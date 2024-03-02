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Ребус для шойгу, всадник алкогольного апокалипсиса, аллея "русской славы". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Всадник алкогольного апокалипсиса
Наочно
Ребус для шойгу
Далее будут концерты 24/7
И что характерно, три штуки за день...
Прогноз на март еще более оптимистичен
Сушки-грушки
Найдено решение для защиты
Все так и было
путинская трибуна
Впереди еще много работы...
Свежие новости из Генштаба
Аллея "русской славы"
Все по плану...
Тепер все понятно...
"Русская идея"
Фото из зала во время выступления кремлевского ху@ла
Даже форму украли...
Больше фотошопов смотрите тут
Топ комментарии
+18 Андрей Мокряк
показать весь комментарий02.03.2024 10:05
+14 Сергей Кушнир #474364
показать весь комментарий02.03.2024 10:25
+12 Сергей Кушнир #474364
показать весь комментарий02.03.2024 10:18
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на фронтіна завданні здобути план контрнаступу навіть око втратив!
1.
Мєдведєв млєє...
Спить, ніби в мавзолеєє...
2.
Любовь та голі...
3.
Кабзон сказав- паєхалі!...
Бамбіть Гудзон...
"Рускій мір на уламках більш розвиненої цивілізації".
Воювати сусідів завжди лізуть ті,кому краще вмерти,ніж існувати в себе в країні.
Ліпше вже така
На перше місце я б поставив
На другому
На бронзу може претендувати