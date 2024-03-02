Германские истребители впервые перехватили российские самолеты у территориальных вод Латвии. ФОТОрепортаж

В пятницу, 1 марта, германские истребители вылетели с военной базы "Лиелварде" для перехвата российских самолетов вблизи территориальных вод Латвии.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах Латвии и министр обороны Латвии Андрис Спрудс, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что германские истребители Eurofighter вылетели с военной базы Лиелварде.

"Патрулирование воздушного пространства НАТО полностью работает, и союзники могут немедленно реагировать. Сегодня германские истребители Eurofighter впервые с авиабазы отправились на перехват двух российских военных самолетов вблизи территориальных вод Латвии", – отметил Спрудс.







