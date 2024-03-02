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Две женщины получили ранения вследствие артиллерийских обстрелов оккупантами Никопольщины. ФОТОрепортаж

Сегодня, 2 марта, около 11 часов оккупанты ударили из артиллерии по Никополю и Красногригорьевской громаде на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"С утра враг обстреливает Никопольщину. Из артиллерии ударил в райцентр и Красногригорьевскую громаду. Пострадали две женщины - 65 и 66 лет. Им оказали медпомощь. Будут лечиться амбулаторно", - написал он.

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Наслідки обстрілу Нікопольщини
Наслідки обстрілу Нікопольщини

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Наслідки обстрілу НікопольщиниНаслідки обстрілу Нікопольщини

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Как позже сообщили в Нацполиции, снарядами армии РФ повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В районном центре от попаданий произошло возгорание кафе.

Наслідки обстрілу Нікопольщини
Наслідки обстрілу Нікопольщини

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обстрел (27336) Никополь (1033) Днепропетровская область (3992)


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На мапі Украъни не лишилося жодного населеного пункту де нема зруйнованих будинків. Та, завдяки Зеленському та його оточенню армію лихоманить. Ось наслідки виборів 2019 - "Зробимо їх разом"
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02.03.2024 17:02 Ответить
 
 