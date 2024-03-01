Коллаборантка из Крыма покупает для рашистов дроны, внедорожники и снаряжение. Ей сообщили о подозрении, – СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении коллаборантке, которая скрывается во временно оккупированном Крыму и финансирует оккупационные группировки РФ.
Об этом сообщило управление СБУ в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.
Женщина возглавляет на полуострове так называемый "благотворительный фонд", закупающий для захватчиков беспилотные летательные аппараты, автомобили, военное снаряжение и разное оборудование.
По оперативным данным, с конца февраля 2022 года фигурантка собрала более 100 тыс. в долларовом эквиваленте на нужды российских войск, воюющих на Херсонском и Запорожском направлениях. Она купила за "волонтерские средства" дроны, внедорожники, генераторы и военную амуницию.
За это получила награды от ФСБ и подразделений минобороны страны-агрессора.
СБУ установила, что женщина родом с Полтавщины. В 2014 году вместе с мужем переехала в Крым.
Ей и двум ее сообщницам сообщили о подозрении в коллаборационизме, пособии государству-агрессору и оправдывании агрессии РФ.
Материалы следствия направлены в суд.
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