В Киеве мужчина устроил стрельбу на балконе многоэтажки, - полиция. ФОТОрепортаж
Правоохранители разоблачили мужчину, который стрелял с балкона многоэтажки в Святошинском районе столицы, ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.
Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на спецлинию "102" поступило сообщение от местной жительницы о том, что с пятого этажа многоэтажного дома неизвестный мужчина стреляет в воздух. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции и патрульные полицейские".
В дальнейшем правоохранители установили предполагаемого подозреваемого – это киевлянин, 1973 года рождения, на момент совершения преступления находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Во время обыска в доме мужчины полицейские обнаружили пистолет травматического действия, патроны и стреляные гильзы, а также пластиковую банку с каннабисом.
Выявленные вещественные доказательства изъяты и будут направлены на проведение экспертного исследования. По указанному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы", – рассказали в полиции.
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в тюрмі не настругає 😁
В популярному клубі
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"У Росії знову стріляють: у центрі Москви відкрили вогонь у популярному клубі
Вдень 26 вересня у Росії стався черговий інцидент із використанням вогнепальної зброї.
Як повідомляють російські телеграм-канали, у Москві на Пресненському валу невідомий відкрив вогонь у клубі "16 тонн".
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/577028-v_rossii_snova_streljajut_v_tsentre_moskvy_otkryli_ogonj_v_populjarnom_klube
https://youtu.be/tfI44Vfm1xU?si=veFumwKEPz104Rjn
Списки ГУР - це списки Портнова?
Слава богу не всадил ни в кого пулю, а ведь мог бы.