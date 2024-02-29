Задержаны предательницы, которые организовывали псевдореферендум на Херсонщине. Одна из них пряталась в киевском хостеле, - СБУ. ФОТО

Две женщины, которые организовывали псевдореферендум во время оккупации Херсонщины, были задержаны в Киеве и Черноморске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

После деоккупации области женщины сбежали в другие города. Одна из них была задержана в Киеве, где она "залегла на дно" в хостеле Киева. Другая – оформила статус переселенки и скрывалась в съемной квартире в Черноморске.

"В начале полномасштабного вторжения россии фигурантки проживали в Бериславском районе Херсонщины. После захвата региона они поддержали захватчиков, а затем вошли в оккупационный "избирком". В рядах псевдоучреждения фигурантки обходили дворы и призывали местных жителей "проголосовать за присоединение" территории.

В ходе таких "визитов" фигуранток сопровождали вооруженные рашисты. В присутствии захватчиков коллаборантки угрожали гражданам, выступавшим против фейкового плебисцита, заключением и конфискацией имущества", - рассказали в СБУ.

За сотрудничество с агрессором фигурантки получили одноразовое денежное "вознаграждение" и возможность свободно передвигаться по территории захваченной в то время громады.

Женщинам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время они находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленницам грозит до 10 лет тюрьмы.

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