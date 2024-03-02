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КНДР приостановила поставки оружия в РФ по морскому пути, - СМИ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Поставки оружия морским путем из Северной Кореи в Россию прекратились, что может быть связано с задержками в производстве и логистике. Однако перевозки вооружения могут продолжаться по железной дороге или самолетам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в расследовании южнокорейского издания NK Pro.

Российские суда, занимавшиеся перевозкой, перестали появляться в северокорейском порту Расон, где оружие загружалось на корабли, и в порту назначения на Дальнем Востоке России под названием Дунай.

По данным издания, боеприпасы в Россию перевозили четыре судна – Lady R, Angara, Maia-1 и Maria. Корабли совершили в КНДР не менее 32 рейса.

Последний раз судно Maia-1 заходило в северокорейский порт Расон 12 февраля, а Lady R – 4 февраля. За это время КНДР также не доставляла контейнеры на экспортный причал.

КНДР постачає зброю РФ морем
КНДР постачає зброю РФ морем

Издание приходит к такому выводу, ссылаясь на спутниковые снимки американской компании Planet Labs.

Все эти корабли подпадают под санкции Министерства финансов США за вероятную причастность к перевозке военной техники и боеприпасов из КНДР в Россию.

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Экипажи этих судов, как правило, не выходят на связь во избежание обнаружения - выключают автоматические системы идентификации, которые передают их расположение.

В то же время спутниковые снимки высокого разрешения показывают, что одно из последних судов, осуществлявшее заход в Расон, Maia-1, находилось с 16 по 21 февраля в водах к востоку от Владивостока.

Постачання боєприпасів КНДР до РФ
Постачання боєприпасів КНДР до РФ
Постачання боєприпасів КНДР до РФ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Северная Корея отправила в Россию 1,5 млн артиллерийских боеприпасов, - ГУР

Южнокорейские журналисты считают, что операция могла быть приостановлена из-за остановки производства в Северной Корее или других логистических проблем.

Однако, добавили журналисты, боеприпасы могут доставляться по воздушному или наземному пути через российско-северокорейскую границу.

Автор: 

боеприпасы (2342) КНДР (1210) оружие (10222) россия (95660)


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Топ комментарии
+3
Щось курва ні Іран,ні *********, ні паРаша не бояться погроз Заходу то хто керує світом??
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02.03.2024 10:24
+2
Питання до Малюка та Буданова. Назви суден відомі, маршрути відомі. Що ви робили весь цей час коли постачалась зброя до РФ? Займалися журналістами та іншими замовленнями Єрмака?
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02.03.2024 11:21
+1
тобто буде вплав?
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02.03.2024 09:51
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тобто буде вплав?
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02.03.2024 09:51 Ответить
Вісім -десять "малюків", "магур" вирішать цю проблему з морськими суднами. У служби зовнішньої розвідки немає агентури у Кореях (північній, південній)?!!
Там що, зовсім ідіоти?
Чи знову "********"?
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02.03.2024 09:58 Ответить
Треба брати і топити ці кораблі морськими дронами.
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02.03.2024 10:16 Ответить
Для цього дрон повинен мати дальність (через Суєцький канал) 20 000 кілометрів. Полярним шляхом - коротше.
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02.03.2024 12:01 Ответить
І не сцуть на відміну від шольца
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02.03.2024 10:23 Ответить
Щось курва ні Іран,ні *********, ні паРаша не бояться погроз Заходу то хто керує світом??
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02.03.2024 10:24 Ответить
Питання до Малюка та Буданова. Назви суден відомі, маршрути відомі. Що ви робили весь цей час коли постачалась зброя до РФ? Займалися журналістами та іншими замовленнями Єрмака?
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02.03.2024 11:21 Ответить
У чучхе пряме залізничне сполучення з лаптестаном. У чому проблема?

Мені досі не зрозуміло, навіщо вони взагалі використовували той "морський шлях".
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02.03.2024 11:34 Ответить
Можливо були такі обʼєми поставок снарядів, що корейська залізниця не встигала все перевезти до кордону, а строки піджимали , тому мабуть і використовували морські поставки.
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02.03.2024 11:49 Ответить
Між Расоном та Владивостоком відстань 184 км. (100 морських міль). Довше буде завантажувати-розвантажувати пароплав, ніж він буде в дорозі.
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02.03.2024 11:55 Ответить
 
 