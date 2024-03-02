Две женщины получили ранения вследствие артиллерийских обстрелов оккупантами Никопольщины. ФОТОрепортаж

Сегодня, 2 марта, около 11 часов оккупанты ударили из артиллерии по Никополю и Красногригорьевской громаде на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"С утра враг обстреливает Никопольщину. Из артиллерии ударил в райцентр и Красногригорьевскую громаду. Пострадали две женщины - 65 и 66 лет. Им оказали медпомощь. Будут лечиться амбулаторно", - написал он.

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Как позже сообщили в Нацполиции, снарядами армии РФ повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В районном центре от попаданий произошло возгорание кафе.



