Защищая Украину, на Донетчине погиб командир боевой машины Александр Корицкий. ФОТО
Защищая Украину, на войне с российскими оккупантами погиб воин Корицкий Александр Васильевич из села Зирное Ровенского района, Ровенской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Березновский городской совет.
Как отмечается, Александр Корицкий 1996 года рождения защищал Украину с марта 2023 года.
Командир боевой машины – командир отделения механизированной роты погиб 26 февраля 2024 года в Донецкой области.
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+14 Вадим Карапіщенко
показать весь комментарий28.02.2024 13:16
+10 Maria Sofia Douglas #585494
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+10 Vika Yakimashchenko
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Пройшла новина про нібито знищення першого Абрамса.
Я зараз не буду коментувати конкретний випадок, а скажу за проблему захисту бронетехніки від дронів.
Чомусь усі фотки абрамсів і леопардів, котрі я зустрічаю - вони без захисту від дронів. Те саме стосується і радянських танків, я вже на кажу про Бредлі та інші БМП.
Разом зі спеціалістами ми розробили конструкції з сітками, щоб прикрити самоходки від Ланцетів. Станом на зараз у війська поставлено їх більш ніж півсотні. Уже вийшло друге покоління конструкції. Є кілька випадків, коли від прильотів ФПВ ця конструкція рятувала.
Чого так мало, тільки 50? Адже у нас сотні і сотні тільки артилерійських установок, які треба накривати? Банальна відповідь - все це іде за спонсорські кошти. Держава Україна поки що свою, українську техніку накривати від БПЛА не надто поспішає.