Задержана предательница, наводившая российские ракеты на Харьков и ждавшая захвата города, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одну приспешницу РФ, которая шпионила за Силами обороны в Харькове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленница являлась особенно ценным агентом для врага, поскольку выполняла "контролирующую" функцию для российских спецслужб. В частности, фигурантка выходила на местность и проверяла координаты, которые ей присылали рашисты.

Во время доразведки предатель фотографировала "нужные" объекты и помечала их на картах Google. Затем она пересылала ответный "отчет" через мессенджер.

По данным следствия, в переписках с врагом агент призвала чаще обстреливать Харьков, чтобы нанести городу максимальные разрушения.

Смотрите также: Наводил вражеские ракеты на Харьков и выискивал ПВО: СБУ задержала российского информатора. ФОТОрепортаж

Также она надеялась на захват областного центра и его присоединение к составу РФ.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу на начальном этапе ее разведывательной активности. Это позволило пошагово задокументировать ее преступные действия, задержать и тем самым предотвратить серию ракетных ударов по городу.

Как установило расследование, фигуранткой является безработная местная жительница, идеологическая сторонница рашизма. В конце 2023 года ее дистанционно завербовал представитель российской разведки.

Злоумышленница пошла на сотрудничество с агрессором, потому что надеялась, что в случае захвата Харькова получит "должность" в оккупационной администрации РФ.

Также смотрите: Ремонтировал танки РФ во время боев за Харьков и "сдавал" проукраинских жителей: СБУ задержала вражеского пособника. ФОТО

Во время обысков у женщины был обнаружен телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу российской спецслужбы.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.