Три человека получили ранения вследствие авиаудара РФ по Щербиновке на Донетчине. ФОТОрепортаж
В Бахмутском районе Донецкой области вследствие авиаудара РФ получили ранения три человека.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
"29 февраля 2024 года, в 16:50, российская армия нанесла авиаудар, вероятно, с использованием ФАБ-250 по селу Щербиновка Бахмутского района.
Вражеская авиабомба попала в жилой дом, разрушив его до основания. От обломков и взрывной волны на территории домовладений неподалеку получили ранения 3 людей. Женщину 63 лет госпитализировали с минно-взрывной и черепно-мозговой травмами, сотрясением головного мозга и сердечным приступом. Также получили телесные повреждения ее 65-летний мужчина и их сосед 76 лет, которые находились на улице", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечается, повреждены, по меньшей мере, 10 соседних домов и хозяйственных построек.
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