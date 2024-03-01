В Киеве мужчина устроил стрельбу на балконе многоэтажки, - полиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили мужчину, который стрелял с балкона многоэтажки в Святошинском районе столицы, ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на спецлинию "102" поступило сообщение от местной жительницы о том, что с пятого этажа многоэтажного дома неизвестный мужчина стреляет в воздух. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции и патрульные полицейские".

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В дальнейшем правоохранители установили предполагаемого подозреваемого – это киевлянин, 1973 года рождения, на момент совершения преступления находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Во время обыска в доме мужчины полицейские обнаружили пистолет травматического действия, патроны и стреляные гильзы, а также пластиковую банку с каннабисом.





Выявленные вещественные доказательства изъяты и будут направлены на проведение экспертного исследования. По указанному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы", – рассказали в полиции.