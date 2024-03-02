Германские истребители впервые перехватили российские самолеты у территориальных вод Латвии. ФОТОрепортаж
В пятницу, 1 марта, германские истребители вылетели с военной базы "Лиелварде" для перехвата российских самолетов вблизи территориальных вод Латвии.
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах Латвии и министр обороны Латвии Андрис Спрудс, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что германские истребители Eurofighter вылетели с военной базы Лиелварде.
"Патрулирование воздушного пространства НАТО полностью работает, и союзники могут немедленно реагировать. Сегодня германские истребители Eurofighter впервые с авиабазы отправились на перехват двух российских военных самолетов вблизи территориальных вод Латвии", – отметил Спрудс.
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збили?
підлетіли, та помахали крилами?
у нас все просто, побачив в приціл, стріляєш на ураження. у них, побачив, "перехопив", типу політав поруч.
потім, ті європейські пілоти, по пів року, проходять курс психологічної реабілітації.
на фоні, всього цього, читаю, та дивуюсь, чому саме вчяться наші воїни у натовських інструкторів?