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Германские истребители впервые перехватили российские самолеты у территориальных вод Латвии. ФОТОрепортаж

В пятницу, 1 марта, германские истребители вылетели с военной базы "Лиелварде" для перехвата российских самолетов вблизи территориальных вод Латвии.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах Латвии и министр обороны Латвии Андрис Спрудс, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что германские истребители Eurofighter вылетели с военной базы Лиелварде.

"Патрулирование воздушного пространства НАТО полностью работает, и союзники могут немедленно реагировать. Сегодня германские истребители Eurofighter впервые с авиабазы отправились на перехват двух российских военных самолетов вблизи территориальных вод Латвии", – отметил Спрудс.

Німецькі винищувачі перехопили російські літаки
Німецькі винищувачі перехопили російські літаки
Німецькі винищувачі перехопили російські літаки
Німецькі винищувачі перехопили російські літаки

Автор: 

авиация (2832) Германия (6979) Латвия (1337) НАТО (9999) россия (95660)


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Топ комментарии
+18
десь отак:
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02.03.2024 09:45
+15
А можна було попереду Іл-76-го "на форсажі" поманеврувати, щоб у того крило відвалилося або двигуни "помпажнули" ...
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02.03.2024 09:25
+8
Чи злити на нього паливо та підпалити.
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02.03.2024 09:27
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що, у військових, чи дипломатів, означає: "перехопили"?
збили?
підлетіли, та помахали крилами?
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02.03.2024 09:21 Ответить
Супроводження
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02.03.2024 09:28 Ответить
Саме так. Це нейтральний простір тому номінально мокші нічого не порушують. Наближення до кордорів військових об'єктів це гра на нервах, перевірка готовності та збір інформації.
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02.03.2024 09:38 Ответить
А не перехоплювати а просто вести і в момент порушення повітряного простору бахнути як турки бахнули кацапів слабо для НАТО? Такі так. Буде ескалація!
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02.03.2024 09:50 Ответить
Так може вони й вели.
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02.03.2024 09:52 Ответить
Моменту порушення повітряного простору не було. "Вести" і є те що називається "перехоплення". Для того і існує авіація перехоплення.
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02.03.2024 20:39 Ответить
десь отак:
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02.03.2024 09:45 Ответить
Дык как бы там ни было , результ достигнут. Чи ви за то, шобы, внатуре, до мордобоя дошло, а получить все тот же результат?
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02.03.2024 11:46 Ответить
А можна було попереду Іл-76-го "на форсажі" поманеврувати, щоб у того крило відвалилося або двигуни "помпажнули" ...
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02.03.2024 09:25 Ответить
Чи злити на нього паливо та підпалити.
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02.03.2024 09:27 Ответить
Нажаль, це практично не можливо.
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02.03.2024 10:02 Ответить
мона було і ******* того проперллового папелаца але не на часі, але не перетнув ...
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02.03.2024 09:28 Ответить
лечу, никаво не трогаю, а тут вдуг злобньіе еврофайтерьі
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02.03.2024 09:30 Ответить
вже можно починати сбивати, а не супрвождувати
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02.03.2024 09:30 Ответить
мої ви бубочки, поряд пролетіли
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02.03.2024 09:32 Ответить
хрести на борті радують...
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02.03.2024 09:32 Ответить
буба он Нідерланду захопив, це вам не в пробірочку пісьнути..
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02.03.2024 09:36 Ответить
Добре якщо Європа нарешті "роззуває" очі ,а не просто селфі робить...
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02.03.2024 09:38 Ответить
"Понад 20 000 військових із 13 країн-членів і партнерів НАТО готуються до участі в навчаннях Nordic Response 2024. Ці навчання є частиною серії Steadfast Defender, і відбудуться у Норвегії, Фінляндії та Швеції, а також у повітряному просторі цих країн" - із 3 по 14 березня там навіть птах не прослизне. непоміченим....
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02.03.2024 09:46 Ответить
Ніколи не розумів оцих "перехоплень". Просто супроводжувати у повітрі це перехоплення? Ну ОК. І що? Тіпа, продемонстрували свою присутність? Так вони нічого не порушували...
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02.03.2024 10:01 Ответить
вони, все живуть "холодній війні" хх століття.
у нас все просто, побачив в приціл, стріляєш на ураження. у них, побачив, "перехопив", типу політав поруч.
потім, ті європейські пілоти, по пів року, проходять курс психологічної реабілітації.
на фоні, всього цього, читаю, та дивуюсь, чому саме вчяться наші воїни у натовських інструкторів?
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02.03.2024 10:08 Ответить
А куда упали обломки ?
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02.03.2024 10:18 Ответить
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02.03.2024 12:18 Ответить
Збити потрібно було обох, і одразу заявити збій автоматичної системи свій/чужий , приносимо вибачення
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02.03.2024 10:35 Ответить
Спочатку росіянам треба політати над Азовським морем, а потім вже до Прибалтики рушати. Якщо буде чим...
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02.03.2024 11:01 Ответить
Люфтваффе - на высоте.
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02.03.2024 11:43 Ответить
люфт-вафлі
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02.03.2024 12:03 Ответить
Конечно же, какцапа(так среагировал), на худой коньец - ватан-ватаныч.
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02.03.2024 12:07 Ответить
Скільки збили кацапських літаків? Не можу знайти інфу! 🤥
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02.03.2024 13:23 Ответить
 
 