13 северных стран НАТО готовятся к масштабным военным учениям по коллективной обороне. ФОТОрепортаж

13 стран-членов и партнеров НАТО готовятся к участию в учениях Nordic Response 2024, которые являются частью серии учений Steadfast Defender, состоявшихся в Норвегии, Финляндии и Швеции. В них примут участие более 20 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе Альянса, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что военные учения будут продолжаться с 3 по 14 марта.

Обучение будет сосредоточено на севере Норвегии, Швеции и Финляндии, а также в воздушном и морском пространствах этих стран.

Особенно высокая активность будет наблюдаться на море, где будет задействовано более 50 подлодок, фрегатов, корветов, авианосцев и различных амфибийных судов.

НАТО готовится к учениям в Северном регионе

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В воздухе в рамках Nordic Response 2024 будут действовать более 100 истребителей, транспортных самолетов, самолетов морского наблюдения, а также вертолеты и самолеты специального назначения членов Альянса.

На земле тысячи солдат будут защищать и охранять территорию стран Северной Европы с помощью различных артиллерийских систем, танков, гусеничных машин и других наземных транспортных средств.

В пресс-службе подчеркнули, что совместные учения будут сосредоточены на обороне и защите Северного региона.

Истребители морской пехоты США F-35B Lightning II из состава 542-й истребительно-штурмовой эскадрильи морской пехоты (VMFA) перед началом полетов в рамках подготовки к учениям в Норвегии.

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"Мы должны быть способны дать отпор и остановить любого, кто пытается бросить вызов нашим границам, ценностям и демократии – при нынешней ситуации с безопасностью в Европе эти учения чрезвычайно актуальны и важны как никогда раньше", - заметил бригадный генерал Трон Странд, командующий Норвежский центр воздушных операций.

Эти учения повышают готовность стран Севера и способность проводить широкомасштабные совместные операции в сложных погодных и климатических условиях.





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