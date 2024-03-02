В Херсонской области в результате атаки российских дронов двое правоохранителей получили ранения, повреждены служебные автомобили. ФОТО
В Херсонской области в результате вражеского обстрела пострадали двое полицейских.
Об этом сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в результате взрыва вражеского БПЛА пострадали двое работников Каховского районного отдела полиции в возрасте 36 и 37 лет. Они получили огнестрельные ранения разных частей тела.
Пока угрозы жизни правоохранителей нет.
В то же время в Бериславе Херсонской области в результате атаки дроном-камикадзе типа FPV поврежден служебный автомобиль полиции, сотрудники не пострадали.
Также враг сбросил боеприпасы с дрона в Змиевке, повреждения получил служебный автомобиль полиции, личный состав не пострадал.
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alexandr shamov
показать весь комментарий02.03.2024 15:10 Ответить Мне нравится 0
Ігор Климчук #581263
показать весь комментарий02.03.2024 15:26 Ответить Мне нравится 0
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