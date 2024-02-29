Мужчины обмотались изотермическими одеялами, чтобы укрыться от тепловизора и незаконно пересечь границу. Они задержаны, - Госпогранслужба. ФОТО

На Одесщине пограничники задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. С помощью изотермических одеял они планировали скрыться от тепловизора.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Нарушители обмотались изотермическими одеялами, чтобы их не заметил тепловизор. Однако их уловки не сработали, пограничники остановили мужчин на Одесщине. По словам задержанных, маршрут в соседнюю страну они нашли через мессенджеры. За путешествие каждый заплатил от $3000 до $8000", - идет сообщении.

Как отмечается, на всех четырех человек составлены админпротоколы.

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