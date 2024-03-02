Минобороны приступило к испытаниям "плавучих бронежилетов" для нужд ВМС ВСУ. ФОТО

Минобороны приступило к испытанию специальных модульных бронежилетов для нужд Военно-морских сил и инженерных войск ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, особенность такого бронежилета заключается в том, что при контакте с водой специальный модуль реагирует и бронежилет срабатывает как спасательный.

"В Минобороны поступил запрос на разработку такого специального модуля для бронежилетов. Главная задача – уберечь жизнь военнослужащих на воде. Ведь мы понимаем, какой вес на себе носит боец, особенно когда речь идет о спецназовцах", - подчеркнул замминистра обороны Виталий Половенко.

К созданию нового плавающего модуля привлекли как иностранных, так и отечественных разработчиков.

Планируется, что такие модули можно использовать на всех утвержденных моделях бронежилетов ВСУ.

"В настоящее время несколько образцов таких "плавучих бронежилетов" мы передали в части для испытаний. Если этот этап будет успешным, мы приступим к лабораторным испытаниям", - добавил Половенко.

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