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Новости Фото Война
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В баллистических ракетах из КНДР, используемых РФ для удара по Киеву, обнаружены компоненты западных, японских и китайских компаний, - СМИ. ФОТОрепортаж

В северокорейских баллистических ракетах Kn-23/24, которыми Россия ударила по Киеву в феврале, найдены электронные компоненты из США, Японии, Китая и стран Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Так, в ракетах, упавших в Оболонском районе Киева в феврале, находятся западные микроконтроллеры, флэш-накопители памяти, преобразователи, источники питания, усилители, патч-антенны спутникового сигнала и т.д.

Среди компаний производителей, электронные компоненты которых КНДР использовала при изготовлении баллистических ракет, такие компании как: немецкая Siemens, американские Fairchild Semiconductor International, Inc. и Analog Devices, Inc., японская NSK Ltd. / NSK Automation, китайская ZHONGKEWEI и другие.

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На отдельных частях и обломках находятся бирки с рукописным корейским иероглифом.

SAG / SIEMENS (Німеччина)
SAG / SIEMENS (Германия)
NXP Semiconductors (Нідерланди)
NXP Semiconductors (Нидерланды)
XP Power
XP Power (конструкторские бюро в: Великобритания, США (Калифорния), Сингапур)
Fairchild Semiconductor International
Fairchild Semiconductor International, Inc. (США)
Analog Devices
Analog Devices, Inc. (США)
NSK Ltd. / NSK Automation
NSK Ltd. / NSK Automation (Япония)
ZHONGKEWEI
ZHONGKEWEI (Китай)
ZHONGKEWEI
ZHONGKEWEI (Китай)

Автор: 

КНДР (1209) ракеты (3573) баллистические ракеты (380)


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Топ комментарии
+20
В мене питання - чому КНДР робить балістичні ракети з 6000 санкцій, а Україна без санкцій не робить???
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29.02.2024 16:53
+12
тому що влада з ракеты нічого не може вкрасти
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29.02.2024 17:04
+7
Воно так і завжди було зконструйовано, на деталях, з крадених московитами в Україні, пральних машин, іноземного виробництва…
Онуки хунвейбінів, нічого нового не зклепали….
Пильнуймо Україну від КВНщиків
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29.02.2024 16:56
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Правила форума Совет форумчан
а підари з амнесті вже закрили свою хліборізку не відсвічують ?

давно не чути
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29.02.2024 16:49 Ответить
Сіменс вже не вперший раз зашкварювався.
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29.02.2024 16:52 Ответить
В мене питання - чому КНДР робить балістичні ракети з 6000 санкцій, а Україна без санкцій не робить???
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29.02.2024 16:53 Ответить
тому що влада з ракеты нічого не може вкрасти
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29.02.2024 17:04 Ответить
Може. Просто Патрушев проти .
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29.02.2024 17:11 Ответить
Патрушеву по цимбалам
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29.02.2024 17:15 Ответить
Тому що забагато чиновників в нас куплено ФСБ
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02.03.2024 13:58 Ответить
Воно так і завжди було зконструйовано, на деталях, з крадених московитами в Україні, пральних машин, іноземного виробництва…
Онуки хунвейбінів, нічого нового не зклепали….
Пильнуймо Україну від КВНщиків
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29.02.2024 16:56 Ответить
флеш-накопичувачі пам`яті
Терміново заборонити виробництво флешек у світі. Всі наявні - конфіскувати.
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29.02.2024 17:00 Ответить
те саме - заборонити порнографію , бо її можуть зобачити діти
ні більше хорошої , але доступ дітей до її прогляду має бути заборонений

тут - те саме ...
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29.02.2024 22:53 Ответить
Недоречне порівняння. Ближче буде "заборонити кухонні ножі".
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01.03.2024 08:35 Ответить
Флешки, копійчані dc-dc перетворювачі - як вони збираються це контролювати? Тільки повна ізоляція, навіть на рівні звичайної побутової техніки
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29.02.2024 17:30 Ответить
Та отож! На алі експресі такого безліч пропозицій.
І ніякі санкції нездатні протидіяти цьому в принципі.
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29.02.2024 20:24 Ответить
Як сказав би кровосісі : "Треба не скігліти, а брати лопату і робіти".Поки,що крім крадівницьтва від МО нічого не чути.
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01.03.2024 06:52 Ответить
більшу частину цих компонентів можливо на аліку замовити... або у нас на промі)
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01.03.2024 15:52 Ответить
КВН щиків? Так само як від кондитерів! Пжолярів! Ви падло забули певними особливостями що особливості усіх президентів , було оточення котре тільки мріяло що ********,і побільше
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01.03.2024 21:13 Ответить
Голубок то зеленожопий
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03.03.2024 05:46 Ответить
Кондитери запустили виробництво ракет, а КВН-щики зупинили, і за 2 роки війни вперто не відновлюють.
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03.03.2024 13:00 Ответить
а можуть вони бути виготовленням колишніх часів, чи заборона на деталі для такої зброї є вже давно?
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02.03.2024 13:12 Ответить
Для КНДР заборона існує ще з часів електронних ламп.
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03.03.2024 10:37 Ответить
З рф війна,це зрозуміло!
З поляками пересварилися!
Європу звинуватили що лишили Авдіївку,бо не дали **********,а тепер потрібно пересварилися з Японією і Китаєм?!
Ви бл.голову маєте?!
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02.03.2024 20:04 Ответить
Китайці клонують чіпи аж гай гуде, та й навіть якщо то і оригінали, як контролювати їх обіг, коли вони теж виробляються в Китаї, мільонами чи сотнями мільонів і тупо йдуть насипом з конвеєра у ящик?
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03.03.2024 10:35 Ответить
 
 