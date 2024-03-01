Сообщено о подозрении российским генералам Пинчуку и Пчеле, приказавшим заминировать "зерновой коридор" и обстреливать украинские энергообъекты, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще двух должностных лиц высшего командования российских войск, совершавших военные преступления против гражданского населения Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится, речь идет о:

⁠вице-адмирале Сергее Пинчуке – первом заместителе командующего – начальнике штаба Черноморского флота Военно-Морского флота Вооруженных сил России;

генерал-майоре Олеге Пчеле – заместителе командующего дальней авиацией Воздушно-Космических сил Вооруженных сил России.

Оба чиновника отдавали приказы на осуществление ракетных ударов по гражданской и критической инфраструктуре Украины.

По данным следствия, Пчела и Пинчук являются одними из организаторов массированных ракетных ударов по Украине с 10 октября 2022 по январь 2023 года. За это время оккупанты выпустили по объектам энергетической инфраструктуры Украины десятки крылатых ракет воздушного и морского базирования типа Х-101, 3М14 "Калибр" и сверхзвуковую ракету Х-22. В результате вражеских атак погибло более 50 мирных жителей, еще более 110 - получили тяжелые ранения. Среди погибших и госпитализированных оказались малолетние дети.

Читайте также: Сообщено о подозрении командовавшему захватом Херсонщины российскому генералу Резанцеву - СБУ

По имеющейся информации, Пинчук также приказал заминировать морской путь от Босфора до Одессы, чтобы заблокировать "зерновой коридор". Также российский адмирал лично командовал обстрелами припортовой инфраструктуры и прибрежных объектов агропромышленного комплекса Украины. Таким образом, рашисты надеялись сорвать экспорт украинской сельхозпродукции, а также уничтожить логистические центры ее перевозки и хранения.

На основании собранных доказательств российскому вице-адмиралу Пинчуку и генерал-майору Пчеле сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны); ⁠ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны); ⁠ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, повлекшие гибель людей).

В СБУ сообщают, что продолжаются комплексные меры по привлечению обоих злоумышленников к ответственности за совершение других преступлений против Украины.