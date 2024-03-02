Ребус для шойгу, всадник алкогольного апокалипсиса, аллея "русской славы". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Всадник алкогольного апокалипсиса

Наочно

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский шахматист Карякин убежал от дрона-камикадзе и кичится панорамными кадрами разбомбленной Авдеевки. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": За руины Авдеевки Россия заплатила большим количеством военных, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане, - Кулеба

Ребус для шойгу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг не будет некоторое время использовать свою авиацию близко к линии боевых столкновений и наших границ, - Игнат прокомментировал сбивание 10 самолетов РФ

Далее будут концерты 24/7

И что характерно, три штуки за день...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожен очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении, - Олещук. ИНФОГРАФИКА

Прогноз на март еще более оптимистичен

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 марта на Восточном направлении уничтожен вражеский Су-34, пытавшийся ударить КАБами по нашим позициям, - Воздушные силы

Сушки-грушки

Найдено решение для защиты

Все так и было

путинская трибуна

Впереди еще много работы...

Свежие новости из Генштаба

Аллея "русской славы"

Все по плану...

Тепер все понятно...

"Русская идея"

Фото из зала во время выступления кремлевского ху@ла

Даже форму украли...

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