Атака РФ на Одессу: количество погибших возросло до 5 человек, среди них ребенок. ФОТОрепортаж

Спасатели ГСЧС обнаружили пятое тело погибшего. В результате российской атаки пострадало 8 человек, из которых 1 ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"В 14:50 на уровне первого этажа, под завалами, спасатели ГСЧС обнаружили пятое тело погибшего. Проводится деблокация.

Всего погибли 5 человек, из них 1 ребенок. Пострадали 8 человек, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек", - говорится в сообщении.

Смотрите также: 3-летний ребенок, убитый РФ в Одессе. ФОТО 18+

Ночная атака "Шахедами" на Одессу 2 марта

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

Впоследствии стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра в Одесской области объявлен траур по погибшим в результате попадания вражеского дрона в 9-этажку

















