В баллистических ракетах из КНДР, используемых РФ для удара по Киеву, обнаружены компоненты западных, японских и китайских компаний, - СМИ. ФОТОрепортаж

В северокорейских баллистических ракетах Kn-23/24, которыми Россия ударила по Киеву в феврале, найдены электронные компоненты из США, Японии, Китая и стран Европы.

Так, в ракетах, упавших в Оболонском районе Киева в феврале, находятся западные микроконтроллеры, флэш-накопители памяти, преобразователи, источники питания, усилители, патч-антенны спутникового сигнала и т.д.

Среди компаний производителей, электронные компоненты которых КНДР использовала при изготовлении баллистических ракет, такие компании как: немецкая Siemens, американские Fairchild Semiconductor International, Inc. и Analog Devices, Inc., японская NSK Ltd. / NSK Automation, китайская ZHONGKEWEI и другие.

На отдельных частях и обломках находятся бирки с рукописным корейским иероглифом.

SAG / SIEMENS (Германия)

NXP Semiconductors (Нидерланды)

XP Power (конструкторские бюро в: Великобритания, США (Калифорния), Сингапур)

Fairchild Semiconductor International, Inc. (США)

Analog Devices, Inc. (США)

NSK Ltd. / NSK Automation (Япония)

ZHONGKEWEI (Китай)