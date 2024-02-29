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Мужчины обмотались изотермическими одеялами, чтобы укрыться от тепловизора и незаконно пересечь границу. Они задержаны, - Госпогранслужба. ФОТО

На Одесщине пограничники задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. С помощью изотермических одеял они планировали скрыться от тепловизора.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Нарушители обмотались изотермическими одеялами, чтобы их не заметил тепловизор. Однако их уловки не сработали, пограничники остановили мужчин на Одесщине. По словам задержанных, маршрут в соседнюю страну они нашли через мессенджеры. За путешествие каждый заплатил от $3000 до $8000", - идет сообщении.

Как отмечается, на всех четырех человек составлены админпротоколы.

Читайте: Украинец "докупил" третьего ребенка за 2 000 долларов США, чтобы уехать за границу

Затримано порушників кордону
Затримано порушників кордону

Автор: 

Госпогранслужба (6455) граница (5273) уклонисты (849)


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Топ комментарии
+16
Десь я його бачив.
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29.02.2024 13:29
+9
Цих кандидатів треба працевлаштувати у військову розвідку дуже талановиті хлопці з креативним підходом😁
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29.02.2024 13:33
+9
Эх, молодежь... "Хищник" не смотрели, никакого образования.
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29.02.2024 13:34
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Просте питання чому ці тепловізори не на фронті? Ці люди більші вороги чим росіяни?
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29.02.2024 13:28 Ответить
На фронті теж є тепловізори 🙁
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29.02.2024 13:39 Ответить
Це спеціальні тепловізори, якщо цих чуваків знайшли.

Чому немає ТЦК прямо на кордоні?
Тут тобі і развєдчиків-діверсантів у ковдрах можна призвати, і бойових плавців через Тису
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29.02.2024 13:57 Ответить
На одного ухилянта в нас десь до 50ти прикордонників на заході країни.
...................................
В мене по арифметиці в першоиу класі було "5" - або я дурень.....

З.І.
І всі вони екіпіровані, навчені
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29.02.2024 14:16 Ответить
Простой ответ да, они больше враги, чем россияне, ибо именно такие могут в любой момент всадить нож в спину
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29.02.2024 16:41 Ответить
Десь я його бачив.
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29.02.2024 13:29 Ответить
А яка подальша доля затриманих? Фото, як у карася на рибалці з Нешнл джеографік, і додому?
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29.02.2024 13:33 Ответить
Ви праві, це "спортивна" мобілізація - хто більше злапає дезертирів
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29.02.2024 13:59 Ответить
Після суда заплатять по 3600 грн штрафу. А далі їм знайдуть чоловічу роботу в Україні. Зможуть нормально заробляти. Все у них буде добре в плані грошей.
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29.02.2024 14:00 Ответить
ні, там же їм вручають повістки і везуть їдуть на ВЛК, і до кінця дня наказ про мобілізацію як добровольців.
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02.03.2024 09:00 Ответить
Цих кандидатів треба працевлаштувати у військову розвідку дуже талановиті хлопці з креативним підходом😁
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29.02.2024 13:33 Ответить
Гарна ідея 👍🏼👍🏼👍🏼
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29.02.2024 13:38 Ответить
Були б талановитими хлопцями з креативним підходом, то і статті б про їхнє затримання ми не читали б
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29.02.2024 13:54 Ответить
Так талановитими хлопцями з креативним підходом не означає досвідчені. Пройдуть підготовку, отримають досвід ))
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29.02.2024 14:19 Ответить
Ні. Цих окопи і траншеї копати. В розвідку тих хто їх навчив, проложив маршрути і взув на 3-8 косарів.
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29.02.2024 14:40 Ответить
Подход может и креативный но неэффективный. Погранцы подтвердят))
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29.02.2024 14:45 Ответить
вони не талановиті. Вони тупі, бо ця фольга ***** не допомагає. До того жадібні, щоб заплатити 2500 гривень хоча б за китайське пончо з "розетки". А головне - це хлопців "какаяразніца" з від'ємною мотивацією не те що в розвідку, а навіть у прифронтову зону на всяк випадок не можно підпускати. Якщо їм не вдасться врешті решт таки збігти, то років через п'ять-десять вони перетворяться на "явастуданєпасилал".
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29.02.2024 16:02 Ответить
Эх, молодежь... "Хищник" не смотрели, никакого образования.
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29.02.2024 13:34 Ответить
ГАНЬБА , вам хлопці 🙁
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29.02.2024 13:37 Ответить
Смекалка рулит
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29.02.2024 13:37 Ответить
Креативненько.
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29.02.2024 13:37 Ответить
Чи правильно я зрозумів,що кожен з них заплатив за якийсь там маршрут котрий получив через мессенджер і віддав за це від 3000$ ?
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29.02.2024 13:40 Ответить
Наївні люди якщо говорити культурно. Щ
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29.02.2024 13:41 Ответить
Я не здивуюся, що половину тих "туроператорів" якраз митники і роблять самі. Класно, і гроші отримав і галочку за затримання поставив. У разі якщо самого спіймають, то завжди можна сказати, що вів оперативну розробку з виявлення та впровадження
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29.02.2024 13:48 Ответить
За чтто єти клоуны 8 к баксов заплатили?))))))
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29.02.2024 13:42 Ответить
від $3000 до $8000. Цікавим є ще й діапазон сум, якщо вони йшли однією групою і одним напрямком.
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29.02.2024 13:52 Ответить
За розкрутку в ЗМІ😁
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29.02.2024 14:12 Ответить
щоб не попасти в Красногорівку
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29.02.2024 14:58 Ответить
За €1000 розкажу і покажу, як виїхати з країни. Пишіть мені у мессенджер. Досить годувати тих спекулянтів які за $3000 - $8000 заставляють вас обмотуватися ізотермічними ковдрами.
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29.02.2024 13:55 Ответить
Покажеш на карті, де Тиса?)
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29.02.2024 14:00 Ответить
..нехай "прикольний" лохторат, уклоністи - колеги Зєлі, офіційно платять на ЗСУ це дурне бабло і п.зд.ють куди хочуть, але при поверненні в Україну: не матимуть права бути обраними будь-куди, бути чиновниками-суддями-... і не мати права голосу років з 20...
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29.02.2024 13:58 Ответить
ви один нуль пропустили.
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29.02.2024 16:04 Ответить
Уже десь скоро

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29.02.2024 13:59 Ответить
Це "Командос", тут бiльш пiдходить "Хижак"
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29.02.2024 14:25 Ответить
у дитинстві був кацапський фільм "прєкрасноє дальоко", то там чувак у такому вбранні ходив....
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29.02.2024 13:59 Ответить
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29.02.2024 14:21 Ответить
Вертер-робот.
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29.02.2024 14:41 Ответить
Вільний народ вільної країни.Нк як вам жарти від блазня? В 2019 замість за 30-40€ літати в Європу ви обрали за 5000$ топитися в Тисі.
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29.02.2024 14:06 Ответить
головне для них аби не Порох і паржом .....
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29.02.2024 15:01 Ответить
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29.02.2024 14:32 Ответить
Західний кордон сила.

Залізна загорода муха не проскочить
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29.02.2024 14:33 Ответить
Мабуть нацюцюрника ізотермічного не вдягли і спалилися.
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29.02.2024 14:40 Ответить
не все....те лохторат Зели
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29.02.2024 15:02 Ответить
Свинособако, прийжджай одразу в пакеті - відкоригуємо тобі методичку.
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29.02.2024 15:06 Ответить
Схожі на персонажів "Зоряних воєн" - непоганий початок для бойового досвіду.
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29.02.2024 15:03 Ответить
М-да на жаль імовірний сценарій 🤔
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29.02.2024 15:46 Ответить
Квентін Тарантіно просто відпочиває. Це ж якими треба бути конченими щоб за 8к. баксів обмотати себе гандонами і десь там повзти на чотирьох ногах у бік кордону. Прикордонники просто красавели. У свій вихідний день, поки не на службі, продають фольгу за 8 к. баксів і кажуть кудою повзти. А в робочий день ловлять цих істот. Ха ха ха.
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29.02.2024 15:36 Ответить
Креативно откосили от фронта Лысый и Абристович, а это так, лохи перепуганые
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29.02.2024 16:46 Ответить
цих додіків потім водять на екскурсію до тцк чи до мамок відразу назад відправляють?
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01.03.2024 21:16 Ответить
тцк мабуть і малює їм маршрути з прикордонниками
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03.03.2024 05:10 Ответить
просто отпускать таких неправильно, они создают нагрузку на наших пограничников. Подсоберут ещё денег, снова ловить их с очередным креативом. Если они призывного возраста и пригодны к службе, конечно, нужно под мобилизацию. И это не наказание, т.к. в стране идёт всеобщая мобилизация и это законный способ проверки годности потенциального новобранца.
Другое дело, что таких не нужно в пехоту либо в боевые действия призывать. Они и деморализуют свои подразделения, своим присутствием, а в первом же бою либо убегут, либо сдадутся оккупанту без всяких на то причин.
По заявлениям и военных и всего руководящего звена у нас дефицит людей в ВС. Есть вакантные места и в логистике, и в пищевом секторе, в заводах и прочие места. Где от силы они бы первый месяц испытывали дискомфорт от новых условий работы.
Это большая проблема для страны, что во время военного положения и всеобщей мобилизации есть много людей деморализованных. Значит враг делает в этом направлении успехи... надеюсь что маленькие.. Т.к. это выгодно только врагу, и наверняка он всеми правдами и неправдами старается принимать в этом участие, чтобы как можно больше выехало из страны мужчин.
А пограничники молодцы, выполняют свою работу.
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03.03.2024 02:08 Ответить
 
 