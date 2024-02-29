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Рашисты ударили по Волчанску из артиллерии и атаковали FPV-дроном: ранен 18-летний парень. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска дважды атаковали Волчанск, в результате чего получил ранение 18-летний парень.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, сегодня около 12:30 зафиксировано попадание вражеского беспилотника в дорогу в Волчанске. Ранения получил 18-летний парень. Предварительно удар был нанесен FPV-дроном.

В 14:00 оккупанты повторно атаковали город. Предварительно, из артиллерии. В результате обстрела поврежден дом.

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Обстріл Вовчанська
Обстріл Вовчанська
Обстріл Вовчанська
Обстріл Вовчанська

Автор: 

обстрел (27275) Харьковщина (5577) Волчанск (392)


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