Общие боевые потери РФ с начала войны – около 415 640 человек (+960 в сутки), 346 самолетов, 6624 танка, 10 153 артсистемы, 12 611 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 415 640 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 415640 (+960) человек,

танков - 6624 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 12611 (+29) ед,

артиллерийских систем - 10153 (+47) ед,

РСЗО - 1003 (+3) ед,

средства ПВО - 696 (+5) ед,

самолетов - 346 (+1) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7829 (+35),

крылатые ракеты – 1915 (+3),

корабли/катера - 25 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13267 (+61) ед,

специальная техника - 1617 (+6)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.