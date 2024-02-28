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Новости Фото Война
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Защищая Украину, на Донетчине погиб командир боевой машины Александр Корицкий. ФОТО

Защищая Украину, на войне с российскими оккупантами погиб воин Корицкий Александр Васильевич из села Зирное Ровенского района, Ровенской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Березновский городской совет.

Как отмечается, Александр Корицкий 1996 года рождения защищал Украину с марта 2023 года.

Командир боевой машины – командир отделения механизированной роты погиб 26 февраля 2024 года в Донецкой области.

Также читайте: Будем вынуждены отступать, пока у украинской армии не будет вооружения и человеческого ресурса, - Гудыменко

Олександр Корицький

Автор: 

военнослужащие (6156) потери (4398)


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Топ комментарии
+14
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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28.02.2024 13:16
+10
ІГОР ЛУЦЕНКО
Пройшла новина про нібито знищення першого Абрамса.

Я зараз не буду коментувати конкретний випадок, а скажу за проблему захисту бронетехніки від дронів.

Чомусь усі фотки абрамсів і леопардів, котрі я зустрічаю - вони без захисту від дронів. Те саме стосується і радянських танків, я вже на кажу про Бредлі та інші БМП.

Разом зі спеціалістами ми розробили конструкції з сітками, щоб прикрити самоходки від Ланцетів. Станом на зараз у війська поставлено їх більш ніж півсотні. Уже вийшло друге покоління конструкції. Є кілька випадків, коли від прильотів ФПВ ця конструкція рятувала.

Чого так мало, тільки 50? Адже у нас сотні і сотні тільки артилерійських установок, які треба накривати? Банальна відповідь - все це іде за спонсорські кошти. Держава Україна поки що свою, українську техніку накривати від БПЛА не надто поспішає.
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28.02.2024 13:19
+10
Світла пам"ять...
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28.02.2024 13:21
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😰
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28.02.2024 13:16 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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28.02.2024 13:16 Ответить
ІГОР ЛУЦЕНКО
Пройшла новина про нібито знищення першого Абрамса.

Я зараз не буду коментувати конкретний випадок, а скажу за проблему захисту бронетехніки від дронів.

Чомусь усі фотки абрамсів і леопардів, котрі я зустрічаю - вони без захисту від дронів. Те саме стосується і радянських танків, я вже на кажу про Бредлі та інші БМП.

Разом зі спеціалістами ми розробили конструкції з сітками, щоб прикрити самоходки від Ланцетів. Станом на зараз у війська поставлено їх більш ніж півсотні. Уже вийшло друге покоління конструкції. Є кілька випадків, коли від прильотів ФПВ ця конструкція рятувала.

Чого так мало, тільки 50? Адже у нас сотні і сотні тільки артилерійських установок, які треба накривати? Банальна відповідь - все це іде за спонсорські кошти. Держава Україна поки що свою, українську техніку накривати від БПЛА не надто поспішає.
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28.02.2024 13:19 Ответить
захист нашої техніки нікого зовсім не цікавить..., навіть кацапів цікавить, ми весело сміємось з їхніх "мангалів"... а нашу нібито вже поховали...
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28.02.2024 13:23 Ответить
А що держава Україна поспішає робити? У неї ще купа часу
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28.02.2024 13:23 Ответить
Світла пам"ять...
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28.02.2024 13:21 Ответить
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28.02.2024 13:29 Ответить
Світла память воїну ! смерть рашиським окупантам.
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28.02.2024 14:55 Ответить
Svitla Pam'yat'...🇺🇦
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28.02.2024 15:24 Ответить
Шана і подяка Олександру за захист рідної України. Він став у небесний стрій вічної варти, в якій тисячі наших полеглих героїв. Вічна Пам'ять і Царство Небесне! Щирі співчуття рідним 💔🙏💔
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28.02.2024 18:04 Ответить
 
 