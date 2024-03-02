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Новости Фото Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 415 640 человек (+960 в сутки), 346 самолетов, 6624 танка, 10 153 артсистемы, 12 611 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 415 640 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 415640 (+960) человек,

танков - 6624 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 12611 (+29) ед,

артиллерийских систем - 10153 (+47) ед,

РСЗО - 1003 (+3) ед,

средства ПВО - 696 (+5) ед,

самолетов - 346 (+1) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7829 (+35),

крылатые ракеты – 1915 (+3),

корабли/катера - 25 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13267 (+61) ед,

специальная техника - 1617 (+6)

Читайте также: ВСУ ликвидировали вражескую группу подразделения "Ахмат" на Бахмутском направлении, рашисты были разбиты нашей артиллерией и добиты дронами, - Евлаш

Втрати військ РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19358) ликвидация (3588) уничтожение (7010) техника (1737)


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Топ комментарии
+21
Молодці хлопці! Героям Слава!
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02.03.2024 08:09
+20
Минус 3 «Ка-52» у русни в Крыму, - руСми 💥

Пишут, что попали по авиабазе Гвардейское возле Симферополя.
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02.03.2024 08:37
+18
Солідний намолот по всіх товарних позиціях. Якби наша влада була достойна наших військових, то нам би Швейцарія заздріла.
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02.03.2024 08:19
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Молодці хлопці! Героям Слава!
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02.03.2024 08:09 Ответить
Ранок починається не тільки з кави.Дякую хлопці.
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02.03.2024 08:13 Ответить
Врожай на ППО, відразу 5 одиниць, це мабуть рекорд.
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02.03.2024 08:17 Ответить
Солідний намолот по всіх товарних позиціях. Якби наша влада була достойна наших військових, то нам би Швейцарія заздріла.
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02.03.2024 08:19 Ответить
А що там вчора було у Криму?
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02.03.2024 08:35 Ответить
Минус 3 «Ка-52» у русни в Крыму, - руСми 💥

Пишут, что попали по авиабазе Гвардейское возле Симферополя.
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02.03.2024 08:37 Ответить
https://youtu.be/WtntgRBW5Fg?si=TJTkO89e5Htd__GZ ...

Украинское зерно в Польше..это тоже потери?
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02.03.2024 08:48 Ответить
А українські біженці та заводи в Польщі, зброя та гуманітарна допомога з Польщі, польська підтримка в Європарламенті та на інших майданчиках ... це надбання?
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02.03.2024 09:41 Ответить
Воно потрапило на територію Польщі легальним шляхом і перебувало під захистом польського закону, якщо польська поліція самоухилилася від виконання своїх обов'язків і вантаж був знищений або пошкоджений, то його вартість відшкодовуватиме державний бюджет Польщі.
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02.03.2024 09:43 Ответить
Дуже класний показник особливо по знищенню ворожої техніки.
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02.03.2024 08:56 Ответить
Минув 3660 день москальсько-української війни.
165!! одиниць техніки, 1! пєпєлац та 960!! чумардосів.
Арта 50!!, броня 43!, логістика 61!!.
У СУшок продовжується зоряний час, так тримати )) По арті та логістиці теж файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 415 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь, в якому до повномасштабного вторгнення було 416 000 ...
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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02.03.2024 09:33 Ответить
Виправте кількість знищених засобів ППО.
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02.03.2024 09:47 Ответить
Дякую. Вибачаюсь, то взагалі статистика за 28.02 ) Вже трохи недобачаю в останній час (
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02.03.2024 09:56 Ответить
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02.03.2024 09:55 Ответить
В районе Степового уничтожены рашистский навороченный танкТ-80 и 32 захватчика около него.
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02.03.2024 09:45 Ответить
уточнили все ж таки літачок, за який розказував Андрющенко вчора?
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02.03.2024 09:58 Ответить
Ця статистика до заднього місця, кацапів це аж ніяк не зупиняє.
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02.03.2024 10:56 Ответить
Ну мені ця статистика до вподоби, а на мнєніє кацапів мені насрати!
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02.03.2024 13:27 Ответить



https://t.me/generalsvr/2185 Генерал СВР :

Суббота 2 марта 2024г., в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 413173 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
***********
Ну так, в межах похибки 3% - дані ***** сходяться з даними нашого Генштабу.
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02.03.2024 22:23 Ответить
 
 