Оккупанты в течение дня выпустили по Никопольщине 5 БпЛА и четыре раза атаковали из артиллерии, ранен мужчина. ФОТОрепортаж

Агрессор четырежды обстрелял Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии. Через день направил туда и полдесятка БпЛА.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Враг целил по Никополю, Марганецкой и Красногригоревской громадам. Пострадал 72-летний местный житель. Мужчина будет лечиться дома.

Повреждены 12 частных домов, 5 дачных домов, несколько автомобилей, линии электропередачи, газопровод. Изуродованы 9 хозяйственных построек, еще одна – уничтожена", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в остальных населенных пунктах региона было тихо.

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