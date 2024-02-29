Задержана предательница, наводившая российские ракеты на Харьков и ждавшая захвата города, - СБУ. ФОТО
Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одну приспешницу РФ, которая шпионила за Силами обороны в Харькове.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Отмечается, что злоумышленница являлась особенно ценным агентом для врага, поскольку выполняла "контролирующую" функцию для российских спецслужб. В частности, фигурантка выходила на местность и проверяла координаты, которые ей присылали рашисты.
Во время доразведки предатель фотографировала "нужные" объекты и помечала их на картах Google. Затем она пересылала ответный "отчет" через мессенджер.
По данным следствия, в переписках с врагом агент призвала чаще обстреливать Харьков, чтобы нанести городу максимальные разрушения.
Также она надеялась на захват областного центра и его присоединение к составу РФ.
Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу на начальном этапе ее разведывательной активности. Это позволило пошагово задокументировать ее преступные действия, задержать и тем самым предотвратить серию ракетных ударов по городу.
Как установило расследование, фигуранткой является безработная местная жительница, идеологическая сторонница рашизма. В конце 2023 года ее дистанционно завербовал представитель российской разведки.
Злоумышленница пошла на сотрудничество с агрессором, потому что надеялась, что в случае захвата Харькова получит "должность" в оккупационной администрации РФ.
Во время обысков у женщины был обнаружен телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу российской спецслужбы.
Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.
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це на 99% вороги і колаборанти
бо вона немає права на життя 😠
Есть выражение: "Женщина любит ушами, а мужик глазами".
Есть даже такие, шо ни разу в росси небыли, а за нее "топят".
Или небыли "за бугром", а матерят его. Правда когда "за бугор" попадают назад сильно не рвутся.