Рашисты ударили по Волчанску из артиллерии и атаковали FPV-дроном: ранен 18-летний парень. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска дважды атаковали Волчанск, в результате чего получил ранение 18-летний парень.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, сегодня около 12:30 зафиксировано попадание вражеского беспилотника в дорогу в Волчанске. Ранения получил 18-летний парень. Предварительно удар был нанесен FPV-дроном.

В 14:00 оккупанты повторно атаковали город. Предварительно, из артиллерии. В результате обстрела поврежден дом.

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