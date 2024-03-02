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В Санкт-Петербурге слышали взрыв: телеграм-каналы сообщили о повреждении дома после работы ПВО, губернатор Беглов заявил о ЧП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 2 марта в российском Санкт-Петербурге прогремел взрыв, перед этим жители слышали рев двигателя и видели в небе яркие вспышки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграмы Ateo и Mash.

Как отмечается, в результате работы российского ПВО и падения обломков беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом на Пискаревском проспекте, 161.

В свою очередь губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил в телеграм-канале о чрезвычайном проишествии.

"В результате частично пострадало остекление балконов двух домов, жильцы пострадавших квартир эвакуированы", - цитирует губернатора пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости". Что именно произошло, губернатор не уточнил.

РИА Новости также публикует видео и фото с места ЧП.

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Наслідки Пітер
Наслідки Пітер

Фото и видео с соцсетей

Пітер наслідки
Пітер наслідки

Автор: 

россия (95660) Санкт-Петербург (486) дроны (3974)


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Топ комментарии
+12
Сарай якийсь! Шкода що без жертв !!!
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02.03.2024 09:40
+11
А в Одесі 18 квартир "шахєд" зруйнував. Не дотягують наші до шахєдів.
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02.03.2024 09:41
+10
І це все
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02.03.2024 09:41
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02.03.2024 09:34 Ответить
Не виникало думки, чому русня цієї зими не гатила по енергетиці, як минулої?
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02.03.2024 09:36 Ответить
1)не принесло аж такого ефекту.
2)стрілянина по енергетиці забирала ресурс з фронту.
Такі дві основні причини на мою думку.
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02.03.2024 09:50 Ответить
Останнім часом взагалі немає масованих обстрілів. При цьому ракети робити русня не припинила. Накопичують.
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02.03.2024 09:55 Ответить
І збільшують кількість носіїв для одночасного застосування.
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02.03.2024 09:59 Ответить
Намагалась гатити, але яке не яке ПВО працює, тому мйже не влучали.
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02.03.2024 10:38 Ответить
Гатили не по енергетиці, а по ВПК. Влучали, не дивлячись на ППО.
Після зняття Залужного був тільки один не дуже масований обстріл.
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02.03.2024 10:51 Ответить
Получи грязный балкон за Марианну.
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02.03.2024 09:37 Ответить
Сарай якийсь! Шкода що без жертв !!!
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02.03.2024 09:40 Ответить
Санкт- Петроград? І волость? Та забирайте....
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02.03.2024 09:40 Ответить
І це все
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02.03.2024 09:41 Ответить
Яка країна, така й "отвєтка".
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02.03.2024 09:42 Ответить
Це російське ппо наробило
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02.03.2024 14:10 Ответить
А в Одесі 18 квартир "шахєд" зруйнував. Не дотягують наші до шахєдів.
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02.03.2024 09:41 Ответить
А якщо почати мислити ,то все стане зрозумілим...Наші летіли кудись знищувати щось військове,але були збиті ...А кацапи ціленаправлено били бо цивільному будинку...От і вся різниця...Але це тільки моя думка,можливо я помиляюсь...
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02.03.2024 10:18 Ответить
летіли по нафтобазі в'*****, 1 км не дотянули (((
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02.03.2024 13:01 Ответить
Судячи по звуку і по фото (нарешті) відповідь схожа ( трошки) на справжню👈
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02.03.2024 09:45 Ответить
наші мопедики дуже слабенькі порівняно з московмькими на жаль
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02.03.2024 10:31 Ответить
московські "мопедики" точно такі самі, коли їх збивають
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02.03.2024 14:12 Ответить
То нє житєлі.
Там однозначно був штаб кацапських неонацистів-шовіністів.
100%.
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02.03.2024 10:31 Ответить
Хитродупі кгбисти - сами все пошкодили і почнуть говорити що українці 🤣🤣🤣
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02.03.2024 10:33 Ответить
Та не, у нас средину дом как Фома... слизал(сбитый шахед).
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02.03.2024 12:16 Ответить
то просто було влучання, а не збитий.
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02.03.2024 14:13 Ответить
И не в средину дома, как грят жильцы дома из отстоящего за три дома, а кагбэ - в угол, из новостного ролика так кажется.
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02.03.2024 14:34 Ответить
Если был слышен нарасстающий звук пикирующего самолета Гастелло, то Вы правы. Если же взрыв произошел в тишине, то были остатки сбитого(с заглохшим простреленным двигателем) Шахеда.
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02.03.2024 15:29 Ответить
Не так, як в Одесі, але все одно приємно.
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02.03.2024 10:40 Ответить
А порівнянні з тим, що творять кацапи - пердь в калюжу. Зермачна влада лише в пердінні аси
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02.03.2024 10:40 Ответить
Ну ми й не кацапи, щоб на них рівнятися.
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02.03.2024 14:14 Ответить
С почином !!!
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02.03.2024 11:04 Ответить
всех вывели а потом взорвали.
стареет путлер, раньше с жильцами взрывы устраивал))
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02.03.2024 11:37 Ответить
Звісно , що кацапи гатять по нас гучніше ,
але приємно , що москальня теж переполошилась не на жарт 😠
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02.03.2024 11:58 Ответить
 
 