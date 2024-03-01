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Коллаборантка из Крыма покупает для рашистов дроны, внедорожники и снаряжение. Ей сообщили о подозрении, – СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении коллаборантке, которая скрывается во временно оккупированном Крыму и финансирует оккупационные группировки РФ.

Об этом сообщило управление СБУ в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.

Женщина возглавляет на полуострове так называемый "благотворительный фонд", закупающий для захватчиков беспилотные летательные аппараты, автомобили, военное снаряжение и разное оборудование.

По оперативным данным, с конца февраля 2022 года фигурантка собрала более 100 тыс. в долларовом эквиваленте на нужды российских войск, воюющих на Херсонском и Запорожском направлениях. Она купила за "волонтерские средства" дроны, внедорожники, генераторы и военную амуницию.

За это получила награды от ФСБ и подразделений минобороны страны-агрессора.

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СБУ установила, что женщина родом с Полтавщины. В 2014 году вместе с мужем переехала в Крым.

Ей и двум ее сообщницам сообщили о подозрении в коллаборационизме, пособии государству-агрессору и оправдывании агрессии РФ.

Материалы следствия направлены в суд.

колаборантка з Криму
колаборантка з Криму
колаборантка з Криму
колаборантка з Криму
колаборантка з Криму
колаборантка з Криму
колаборантка з Криму

Автор: 

Крым (26411) СБУ (19924) волонтеры (2636) государственная измена (1544)


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Топ комментарии
+13
А навіщо їм пикі приховуєте? Щоб потім можна було в ОПі прилаштувати і ніхто не здогадався!
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01.03.2024 14:25
+11
А для чого існує СБУ, щоб бабуль за сємєчкі ганяти?
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01.03.2024 14:09
+11
Cмоктальний апарат навіщо замазюкали? Резерв корабельних сосен для прислуг?
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01.03.2024 14:14
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Правила форума Совет форумчан
От мразь! Куди ж ви всі сволочі потім тікати будете
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01.03.2024 14:06 Ответить
А для чого існує СБУ, щоб бабуль за сємєчкі ганяти?
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01.03.2024 14:09 Ответить
ще є спостереження за журналістами
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01.03.2024 14:11 Ответить
Про це забув
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01.03.2024 14:12 Ответить
Cмоктальний апарат навіщо замазюкали? Резерв корабельних сосен для прислуг?
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01.03.2024 14:14 Ответить
Повідомили як?
Особисто?
І вона з переляку застрелилась?
Вичисліть і виловіть наводчиків і зрадників на своїй території,а не створюйте видимість бурхливої діяльності!
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01.03.2024 14:18 Ответить
В Мелітополі партизани б вже давно з нею розібралися, а в Криму у окупантів та колаборантів все чудово.
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01.03.2024 14:21 Ответить
А кто ей донатит , Крымчане?
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01.03.2024 14:24 Ответить
крисчянє
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01.03.2024 14:47 Ответить
А навіщо їм пикі приховуєте? Щоб потім можна було в ОПі прилаштувати і ніхто не здогадався!
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01.03.2024 14:25 Ответить
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01.03.2024 14:28 Ответить
а іпало цієї істоти навіщо замалювали?
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01.03.2024 14:36 Ответить
Мабуть я її знаю.
Для прикордонників, потрібна перевірка виїзду з 14 березня - 25 травня 2014 року.
Для "контори" попадала у поле зору. Родичі Полтава - 4, Червонозоряний.
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01.03.2024 14:47 Ответить
Вона забула про чорні поліетеленові пакети та катафалки.
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01.03.2024 14:47 Ответить
Тоді вже й сіське замальовуйте!
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01.03.2024 15:24 Ответить
Навіщо ті фото, де не їпала не видно ні особових даних, боїтєся що вона на вас у суд молодої рєспубліки подасть позов?
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01.03.2024 15:45 Ответить
И почему лица заштрихованы? « Героев надо знать в лицо » это в кого стрелять.
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01.03.2024 16:27 Ответить
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01.03.2024 17:00 Ответить
Жах , типова орчиха .
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01.03.2024 17:26 Ответить
 
 