Оккупанты сбросили КАБ-500 на Николаевку Донецкой области: повреждены дома, больница, автомобили, газопровод и электросети. ФОТОрепортаж
Российские военные утром сбросили на жилищный сектор города Николаевка в Донецкой области авиабомбу КАБ-500.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
"Вражеская атака произошла около 8:00. В результате обстрела разрушениям подверглись 8 частных домов, больница, гараж и два гражданских автомобиля, газопровод, электросети. В домах выбиты окна, повреждены кровля, стены и имущество граждан", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на месте попадания работают взрывотехники, следственно-оперативная группа полиции, другие профильные службы. Правоохранители обходят близлежащие дома, выясняют, есть ли пострадавшие, какая нужна помощь.
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ВІКТОР #474355
показать весь комментарий29.02.2024 17:36 Ответить Мне нравится 0
Olyx
показать весь комментарий29.02.2024 17:37 Ответить Мне нравится 0
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