В Санкт-Петербурге слышали взрыв: телеграм-каналы сообщили о повреждении дома после работы ПВО, губернатор Беглов заявил о ЧП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 2 марта в российском Санкт-Петербурге прогремел взрыв, перед этим жители слышали рев двигателя и видели в небе яркие вспышки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграмы Ateo и Mash.

Как отмечается, в результате работы российского ПВО и падения обломков беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом на Пискаревском проспекте, 161.

В свою очередь губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил в телеграм-канале о чрезвычайном проишествии.

"В результате частично пострадало остекление балконов двух домов, жильцы пострадавших квартир эвакуированы", - цитирует губернатора пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости". Что именно произошло, губернатор не уточнил.

РИА Новости также публикует видео и фото с места ЧП.

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