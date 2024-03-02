В Херсонской области в результате атаки российских дронов двое правоохранителей получили ранения, повреждены служебные автомобили. ФОТО

В Херсонской области в результате вражеского обстрела пострадали двое полицейских.

Об этом сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате взрыва вражеского БПЛА пострадали двое работников Каховского районного отдела полиции в возрасте 36 и 37 лет. Они получили огнестрельные ранения разных частей тела.

Пока угрозы жизни правоохранителей нет.

В то же время в Бериславе Херсонской области в результате атаки дроном-камикадзе типа FPV поврежден служебный автомобиль полиции, сотрудники не пострадали.

Также враг сбросил боеприпасы с дрона в Змиевке, повреждения получил служебный автомобиль полиции, личный состав не пострадал.



