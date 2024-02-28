Последствия ракетных ударов войск РФ по Покровску: Разрушены админздания, учебные заведения и многоэтажки. ФОТОрепортаж

Ночью оккупанты четырьмя баллистическими ракетами ударили по Покровску Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, к счастью, пострадавших в результате обстрела нет. Разрушены и повреждены административные здания, учебные заведения, многоквартирные и частные дома.

"Вместе с начальником Покровской военной администрации Сергеем Добряком осмотрели разрушение. Для ликвидации последствий обстрела работают все соответствующие службы – ГСЧС, правоохранители, коммунальщики. Местные власти сейчас проводят обследование поврежденных объектов. Людям, чье жилье получило повреждения, будет оказана необходимая помощь", - пишет глава региона.

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