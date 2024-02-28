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Новости Фото Война
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В Минобороны провели еще две инспекции вооружения, предоставленного США. ФОТО

Представители Минобороны, ВСУ и американские инспекторы провели еще две совместные инспекции оружия, переданного американскими партнерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что в местах хранения оружия они проверили ключевые параметры:

  • соответствие серийным номерам,
  • техническое состояние,
  • условия надлежащего хранения вооружения (безопасность и охрана)

"Всего с начала 2024-го года проведено три командных инспекции – по Плану общих физических проверок, согласованным сторонами ранее. В ходе мониторинга замечаний со стороны американской стороны не было", - говорится в сообщении Минобороны.

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Міноборони
Міноборони
Міноборони

Автор: 

инспекция (92) Минобороны (9368) США (26860)


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Топ комментарии
+16
Так все це для зберігання чи практичного застосування на фронті?
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28.02.2024 10:36
+8
Крихти? Якби не ці "крихти", вкраїнчики вже б рік, як щі варили...
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28.02.2024 10:57
+6
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28.02.2024 11:12
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Так все це для зберігання чи практичного застосування на фронті?
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28.02.2024 10:36 Ответить
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28.02.2024 11:12 Ответить
Зброї не дають, та ще й перевіряють ті жалюгідні крихти, які нам кинули з барського столу.
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28.02.2024 10:42 Ответить
Крихти? Якби не ці "крихти", вкраїнчики вже б рік, як щі варили...
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28.02.2024 10:57 Ответить
Забув написати "маємо за них дякувати байдену". Від себе ще можу дрдати "на колінах". Ну і ше "ікону з байденом у кожну українську домівку"...
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28.02.2024 12:10 Ответить
Теж збентежив оцей пункт.....

"умови належного зберігання озброєння (безпека та охорона) Джерело: "

Тобто уся надана допомога для цього і призначена???????
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28.02.2024 10:55 Ответить
простите, но какого йуха это все на складах лежит???
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28.02.2024 10:57 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/28/7444087/ Відтак, росіяни в понеділок вперше виявили і знищили ракетою пускову установку NASAMS поблизу Запоріжжя. Ми не тільки зберігаємо...
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28.02.2024 10:58 Ответить
Puskatel eto primerno 5mln evro,eto meloc po sravneniju Patriot.NASAMS oni otdelno pusketeli ot uprvalenije,radarov.Vsego byvajet riskuje poblyze frontu,no sto NASAMS sbyli ne odin samoliot i raketi toze jasno.U nix radari vydet do 120 kilometrov,a dalnost zavysimosti ot raket tipa.Vydymo lovit Su-34 i mozet bit imeno oni sbyvajet Su-34.
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28.02.2024 12:10 Ответить
Така вона, ЛОГИСТИКА, від Зеленського призначенців! На складах краще…
Відчувається «мудрість» рішень отого СРАТЬєха, під час його сидіння…
Мабуть, КАРТИ і ПЛАНИ контрнаступу, над якими воно лоба морщило з пивним рішалою, уже передали не тільки московітам, а і МУЗЕЇ!!
Бо, як же - наполіонтій…
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28.02.2024 11:04 Ответить
на чолі з спЄрмаком і Рєзніковим??
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28.02.2024 11:17 Ответить
 
 