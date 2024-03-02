Общие боевые потери РФ с начала войны – около 415 640 человек (+960 в сутки), 346 самолетов, 6624 танка, 10 153 артсистемы, 12 611 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 415 640 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.24 ориентировочно составляют:
личного состава – около 415640 (+960) человек,
танков - 6624 (+14) ед,
боевых бронированных машин - 12611 (+29) ед,
артиллерийских систем - 10153 (+47) ед,
РСЗО - 1003 (+3) ед,
средства ПВО - 696 (+5) ед,
самолетов - 346 (+1) ед,
вертолетов - 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7829 (+35),
крылатые ракеты – 1915 (+3),
корабли/катера - 25 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 13267 (+61) ед,
специальная техника - 1617 (+6)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Пишут, что попали по авиабазе Гвардейское возле Симферополя.
Украинское зерно в Польше..это тоже потери?
165!! одиниць техніки, 1! пєпєлац та 960!! чумардосів.
Арта 50!!, броня 43!, логістика 61!!.
У СУшок продовжується зоряний час, так тримати )) По арті та логістиці теж файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 415 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь, в якому до повномасштабного вторгнення було 416 000 ...
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
https://t.me/generalsvr/2185 Генерал СВР :
Суббота 2 марта 2024г., в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 413173 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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Ну так, в межах похибки 3% - дані ***** сходяться з даними нашого Генштабу.