Мужчины обмотались изотермическими одеялами, чтобы укрыться от тепловизора и незаконно пересечь границу. Они задержаны, - Госпогранслужба. ФОТО
На Одесщине пограничники задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. С помощью изотермических одеял они планировали скрыться от тепловизора.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"Нарушители обмотались изотермическими одеялами, чтобы их не заметил тепловизор. Однако их уловки не сработали, пограничники остановили мужчин на Одесщине. По словам задержанных, маршрут в соседнюю страну они нашли через мессенджеры. За путешествие каждый заплатил от $3000 до $8000", - идет сообщении.
Как отмечается, на всех четырех человек составлены админпротоколы.
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+16 MausMike
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Чому немає ТЦК прямо на кордоні?
Тут тобі і развєдчиків-діверсантів у ковдрах можна призвати, і бойових плавців через Тису
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В мене по арифметиці в першоиу класі було "5" - або я дурень.....
З.І.
І всі вони екіпіровані, навчені
везутьїдуть на ВЛК, і до кінця дня наказ про мобілізацію як добровольців.
Залізна загорода муха не проскочить
Другое дело, что таких не нужно в пехоту либо в боевые действия призывать. Они и деморализуют свои подразделения, своим присутствием, а в первом же бою либо убегут, либо сдадутся оккупанту без всяких на то причин.
По заявлениям и военных и всего руководящего звена у нас дефицит людей в ВС. Есть вакантные места и в логистике, и в пищевом секторе, в заводах и прочие места. Где от силы они бы первый месяц испытывали дискомфорт от новых условий работы.
Это большая проблема для страны, что во время военного положения и всеобщей мобилизации есть много людей деморализованных. Значит враг делает в этом направлении успехи... надеюсь что маленькие.. Т.к. это выгодно только врагу, и наверняка он всеми правдами и неправдами старается принимать в этом участие, чтобы как можно больше выехало из страны мужчин.
А пограничники молодцы, выполняют свою работу.