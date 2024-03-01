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В Киеве мужчина устроил стрельбу на балконе многоэтажки, - полиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили мужчину, который стрелял с балкона многоэтажки в Святошинском районе столицы, ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на спецлинию "102" поступило сообщение от местной жительницы о том, что с пятого этажа многоэтажного дома неизвестный мужчина стреляет в воздух. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции и патрульные полицейские".

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Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину на балконі багатоповерхівки

В дальнейшем правоохранители установили предполагаемого подозреваемого – это киевлянин, 1973 года рождения, на момент совершения преступления находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Во время обыска в доме мужчины полицейские обнаружили пистолет травматического действия, патроны и стреляные гильзы, а также пластиковую банку с каннабисом.

Чоловік влаштував стрілянину на балконі багатоповерхівки
Чоловік влаштував стрілянину на балконі багатоповерхівки

Выявленные вещественные доказательства изъяты и будут направлены на проведение экспертного исследования. По указанному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы", – рассказали в полиции.

Автор: 

Киев (25575) Нацполиция (16492) стрельба (3256)


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Топ комментарии
+12
виборець знаєм кого
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01.03.2024 19:01
+10
Да це спосіб ухилитися від мобілізації Таких стрілків потрібно терміново відправляти на фронт--там є можливість постріляти . Це не сарказм
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01.03.2024 19:03
+6
Мабуть канабіс якийсь неякісний ...
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01.03.2024 19:03
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виборець знаєм кого
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01.03.2024 19:01 Ответить
премію дарвина цьому джентельмену ! 🤣
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01.03.2024 19:02 Ответить
От якби він собі яйця або голову відстрелив, тоді була б премія, а так ще може настругати таких же ідіотів, як і сам.
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01.03.2024 19:42 Ответить
в нього дві статті - *********** зі зброєю та зберігання канабісу
в тюрмі не настругає 😁
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02.03.2024 06:28 Ответить
Так це ж він лікувався. За новим Зе наркозаконом має право.
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03.03.2024 21:50 Ответить
Ухилянт 100%
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01.03.2024 19:02 Ответить
Мабуть канабіс якийсь неякісний ...
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01.03.2024 19:03 Ответить
канабіс підкинули.Інакше б чоловік не був в стані алкогольного сп'яніння.
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01.03.2024 21:10 Ответить
навіщо? в нього й так гарна стаття вже є 😁
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02.03.2024 06:29 Ответить
Да це спосіб ухилитися від мобілізації Таких стрілків потрібно терміново відправляти на фронт--там є можливість постріляти . Це не сарказм
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01.03.2024 19:03 Ответить
Из описания новыны понятно что хранение и употребление каннабиса вообще не криминал
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01.03.2024 19:10 Ответить
"употребленіє" не було ніколи кріміналом, це адмінка
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02.03.2024 06:30 Ответить
Электорат Зелени(зебил) праздновало легализацию канабиса.Что тут не понятно? Это ж украинские будни
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01.03.2024 19:17 Ответить
Так у вас в кацапстані теж "весело" ,так би мовити "рассєйскіє будні"
В популярному клубі
Читать на русском

"У Росії знову стріляють: у центрі Москви відкрили вогонь у популярному клубі
Вдень 26 вересня у Росії стався черговий інцидент із використанням вогнепальної зброї.

Як повідомляють російські телеграм-канали, у Москві на Пресненському валу невідомий відкрив вогонь у клубі "16 тонн".
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/577028-v_rossii_snova_streljajut_v_tsentre_moskvy_otkryli_ogonj_v_populjarnom_klube
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01.03.2024 19:25 Ответить
Тупорилий кацапе то,що в українців будні,в кацапів "празднік труда", тому у нас унітаз а у вас "дирка в полу" і в черепушці.
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01.03.2024 19:33 Ответить
Йододефицитный вуйко из 73% баранов,лечи свою больную головушку,бо тебе кацапы из под каждого утюга мерещатся...Шизоид
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01.03.2024 20:02 Ответить
Так уже і списки найшлися, але чомусь автором списків виявився портнов. Чому так? Невідомо

https://youtu.be/tfI44Vfm1xU?si=veFumwKEPz104Rjn
Списки ГУР - це списки Портнова?
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01.03.2024 19:27 Ответить
Канабіс в нього для запаху. Від конопель немає глюків і не виникає бажання вбивати інших. Тож або сам - дибіл, або було шось сильніше за план.
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01.03.2024 19:37 Ответить
****** полтораху потім пару напасів в впєрьод)
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01.03.2024 19:47 Ответить
Після полторахи ніякого напасу не треба шоб з балкону пуляти
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01.03.2024 20:13 Ответить
Я стільки трави курив би тиждень
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01.03.2024 20:09 Ответить
там на місяц запас 😇
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02.03.2024 06:31 Ответить
Нє, я два грама за уїкенд вбиваю
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02.03.2024 09:54 Ответить
коли стілки куриш то вже не пре як треба
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02.03.2024 15:07 Ответить
Банка з каннабісом тепер це те, що помягшуе скоенний злочин. 😎
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01.03.2024 20:31 Ответить
Главное чтоб не больше чем у патрона на Банковой))
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01.03.2024 21:44 Ответить
Ну вот, а вы легализацию, легализацию.

Слава богу не всадил ни в кого пулю, а ведь мог бы.
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01.03.2024 21:33 Ответить
GТак він стріляв вверх і з травматичного пістолета---так він відзначав салютом збиття 13 самольотів рашки Але все рівно--любителя постріляти---на фронт.там буде ВЕЛИКА можливість постріляти.
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01.03.2024 21:44 Ответить
Наверное он напротив это сделал чтобы туда не попасть. Креатив после каннабиса проснулся =)
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01.03.2024 21:45 Ответить
святкував надпотужні перемоги найвеличнішого лідОра ********** ?
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01.03.2024 22:34 Ответить
канабіс то прикриття від вживання синтетики ,але пістоль і стрілянина викрило прикриття агента)
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02.03.2024 00:02 Ответить
 
 