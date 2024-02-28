В Минобороны провели еще две инспекции вооружения, предоставленного США. ФОТО
Представители Минобороны, ВСУ и американские инспекторы провели еще две совместные инспекции оружия, переданного американскими партнерами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Отмечается, что в местах хранения оружия они проверили ключевые параметры:
- соответствие серийным номерам,
- техническое состояние,
- условия надлежащего хранения вооружения (безопасность и охрана)
"Всего с начала 2024-го года проведено три командных инспекции – по Плану общих физических проверок, согласованным сторонами ранее. В ходе мониторинга замечаний со стороны американской стороны не было", - говорится в сообщении Минобороны.
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"умови належного зберігання озброєння (безпека та охорона) Джерело: "
Тобто уся надана допомога для цього і призначена???????
Відчувається «мудрість» рішень отого СРАТЬєха, під час його сидіння…
Мабуть, КАРТИ і ПЛАНИ контрнаступу, над якими воно лоба морщило з пивним рішалою, уже передали не тільки московітам, а і МУЗЕЇ!!
Бо, як же - наполіонтій…