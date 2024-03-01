РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9656 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
3 104 3

Последствия ракетного удара РФ по Константиновке: повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов. ФОТОрепортаж

В Константиновке Донецкой области, по которой РФ ночью ударила ракетами, повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов, информации о пострадавших не поступало.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью Россия ударила по городу четырьмя ракетами "С-300". Одна из ракет попала в админздание полиции. Это уже 37-й поврежденный полицейский участок Донетчины."

В результате атаки разрушениям также подверглись больница, два детских сада, хлебозавод, два здания промышленного предприятия, 10 жилых домов, из которых 6 многоквартирных, автомобиль", - говорится в сообщении.

Читайте также: Рашисты делают "мощный рывок" на Часов Яр, являющийся ключевым для наступления на Константиновку, - Евлаш

Наслідки обстрілу Костянтинівки
Наслідки обстрілу Костянтинівки

Как отмечается, на местах попаданий работала полиция: оперативники, следователи, криминалисты, взрывотехники, парамедики. Правоохранители собирают доказательства военного преступления.

Смотрите также: Три человека получили ранения вследствие авиаудара РФ по Щербиновке на Донетчине. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Костянтинівки
Наслідки обстрілу Костянтинівки
Наслідки обстрілу Костянтинівки

Смотрите также: Три человека получили ранения вследствие авиаудара РФ по Щербиновке на Донетчине. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Костянтинівки
Наслідки обстрілу Костянтинівки
Наслідки обстрілу Костянтинівки

Автор: 

обстрел (27336) Донецкая область (9746) Константиновка (1761)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ось так цей мордор й рухається... випаленою вщент землею, тактика така сама -десятки повністю знищених міст та містечок Донецької області... це називається руский мир прийшов...
показать весь комментарий
01.03.2024 17:33 Ответить
Якщо кремлівського ліліпутіна не зупинити , то він те ж саме може зробити з Парижем та Брюсселем.
показать весь комментарий
01.03.2024 17:51 Ответить
Пітун навчить, як правильно треба дамбити Бамбас
показать весь комментарий
01.03.2024 18:21 Ответить
 
 