Последствия ракетных ударов войск РФ по Покровску: Разрушены админздания, учебные заведения и многоэтажки. ФОТОрепортаж
Ночью оккупанты четырьмя баллистическими ракетами ударили по Покровску Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, к счастью, пострадавших в результате обстрела нет. Разрушены и повреждены административные здания, учебные заведения, многоквартирные и частные дома.
"Вместе с начальником Покровской военной администрации Сергеем Добряком осмотрели разрушение. Для ликвидации последствий обстрела работают все соответствующие службы – ГСЧС, правоохранители, коммунальщики. Местные власти сейчас проводят обследование поврежденных объектов. Людям, чье жилье получило повреждения, будет оказана необходимая помощь", - пишет глава региона.
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стають наступними цілями рашистських загарбників! Бо повне захоплення територій Донецької і Луганської (залишилося два-три незахоплених населених пунктів) областей - було одним з перших завдань їхньої так званої "сво"! А після цього - настане черга Харківської області... Така промальовується нехороша перспектива...
зараз стало 34 км,
від Покровська до Павлограда 90 км,
а від Павлограда до м. Дніпра 45 км.
Як перехід на "новые более выгодные позиции" по 4 км у добу - це меньше як на 2 місяця перезавантаження.... та будє м. Дніпро.....
Оон, хоть затурбувався, чи як?