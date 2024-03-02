В Санкт-Петербурге слышали взрыв: телеграм-каналы сообщили о повреждении дома после работы ПВО, губернатор Беглов заявил о ЧП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 2 марта в российском Санкт-Петербурге прогремел взрыв, перед этим жители слышали рев двигателя и видели в небе яркие вспышки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграмы Ateo и Mash.
Как отмечается, в результате работы российского ПВО и падения обломков беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом на Пискаревском проспекте, 161.
В свою очередь губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил в телеграм-канале о чрезвычайном проишествии.
"В результате частично пострадало остекление балконов двух домов, жильцы пострадавших квартир эвакуированы", - цитирует губернатора пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости". Что именно произошло, губернатор не уточнил.
РИА Новости также публикует видео и фото с места ЧП.
Фото и видео с соцсетей
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2)стрілянина по енергетиці забирала ресурс з фронту.
Такі дві основні причини на мою думку.
Після зняття Залужного був тільки один не дуже масований обстріл.
Там однозначно був штаб кацапських неонацистів-шовіністів.
100%.
стареет путлер, раньше с жильцами взрывы устраивал))
але приємно , що москальня теж переполошилась не на жарт 😠