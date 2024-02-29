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Оккупанты сбросили КАБ-500 на Николаевку Донецкой области: повреждены дома, больница, автомобили, газопровод и электросети. ФОТОрепортаж

Российские военные утром сбросили на жилищный сектор города Николаевка в Донецкой области авиабомбу КАБ-500.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеская атака произошла около 8:00. В результате обстрела разрушениям подверглись 8 частных домов, больница, гараж и два гражданских автомобиля, газопровод, электросети. В домах выбиты окна, повреждены кровля, стены и имущество граждан", - говорится в сообщении.

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Наслідки обстрілу Донеччини

Как отмечается, на месте попадания работают взрывотехники, следственно-оперативная группа полиции, другие профильные службы. Правоохранители обходят близлежащие дома, выясняют, есть ли пострадавшие, какая нужна помощь.

Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини

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Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини

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Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини

Автор: 

обстрел (27275) Донецкая область (9710)


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З чого скинули?
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29.02.2024 17:36 Ответить
Катапульта,Ігнат не дасть ********
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29.02.2024 17:37 Ответить
 
 