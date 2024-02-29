Глава Сумской епархии УПЦ МП получил подозрение за разжигание межконфессиональной ненависти в Украине, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности собрала доказательства противоправной деятельности руководителя Сумской епархии УПЦ (МП). Митрополит причастен к разжиганию межконфессиональной ненависти в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, клирик оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий во время своих проповедей и видеозаписей на своих страницах в соцсетях. Тем самым его действия формировали предпосылки к межконфессиональной розни в нашем государстве.
Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты противоправных действий фигуранта.
На основании полученных доказательств ему поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений).
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
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