Задержаны предательницы, которые организовывали псевдореферендум на Херсонщине. Одна из них пряталась в киевском хостеле, - СБУ. ФОТО
Две женщины, которые организовывали псевдореферендум во время оккупации Херсонщины, были задержаны в Киеве и Черноморске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
После деоккупации области женщины сбежали в другие города. Одна из них была задержана в Киеве, где она "залегла на дно" в хостеле Киева. Другая – оформила статус переселенки и скрывалась в съемной квартире в Черноморске.
"В начале полномасштабного вторжения россии фигурантки проживали в Бериславском районе Херсонщины. После захвата региона они поддержали захватчиков, а затем вошли в оккупационный "избирком". В рядах псевдоучреждения фигурантки обходили дворы и призывали местных жителей "проголосовать за присоединение" территории.
В ходе таких "визитов" фигуранток сопровождали вооруженные рашисты. В присутствии захватчиков коллаборантки угрожали гражданам, выступавшим против фейкового плебисцита, заключением и конфискацией имущества", - рассказали в СБУ.
За сотрудничество с агрессором фигурантки получили одноразовое денежное "вознаграждение" и возможность свободно передвигаться по территории захваченной в то время громады.
Женщинам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время они находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленницам грозит до 10 лет тюрьмы.
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Тому що не дозволили "братья".
У фашістов сіді, в нашу пользу шпіонь.
Всі ви, зрадники, для русні дешевші за туалетний папір.
Не перший випадок. В Херсоні якусь медсестру викрили, яка русні розвідку робила. Завербували під час окупації, при відступі наказали лишатись в місті та корегувати арту.
Чому закриті обличчя зрадниць?
Незрозумило навіщо їх захищати?
Посмотрите на верхнее фото.
Это допрос идёт? Это комната для допросов? В каком кабинете опера допрашиваемого садят со стороны телефона? Только в отдалённых колхозах протокол от руки составляют.
Балаган, он и есть балаган. Не оспариваю фактов, но фото - показуха.
Подобається Росія валіза-вокзал-росія
Мабуть приїхали до Києва псувати життя іншим людям
Ось такі прокацапські люди
Ненавидять все українське , до Росії не їдуть, і звинувачують що на них йде дискримінація
Та їх взагалі треба гнати з України
Поки ці потвори в Україні а їх багато то перемоги не буде