РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11354 посетителя онлайн
Новости Фото Война
7 038 17

Задержаны предательницы, которые организовывали псевдореферендум на Херсонщине. Одна из них пряталась в киевском хостеле, - СБУ. ФОТО

Две женщины, которые организовывали псевдореферендум во время оккупации Херсонщины, были задержаны в Киеве и Черноморске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

После деоккупации области женщины сбежали в другие города. Одна из них была задержана в Киеве, где она "залегла на дно" в хостеле Киева. Другая – оформила статус переселенки и скрывалась в съемной квартире в Черноморске.

"В начале полномасштабного вторжения россии фигурантки проживали в Бериславском районе Херсонщины. После захвата региона они поддержали захватчиков, а затем вошли в оккупационный "избирком". В рядах псевдоучреждения фигурантки обходили дворы и призывали местных жителей "проголосовать за присоединение" территории.

В ходе таких "визитов" фигуранток сопровождали вооруженные рашисты. В присутствии захватчиков коллаборантки угрожали гражданам, выступавшим против фейкового плебисцита, заключением и конфискацией имущества", - рассказали в СБУ.

За сотрудничество с агрессором фигурантки получили одноразовое денежное "вознаграждение" и возможность свободно передвигаться по территории захваченной в то время громады.

Женщинам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время они находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленницам грозит до 10 лет тюрьмы.

Смотрите: Задержана предательница, наводившая российские ракеты на Харьков и ждавшая захвата города, - СБУ. ФОТО

Затримання зрадниць
Затримання зрадниць

Автор: 

СБУ (19916) коллаборационизм (872) псевдореферендум (136) Херсонская область (4789)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Чому до хфошиздов, не до матушкі-россіі?
Тому що не дозволили "братья".
У фашістов сіді, в нашу пользу шпіонь.
Всі ви, зрадники, для русні дешевші за туалетний папір.
показать весь комментарий
29.02.2024 14:15
+7
Повісити 😡
показать весь комментарий
29.02.2024 14:37
+7
Русня навмисно залишає "колобків" за спиною, щоб вони буди їх агентами в нашому тилу.
Не перший випадок. В Херсоні якусь медсестру викрили, яка русні розвідку робила. Завербували під час окупації, при відступі наказали лишатись в місті та корегувати арту.
показать весь комментарий
29.02.2024 15:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому до хфошиздов, не до матушкі-россіі?
Тому що не дозволили "братья".
У фашістов сіді, в нашу пользу шпіонь.
Всі ви, зрадники, для русні дешевші за туалетний папір.
показать весь комментарий
29.02.2024 14:15 Ответить
..Тому що не дозволили "братья...не одна з тих падлюк не поїхала на Колиму, Камчатку, Магадан чи Кольський п-ів....не хочуть брати валізи і їхати до Мухосранску.
показать весь комментарий
29.02.2024 15:22 Ответить
Русня навмисно залишає "колобків" за спиною, щоб вони буди їх агентами в нашому тилу.
Не перший випадок. В Херсоні якусь медсестру викрили, яка русні розвідку робила. Завербували під час окупації, при відступі наказали лишатись в місті та корегувати арту.
показать весь комментарий
29.02.2024 15:23 Ответить
Цензор, разясніть-
Чому закриті обличчя зрадниць?

Незрозумило навіщо їх захищати?
показать весь комментарий
29.02.2024 16:32 Ответить
Ну да.
Посмотрите на верхнее фото.
Это допрос идёт? Это комната для допросов? В каком кабинете опера допрашиваемого садят со стороны телефона? Только в отдалённых колхозах протокол от руки составляют.
Балаган, он и есть балаган. Не оспариваю фактов, но фото - показуха.
показать весь комментарий
29.02.2024 17:14 Ответить
Повісити 😡
показать весь комментарий
29.02.2024 14:37 Ответить
10 років розстрілу через повішення без права переписки.
показать весь комментарий
29.02.2024 14:50 Ответить
До Марусi Звiробiй (на поруки).
показать весь комментарий
29.02.2024 14:57 Ответить
на гіляку запроданців ...
показать весь комментарий
29.02.2024 15:18 Ответить
Тщательно запенить. шоб не было сквозняков.
показать весь комментарий
29.02.2024 14:56 Ответить
Посадіть їх в одну камеру з сексуальними маніяками, їм (маньякам) всерівно кого і куди драти
показать весь комментарий
29.02.2024 14:57 Ответить
неху...во устроїлась.видать гарно платили.
показать весь комментарий
29.02.2024 14:57 Ответить
гроші закінчились заработаниє непосільним трудом пішла за допомогою як переселенка тут то всьо і проізошло
показать весь комментарий
29.02.2024 15:14 Ответить
Ага, попались, сучки
показать весь комментарий
29.02.2024 15:21 Ответить
А чому вони не в Росії ?
Подобається Росія валіза-вокзал-росія
Мабуть приїхали до Києва псувати життя іншим людям
Ось такі прокацапські люди
Ненавидять все українське , до Росії не їдуть, і звинувачують що на них йде дискримінація
Та їх взагалі треба гнати з України
Поки ці потвори в Україні а їх багато то перемоги не буде
показать весь комментарий
29.02.2024 15:23 Ответить
Пошукайте в ОПі - там таких 99,9%((
показать весь комментарий
29.02.2024 15:34 Ответить
 
 