замечаний со стороны американской стороны не было", - говорится в сообщении Минобороны.

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