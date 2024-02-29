В баллистических ракетах из КНДР, используемых РФ для удара по Киеву, обнаружены компоненты западных, японских и китайских компаний, - СМИ. ФОТОрепортаж
В северокорейских баллистических ракетах Kn-23/24, которыми Россия ударила по Киеву в феврале, найдены электронные компоненты из США, Японии, Китая и стран Европы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Так, в ракетах, упавших в Оболонском районе Киева в феврале, находятся западные микроконтроллеры, флэш-накопители памяти, преобразователи, источники питания, усилители, патч-антенны спутникового сигнала и т.д.
Среди компаний производителей, электронные компоненты которых КНДР использовала при изготовлении баллистических ракет, такие компании как: немецкая Siemens, американские Fairchild Semiconductor International, Inc. и Analog Devices, Inc., японская NSK Ltd. / NSK Automation, китайская ZHONGKEWEI и другие.
На отдельных частях и обломках находятся бирки с рукописным корейским иероглифом.
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давно не чути
Онуки хунвейбінів, нічого нового не зклепали….
Пильнуймо Україну від КВНщиків
Терміново заборонити виробництво флешек у світі. Всі наявні - конфіскувати.
ні більше хорошої , але доступ дітей до її прогляду має бути заборонений
тут - те саме ...
І ніякі санкції нездатні протидіяти цьому в принципі.
З поляками пересварилися!
Європу звинуватили що лишили Авдіївку,бо не дали **********,а тепер потрібно пересварилися з Японією і Китаєм?!
Ви бл.голову маєте?!