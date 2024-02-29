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Глава Сумской епархии УПЦ МП получил подозрение за разжигание межконфессиональной ненависти в Украине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательства противоправной деятельности руководителя Сумской епархии УПЦ (МП). Митрополит причастен к разжиганию межконфессиональной ненависти в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, клирик оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий во время своих проповедей и видеозаписей на своих страницах в соцсетях. Тем самым его действия формировали предпосылки к межконфессиональной розни в нашем государстве.

Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты противоправных действий фигуранта.

Керівник Сумської єпархії УПЦ МП отримав підозру від СБУ

На основании полученных доказательств ему поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Автор: 

СБУ (19916) Сумская область (3158) УПЦ МП (1561) подозрение (490)


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СБУ ау !!! може не треба цих кацапсьх фсб попів сектантів по одинці ловити, може більш доцільно, закрити усю секту відразу ???
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29.02.2024 12:28 Ответить
Потихеньку розтопчуть їх
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29.02.2024 12:45 Ответить
Порося евлогій?
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29.02.2024 13:00 Ответить
МП..это мавзолейная Помойка, КГБ это киевская городская Баня...а Томос,это по Голобородьке Термос...
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29.02.2024 17:17 Ответить
 
 