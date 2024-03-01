Последствия ракетного удара РФ по Константиновке: повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов. ФОТОрепортаж

В Константиновке Донецкой области, по которой РФ ночью ударила ракетами, повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов, информации о пострадавших не поступало.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью Россия ударила по городу четырьмя ракетами "С-300". Одна из ракет попала в админздание полиции. Это уже 37-й поврежденный полицейский участок Донетчины."

В результате атаки разрушениям также подверглись больница, два детских сада, хлебозавод, два здания промышленного предприятия, 10 жилых домов, из которых 6 многоквартирных, автомобиль", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, на местах попаданий работала полиция: оперативники, следователи, криминалисты, взрывотехники, парамедики. Правоохранители собирают доказательства военного преступления.

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