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Ребус для шойгу, всадник алкогольного апокалипсиса, аллея "русской славы". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Фотожаба

Всадник алкогольного апокалипсиса

Фотожаба

Наочно

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский шахматист Карякин убежал от дрона-камикадзе и кичится панорамными кадрами разбомбленной Авдеевки. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": За руины Авдеевки Россия заплатила большим количеством военных, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане, - Кулеба

Фотожаба

Ребус для шойгу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг не будет некоторое время использовать свою авиацию близко к линии боевых столкновений и наших границ, - Игнат прокомментировал сбивание 10 самолетов РФ

Фотожаба

Далее будут концерты 24/7

Фотожаба

И что характерно, три штуки за день...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожен очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении, - Олещук. ИНФОГРАФИКА

Фотожаба

Прогноз на март еще более оптимистичен

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 марта на Восточном направлении уничтожен вражеский Су-34, пытавшийся ударить КАБами по нашим позициям, - Воздушные силы

Фотожаба

Сушки-грушки

Фотожаба

Найдено решение для защиты

Фотожаба

Все так и было

фотожаба

путинская трибуна

Фотожаба

Впереди еще много работы...

Фотожаба

Свежие новости из Генштаба

Фотожаба

Аллея "русской славы"

Фотожаба

Все по плану...

Фотожаба

Тепер все понятно...

Фотожаба

"Русская идея"

Фотожаба

Фото из зала во время выступления кремлевского ху@ла

Фотожаба

Даже форму украли...

Больше фотошопов смотрите тут

Автор: 

Медведев Дмитрий (4101) политика (6994) путин владимир (31318) самолет (3598) фотожаба (14418) Шойгу Сергей (714)


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Топ комментарии
+18
Насчет польских фермеров...очень круто
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02.03.2024 10:05
+14
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02.03.2024 10:25
+12
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02.03.2024 10:18
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Насчет польских фермеров...очень круто
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02.03.2024 10:05 Ответить
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02.03.2024 11:33 Ответить
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02.03.2024 10:18 Ответить
А єто шо такоє???
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02.03.2024 10:22 Ответить
Гомокацапус іпанутий, цей просто пукає
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02.03.2024 10:44 Ответить
Абрестович на фронті на завданні здобути план контрнаступу навіть око втратив!
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02.03.2024 10:25 Ответить
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02.03.2024 10:25 Ответить
По пунктам...
1.
Мєдведєв млєє...
Спить, ніби в мавзолеєє...
2.
Любовь та голі...
3.
Кабзон сказав- паєхалі!...
Бамбіть Гудзон...
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02.03.2024 10:32 Ответить
Під фото руїн пасує напис:
"Рускій мір на уламках більш розвиненої цивілізації".
Воювати сусідів завжди лізуть ті,кому краще вмерти,ніж існувати в себе в країні.
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02.03.2024 10:37 Ответить
на рахунок форми - вже писав
Ліпше вже така
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02.03.2024 10:42 Ответить
Після стажування на пітушинній фермі в КНДР...!!!
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02.03.2024 12:50 Ответить
Розум тобі не вистачає і Бутусов тут ні до чого.
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02.03.2024 10:57 Ответить
Гарна підбірка фотожаб!
На перше місце я б поставив

На другому

На бронзу може претендувати

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02.03.2024 12:17 Ответить
Як хтось пожартував про Бутусова, зразу видалили. Як вказують на помилки, то нуль реакції
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02.03.2024 12:20 Ответить
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02.03.2024 20:03 Ответить
Шатун - 3, -два, -раз
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02.03.2024 20:18 Ответить
 
 