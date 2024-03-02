ГСЧС о попадании "Шахеда" в многоэтажку в Одессе: разрушены 18 квартир. ФОТОрепортаж

Идет ликвидация последствий вражеского удара по жилому дому в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По предварительным данным, в результате ночного удара россиян разрушены 18 квартир девятиэтажного жилого дома. На месте проводятся первоочередные аварийно-спасательные работы в непрерывном режиме, к которым от ГСЧС привлечены 92 человека и 21 ед. техники, а также кинологи от волонтерской организации

Из-под завалов спасатели извлекли тела 2 погибших. Предварительно пострадали 8 человек, из них 1 ребенок, 4 жителя удалось спасти. Пожарные ликвидировали пожар на площади 50 кв. м.

Взрывом также повреждено рядом расположенное бойлерное здание, в результате чего без теплоснабжения осталось 11 многоквартирных жилых домов. Определено место временного расселения жителей.

























Дополнительно в Одессе развернуты пункты обогрева и оказание психологической помощи. Более 100 человек получили помощь от психологов ГСЧС. Волонтерские организации с привлечением представителей Красного креста организовали питание.

Что известно об атаке "Шахедами" в ночь на 2 марта

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

На 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

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