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ГСЧС о попадании "Шахеда" в многоэтажку в Одессе: разрушены 18 квартир. ФОТОрепортаж

Идет ликвидация последствий вражеского удара по жилому дому в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По предварительным данным, в результате ночного удара россиян разрушены 18 квартир девятиэтажного жилого дома. На месте проводятся первоочередные аварийно-спасательные работы в непрерывном режиме, к которым от ГСЧС привлечены 92 человека и 21 ед. техники, а также кинологи от волонтерской организации

Из-под завалов спасатели извлекли тела 2 погибших. Предварительно пострадали 8 человек, из них 1 ребенок, 4 жителя удалось спасти. Пожарные ликвидировали пожар на площади 50 кв. м.

Взрывом также повреждено рядом расположенное бойлерное здание, в результате чего без теплоснабжения осталось 11 многоквартирных жилых домов. Определено место временного расселения жителей.

Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі

Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі
Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі
Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі
Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі
Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі
Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі
Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі
Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі
Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі
Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі
Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі
Наслідки влучання дронами в багатоповерхівку в Одесі

Дополнительно в Одессе развернуты пункты обогрева и оказание психологической помощи. Более 100 человек получили помощь от психологов ГСЧС. Волонтерские организации с привлечением представителей Красного креста организовали питание.

Что известно об атаке "Шахедами" в ночь на 2 марта

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

На 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

Также читайте: Россияне запустили ударные БпЛА с нескольких направлений , - Воздушные силы

Автор: 

Одесса (7897) ГСЧС (4979) дроны (3974)


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Топ комментарии
+16
Розумію ваш розпач,але спочатку приходить російська мова,культура, потім російське ТБ, а потім російські танки і шахеди.Хоча якщо вам в 60 не дійшло то вже пізно піть боржомі.
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02.03.2024 09:32
+7
при цьому всьому, вчора рекомендували відосік, де, старі адєсіткі, ну, ті що гаварят на адєском і ******* райкіна, жванецького, доліну, взагалі не розуміють, як так сталося, жилі жє нормально, дружно, єзділі в гості. єта всьо палітікі. а вони *******, мір во всьом мірє.
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02.03.2024 09:12
+5
Що ж то за шахед такий, що може нести такий заряд.......?(((((((
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02.03.2024 09:05
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Правила форума Совет форумчан
Що ж то за шахед такий, що може нести такий заряд.......?(((((((
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02.03.2024 09:05 Ответить
40 кіло вибухівки...
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02.03.2024 09:07 Ответить
18 квартир не може "скластися як карточний домік" від 40 кг! (((
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02.03.2024 09:11 Ответить
панельний будинок
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02.03.2024 09:30 Ответить
Там не тротил.Вибухівка вчетверо потужніша ТНТ.
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02.03.2024 09:40 Ответить
Писали что кацапы стали добавлять что то их боеприпасов Солнцепёка для усиления взрывной силы о долгах это было точно не помню но такие разрушения и 40 кг в тротиловом эквиваленте не нанесли бы такие разрушения и урон там надо кг 80 старт и точка взрыва по расчету явно прилетело что то " модернизированное" и маршрут был не шаблон а маневры между жилых домов..возможно целью была котельная или детские садики которых там два и кацапы любят утверждать что там в садиках базы НАТО..трудно сказать может комбинация факторов и такой результат...
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02.03.2024 09:15 Ответить
Кацапы делают маневры между домов постоянно. Перед новым годом и пол января, летали одинаковым маневром, но ППО их не пропускала. Отказались кацапы от того алгоритма.
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02.03.2024 12:32 Ответить
при цьому всьому, вчора рекомендували відосік, де, старі адєсіткі, ну, ті що гаварят на адєском і ******* райкіна, жванецького, доліну, взагалі не розуміють, як так сталося, жилі жє нормально, дружно, єзділі в гості. єта всьо палітікі. а вони *******, мір во всьом мірє.
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02.03.2024 09:12 Ответить
то адєса, рускій город?
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02.03.2024 09:25 Ответить
Розумію ваш розпач,але спочатку приходить російська мова,культура, потім російське ТБ, а потім російські танки і шахеди.Хоча якщо вам в 60 не дійшло то вже пізно піть боржомі.
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02.03.2024 09:32 Ответить
Ще слідом з російською культурою крокує московська церква і вщент закакує мізки людини. Хоча кацапські сатаністи, одягнувши попівські ряси, нічого спільного не мають з вірою в Бога.
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02.03.2024 10:29 Ответить
Вроде небольшая боевая часть у шахеда, а панелька почти вся сложилась... Повезло "бомжу", который пьяный был в подвале.
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02.03.2024 09:18 Ответить
Насправді війна ближче до кожного з нас ніж комусь здається - у тому будинку жили куми моїх дітей(((.
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02.03.2024 09:51 Ответить
Перше фото,а знову туди прилетить.
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02.03.2024 11:22 Ответить
Прошлый раз 10 из десяти сбили. В этот раз 7 из 8... Почему в этот раз не хватает ППО?
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02.03.2024 12:29 Ответить
Тяжке насліддя срсеру - панельні будинки, а з умови того що Одеса знаходиться у так званій сейсмозоні це взагалі й без війни небезбечно. Була б в нас нормальна держава то ще років десять назад почали б перебудову цього лайна на моноліт, але то лише мрії
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02.03.2024 14:08 Ответить
Свого часу дивився як будувався "мій" будинок - 9-ти поверхівка. Для мене то був шок. Якість нульова, плити кладуться з перекриттям 1-2 см на несучу поверхню. Землетрус 3-4 бали складе той дім до нуля. Співчуваю одеситам.
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02.03.2024 20:03 Ответить
 
 