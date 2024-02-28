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Последствия ракетных ударов войск РФ по Покровску: Разрушены админздания, учебные заведения и многоэтажки. ФОТОрепортаж

Ночью оккупанты четырьмя баллистическими ракетами ударили по Покровску Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, к счастью, пострадавших в результате обстрела нет. Разрушены и повреждены административные здания, учебные заведения, многоквартирные и частные дома.

"Вместе с начальником Покровской военной администрации Сергеем Добряком осмотрели разрушение. Для ликвидации последствий обстрела работают все соответствующие службы – ГСЧС, правоохранители, коммунальщики. Местные власти сейчас проводят обследование поврежденных объектов. Людям, чье жилье получило повреждения, будет оказана необходимая помощь", - пишет глава региона.

Также смотрите: Идентифицированы двое детей, погибших в результате удара РФ по Покровскому району 6 января. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська

Автор: 

обстрел (27379) Донецкая область (9775) Покровск (609)


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Покровськ, поруч з Краматорськом, Костянтинівкою та Слов'янськом,- вочевидь
стають наступними цілями рашистських загарбників! Бо повне захоплення територій Донецької і Луганської (залишилося два-три незахоплених населених пунктів) областей - було одним з перших завдань їхньої так званої "сво"! А після цього - настане черга Харківської області... Така промальовується нехороша перспектива...
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28.02.2024 11:26 Ответить
Авдіївка теж була поруч. Але оборонялися 10 років. Краще не каркай!
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28.02.2024 11:58 Ответить
перезавантаження менеджменту військового командування, - це від Авдіївки до Покровська було 46 км,
зараз стало 34 км,
від Покровська до Павлограда 90 км,
а від Павлограда до м. Дніпра 45 км.

Як перехід на "новые более выгодные позиции" по 4 км у добу - це меньше як на 2 місяця перезавантаження.... та будє м. Дніпро.....
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28.02.2024 11:30 Ответить
Це так виглядає план штабу сирського -їрмака?
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28.02.2024 11:35 Ответить
Сруськай мір таке ж робив і у Сирії, Алепо…
Оон, хоть затурбувався, чи як?
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28.02.2024 11:37 Ответить
а зачем ты пишешь через гугл переводчик?
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28.02.2024 12:21 Ответить
Со стороны Авдеевки идут Покровск .... Мирноград Константиновку Краматорск
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28.02.2024 12:37 Ответить
От паскудники, только это и умеют.
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28.02.2024 12:53 Ответить
 
 