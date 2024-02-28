Защищая Украину, на Донетчине погиб командир боевой машины Александр Корицкий. ФОТО

Защищая Украину, на войне с российскими оккупантами погиб воин Корицкий Александр Васильевич из села Зирное Ровенского района, Ровенской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Березновский городской совет.

Как отмечается, Александр Корицкий 1996 года рождения защищал Украину с марта 2023 года.

Командир боевой машины – командир отделения механизированной роты погиб 26 февраля 2024 года в Донецкой области.

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