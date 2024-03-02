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Россия продолжает воевать с гражданскими. Нам нужно больше ПВО от партнеров, - Зеленский о ночной атаке "Шахедами" на Одессу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Россия продолжает воевать с гражданскими людьми.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ночная атака "шахедов": Харьков, Одесса, города Сумщины. Один из вражеских дронов попал в жилой дом в Одессе. Разрушены 18 квартир. Сейчас известно о двух погибших, еще восемь человек пострадали, среди которых ребенок. Мои соболезнования семьям и близким погибших", – напоминает Зеленский.

По его словам, поисково-спасательная операция продолжается в непрерывном режиме. Все службы на месте. Людям оказывается вся необходимая помощь. Спасибо каждому, кто привлечен!

"Нам нужно больше ПВО от партнеров. Нужно усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиты нашим людям от российского террора. Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО – это то, что сохраняет жизнь", – добавляет глава государства.

Наслідки влучання дрона в Одесі
Наслідки влучання дрона в Одесі
Наслідки влучання дрона в Одесі
Наслідки влучання дрона в Одесі
Наслідки влучання дрона в Одесі
Наслідки влучання дрона в Одесі

Что сейчас известно об атаке "Шахедами" в ночь на 2 марта

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

На 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

Также читайте: Россияне запустили ударные БпЛА с нескольких направлений , - Воздушные силы

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) Одесса (7897) ПВО (2771) дроны (3974)


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Топ комментарии
+33
Нам потрібен президент, а не клоун з відосиками
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02.03.2024 09:52
+17
Згинуло за 2 роки багато людей, сьогодні під завалами зруйнованого будинку в Одесі знаходяться люди, які згинули в тому числі із-за такої бездрної політики Президента. Бо він мав робити все, щоб захистити людей, а він будував дороги, він створив індустрію марафонів і відосів, щоб оспівували свою "велічность".
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02.03.2024 10:03
+13
Потужно загундосив....
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02.03.2024 09:54
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Нам потрібен президент, а не клоун з відосиками
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02.03.2024 09:52 Ответить
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02.03.2024 10:11 Ответить
Вова, они тебе ничего не должны!
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02.03.2024 16:23 Ответить
Раша воює(знищує) Україну...
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02.03.2024 09:53 Ответить
Потужно загундосив....
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02.03.2024 09:54 Ответить
носись дальше с формулой мира, нах тебе ПВО
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02.03.2024 09:55 Ответить
-нам, треба, нам треба... каломойського відпускай, Нам вже все зрозуміло!
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02.03.2024 09:56 Ответить
Колись укроборонпром голосив про найкращу Кольчугу
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02.03.2024 09:56 Ответить
Кольчуга - це виявленя,а от чим збивати і нові "кольчуги зє закатав у асфальт.
Згідно з Парижськими і Оманськими домовленостями.
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02.03.2024 10:26 Ответить
Потрібно -- та хто ж іх дасть - самим сцикотно
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02.03.2024 09:57 Ответить
Допоки не буде обіцяного переносу війни на територію РФ, толку не буде.
Правда про який толк тут можна говорити ??
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02.03.2024 10:00 Ответить
росія продовжує воювати із цивільними.а "зезедент " і рашистська агентура з Україною
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02.03.2024 10:01 Ответить
Згинуло за 2 роки багато людей, сьогодні під завалами зруйнованого будинку в Одесі знаходяться люди, які згинули в тому числі із-за такої бездрної політики Президента. Бо він мав робити все, щоб захистити людей, а він будував дороги, він створив індустрію марафонів і відосів, щоб оспівували свою "велічность".
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02.03.2024 10:03 Ответить
А де ППО яку ти зробив з Йермаком з 2019 року?
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02.03.2024 10:07 Ответить
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02.03.2024 10:09 Ответить
дуже дрібна фотка, не видно чувачка , десь він там всередині в натовпі радіє...
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02.03.2024 10:14 Ответить
Після розрекламованого підвищення пенсії,середня пенсія в Україні становитиме 5717 грн/міс,а на 1 росполоненого Членопіаніст витрачає 10000 грн/міс (а може вже й більше). Це все,що треба знати про Членопіаніста і його ставлення до укрППО,укрнароду,укрсолдатів.....
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02.03.2024 10:10 Ответить
Нам потрібно перезавантаження влади и ракети СС-18
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02.03.2024 10:18 Ответить
ППО,ППО,а може 2 роки як потрібні ті ракети,які мали змогу знищувати те,що запускає ті ракети?
А де вони? Закатані в асфальт зіцпрезидентом,а гроші на них виведені в офшори,вкладені у майно сім'ї Зеленських.
Мабуть не неформалних зустрічах йому неодноразово натякали,що зброю і "лінію оборони Зеленського" треба пошукати у його офшорах.
Але коли тіло НЕ розуміє - зустрічі анулюються. Залишається протокол,і у візитах відмовляють.
Дипломатично посилають"за рзукім кораблем.
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02.03.2024 10:22 Ответить
Там що плутоній був замість тротила?
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02.03.2024 10:28 Ответить
Як Зеленський з шобло готував державу до відсічі московитам, такі й наслідки!! … нужно, просто перестать стрєлять…
А тепер, він щось там гундосить, про розвідані орками плани його контрнаступу … І хто ж їх зрадив, можливо, це ті ж, хто злив операцію проти вагнерівсяких убивць???
Запитай, у свого дивного оточення…..
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02.03.2024 10:30 Ответить
Та до дзеркала нехай підійде і побаче зрадника!
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02.03.2024 11:21 Ответить
Дайте Христа раді вже пора переводити в виготовлення свого.
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02.03.2024 10:50 Ответить
Цей виродок нічого робити не буде, тільки випрошує у партнерів
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02.03.2024 10:59 Ответить
собака ти скаженна,пісюнограй квартальний!
Поверни вкрадені гроші,османський янелох,чи знову гундосити будеш про нескажу!
В травні,щоб ми тебе не бачили нечисть в нашій країні!
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02.03.2024 11:19 Ответить
по вопросам пво к агенту фсб єрмаку
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02.03.2024 11:52 Ответить
Імбециліна, нам потрібна зброя помсти. Ракети, які ти в асфальт вкатав. Тільки це зупинить террор паРаші, а не ППО. До тебе це навіть на третій рік війни не дійшло, гундосе ти уйобище?
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03.03.2024 01:04 Ответить
 
 