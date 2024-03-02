Россия продолжает воевать с гражданскими. Нам нужно больше ПВО от партнеров, - Зеленский о ночной атаке "Шахедами" на Одессу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Россия продолжает воевать с гражданскими людьми.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ночная атака "шахедов": Харьков, Одесса, города Сумщины. Один из вражеских дронов попал в жилой дом в Одессе. Разрушены 18 квартир. Сейчас известно о двух погибших, еще восемь человек пострадали, среди которых ребенок. Мои соболезнования семьям и близким погибших", – напоминает Зеленский.

По его словам, поисково-спасательная операция продолжается в непрерывном режиме. Все службы на месте. Людям оказывается вся необходимая помощь. Спасибо каждому, кто привлечен!

"Нам нужно больше ПВО от партнеров. Нужно усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиты нашим людям от российского террора. Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО – это то, что сохраняет жизнь", – добавляет глава государства.













Что сейчас известно об атаке "Шахедами" в ночь на 2 марта

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

На 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

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