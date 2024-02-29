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Задержана предательница, наводившая российские ракеты на Харьков и ждавшая захвата города, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одну приспешницу РФ, которая шпионила за Силами обороны в Харькове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленница являлась особенно ценным агентом для врага, поскольку выполняла "контролирующую" функцию для российских спецслужб. В частности, фигурантка выходила на местность и проверяла координаты, которые ей присылали рашисты.

Во время доразведки предатель фотографировала "нужные" объекты и помечала их на картах Google. Затем она пересылала ответный "отчет" через мессенджер.

По данным следствия, в переписках с врагом агент призвала чаще обстреливать Харьков, чтобы нанести городу максимальные разрушения.

Російська агентка у Харкові

Смотрите также: Наводил вражеские ракеты на Харьков и выискивал ПВО: СБУ задержала российского информатора. ФОТОрепортаж

Также она надеялась на захват областного центра и его присоединение к составу РФ.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу на начальном этапе ее разведывательной активности. Это позволило пошагово задокументировать ее преступные действия, задержать и тем самым предотвратить серию ракетных ударов по городу.

Как установило расследование, фигуранткой является безработная местная жительница, идеологическая сторонница рашизма. В конце 2023 года ее дистанционно завербовал представитель российской разведки.

Злоумышленница пошла на сотрудничество с агрессором, потому что надеялась, что в случае захвата Харькова получит "должность" в оккупационной администрации РФ.

Также смотрите: Ремонтировал танки РФ во время боев за Харьков и "сдавал" проукраинских жителей: СБУ задержала вражеского пособника. ФОТО

Во время обысков у женщины был обнаружен телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу российской спецслужбы.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Автор: 

СБУ (19916) Харьков (7503) государственная измена (1542)


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Топ комментарии
+8
Чергова мерзенна мерзота...
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29.02.2024 10:15
+4
Бажання одне - повісити цю жирну ку@рву ,
бо вона немає права на життя 😠
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29.02.2024 10:22
+3
А що там з приводу зрадників, які злили плани контрнаступу ЗСУ і про що проговорився зеленський?
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29.02.2024 11:02
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Чергова мерзенна мерзота...
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29.02.2024 10:15 Ответить
Масова вбивця.
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29.02.2024 10:35 Ответить
ну коли ви вже перепишете всіх етнічних росіян в Україні ?

це на 99% вороги і колаборанти
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29.02.2024 10:17 Ответить
Типичный совок. Мы не удавили 5 колону после Майдана. Это надо усвоить срочно. Хотя такое делать надо было 30 лет назад запретив КПСС. А мы запретили эту шоблу в 2016 г а обжаловать это в суде ( а теперь вишенка) летом 2023 г!!! Ну как вкусно--- хуторянские?
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29.02.2024 10:20 Ответить
Бажання одне - повісити цю жирну ку@рву ,
бо вона немає права на життя 😠
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29.02.2024 10:22 Ответить
Нахіба?...Війна..потрібно багато органів для пересадки...
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29.02.2024 10:54 Ответить
Не розумію, на що сподіваються ждуни: Європа переорієнтувала ринки закупівлі газу та нафти, на носі зелений перехід, ***** навіть в найкращому сценарії буде ще десяток років в першу чергу компенсовувати збитки своїм друзям-олігархам. А дурник-ждун сподівається, що йому відразу же зроблять зарплатню і пенсію як в Мацквє.
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29.02.2024 10:24 Ответить
Пропаганда на баб больше влияет.
Есть выражение: "Женщина любит ушами, а мужик глазами".
Есть даже такие, шо ни разу в росси небыли, а за нее "топят".
Или небыли "за бугром", а матерят его. Правда когда "за бугор" попадают назад сильно не рвутся.
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29.02.2024 12:43 Ответить
Сподіваюся, тепер нарешті візьмуться і за того, хто план наступу здав? Дрібних шавок вже половили?
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29.02.2024 10:27 Ответить
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29.02.2024 10:58 Ответить
А що там з приводу зрадників, які злили плани контрнаступу ЗСУ і про що проговорився зеленський?
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29.02.2024 11:02 Ответить
недоторкані.
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29.02.2024 12:38 Ответить
Одну из скольки тысяч задержали?
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29.02.2024 11:40 Ответить
По обличчю видно що ще та мразота
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01.03.2024 00:25 Ответить
 
 