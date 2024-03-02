КНДР приостановила поставки оружия в РФ по морскому пути, - СМИ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Поставки оружия морским путем из Северной Кореи в Россию прекратились, что может быть связано с задержками в производстве и логистике. Однако перевозки вооружения могут продолжаться по железной дороге или самолетам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в расследовании южнокорейского издания NK Pro.

Российские суда, занимавшиеся перевозкой, перестали появляться в северокорейском порту Расон, где оружие загружалось на корабли, и в порту назначения на Дальнем Востоке России под названием Дунай.

По данным издания, боеприпасы в Россию перевозили четыре судна – Lady R, Angara, Maia-1 и Maria. Корабли совершили в КНДР не менее 32 рейса.

Последний раз судно Maia-1 заходило в северокорейский порт Расон 12 февраля, а Lady R – 4 февраля. За это время КНДР также не доставляла контейнеры на экспортный причал.





Издание приходит к такому выводу, ссылаясь на спутниковые снимки американской компании Planet Labs.

Все эти корабли подпадают под санкции Министерства финансов США за вероятную причастность к перевозке военной техники и боеприпасов из КНДР в Россию.

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Экипажи этих судов, как правило, не выходят на связь во избежание обнаружения - выключают автоматические системы идентификации, которые передают их расположение.

В то же время спутниковые снимки высокого разрешения показывают, что одно из последних судов, осуществлявшее заход в Расон, Maia-1, находилось с 16 по 21 февраля в водах к востоку от Владивостока.







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Южнокорейские журналисты считают, что операция могла быть приостановлена из-за остановки производства в Северной Корее или других логистических проблем.

Однако, добавили журналисты, боеприпасы могут доставляться по воздушному или наземному пути через российско-северокорейскую границу.