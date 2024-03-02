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Атака РФ на Одессу: количество погибших возросло до 5 человек, среди них ребенок. ФОТОрепортаж

Спасатели ГСЧС обнаружили пятое тело погибшего. В результате российской атаки пострадало 8 человек, из которых 1 ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"В 14:50 на уровне первого этажа, под завалами, спасатели ГСЧС обнаружили пятое тело погибшего. Проводится деблокация.

Всего погибли 5 человек, из них 1 ребенок. Пострадали 8 человек, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек", - говорится в сообщении.

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Ночная атака "Шахедами" на Одессу 2 марта

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

Впоследствии стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.

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Наслідки обстрілу Одеси 2 березня
Наслідки обстрілу Одеси 2 березня
Наслідки обстрілу Одеси 2 березня
Наслідки обстрілу Одеси 2 березня
Наслідки обстрілу Одеси 2 березня
Наслідки обстрілу Одеси 2 березня
Наслідки обстрілу Одеси 2 березня
Наслідки обстрілу Одеси 2 березня
Наслідки обстрілу Одеси 2 березня

Автор: 

обстрел (27336) Одесса (7897) жертвы (2079) ГСЧС (4979)


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02.03.2024 15:30 Ответить
Ось вони реалії руцького миру. Рашисти, в першу чергу, нищать міста із "руцькомовним" населенням. Але таки дії викликають лише зворотній процес. Незабаром одеських ватників будуть просто бити на вулиці
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02.03.2024 15:31 Ответить
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02.03.2024 15:39 Ответить
Боже, що ж це за безпілотник такий, що такі руйнування?
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02.03.2024 15:50 Ответить
Ось він "русский мир" на мою думку завтра одесити мали вийти на маніфестацію що до злочинів рашистів і "повісити" путіна , та знести памятник Пушкіну на Приморському бульварі що б нагадати що Одеса рашиських варварів не чекає.
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02.03.2024 16:59 Ответить
 
 