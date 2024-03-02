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Россияне в оккупированном Мариуполе раздают детям пропагандистские листовки, объясняющие "разницу между россиянами и украинцами". ФОТО

Российские захватчики промывают украинским детям мозги на временно оккупированных территориях. В частности, в Мариупольском районе они раздали детям методички из Кремля, в которых объяснили, в чем "разница между россиянами и украинцами".

Об этом сообщает Мариупольский горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Низкопробная пропаганда пытается "героизировать" тех, кто пришел убивать украинцев. Кто показал нашим детям, что такое война и смерть. Кто отобрал у них самое главное – детство под мирным небом", – говорится в сообщении.

В то же время "методичка из Кремля" пытается осквернить честь украинских защитников, стоящих на защите нашего государства и миллионов украинских семей от российских захватчиков.

В горсовете отмечают, что такой пропагандой российские оккупанты пытаются оправдать себя и начатую ими захватническую войну против Украины.

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Російська пропаганда
Російська пропаганда
Російська пропаганда

Автор: 

Мариуполь (5717) оккупация (10166) пропаганда (3681)


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Топ комментарии
+55
Оруел відпочиває...
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02.03.2024 17:30
+42
Треш і угар.... Там всю країну треба дустом засипати. І не гарантія, що допоможе...
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02.03.2024 17:33
+34
Оруел вже задовбався палити цигарки у сторонці!
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02.03.2024 17:37
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Оруел відпочиває...
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02.03.2024 17:30 Ответить
Оруел вже задовбався палити цигарки у сторонці!
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02.03.2024 17:37 Ответить
Да Оруэл кже даже не тока переворачивается в гробу, но и по ночам выскакивает из могилы и бегает по кладбищу
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02.03.2024 18:12 Ответить
То він цигарки "стріляє"
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02.03.2024 18:24 Ответить
Наверное ещё и забухать хочет с кем-то
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03.03.2024 04:29 Ответить
Сарана і її листівки...
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02.03.2024 18:47 Ответить
Друк гарний, папір білий, а зміст брудно-брехливий.
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02.03.2024 17:30 Ответить
У них інакше не буває. Чи вони у вигляді царської росії, чи ссср чи рашистської росії.
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02.03.2024 17:33 Ответить
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02.03.2024 17:32 Ответить
соссиянин без трусов
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02.03.2024 17:32 Ответить
Треш і угар.... Там всю країну треба дустом засипати. І не гарантія, що допоможе...
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02.03.2024 17:33 Ответить
Тільки напалм...
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02.03.2024 17:48 Ответить
Які ж вони брехливі ці кацапи. Брешуть як дишуть. Чому аквафрешна ганчірка не нацистський прапор?
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02.03.2024 17:35 Ответить
Нормальні люди не можуть залишатися, жити в Маріуполі, ще й зі своїми дітьми.
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02.03.2024 17:37 Ответить
А їх там і немає. Ждуни одні залишилися. Вони з нетерпінням чекали можливості сісти на пляшку. І зараз їхня мрія справилася...
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02.03.2024 17:41 Ответить
Хтось вибере СИР безплатний,а хтось здатен мислити...
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02.03.2024 17:59 Ответить
Дітлахів вони на відпочинок вивозять? Ну тоді повертайся
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02.03.2024 18:00 Ответить
Бісить ото ТЕ.

І де Ви зараз? Я хз звідки й куди Ви виїхали, але звідусіль тільки й про допомогу для ВПО від численних організацій й чутно. Тільки регайтесь. Житло є? Ну спробуйте ще працювати.

Не подобається - їдьде до своєї рашки, отримуйте зомбоящик.
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02.03.2024 18:01 Ответить
Якщо в голові, як ви кажете пересічного бідолаги, з'являються такі думки, повернутися в окупацію бо там виплати і безкоштовне ТБ, то хай він їде. І ніколи не повертається. Просто їде н ак уй.
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02.03.2024 18:02 Ответить
Угу - все вперлось у телевізор безкоштовний..треш якійсь..соловйова..кісєльова..с@кабєєву..мордана й інших ідіотів за гроші дивитись..
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02.03.2024 18:06 Ответить
То адіннарот чи не адіннарот?
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02.03.2024 17:39 Ответить
Файно вони себе потролили і навіть напевно не догадуються про це ( але це не факт ) - те шо вони приписують нам вони нам і роблять ( і не тіко нам ).
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02.03.2024 17:40 Ответить
Кацапські тварюки набагато гірше за фашистів! Але теріторія падалі ще не понесла жодного покарання за злочини проти людства!
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02.03.2024 17:50 Ответить
Ну що до рашиських виродків все зрозуміло ,говорити на чорне біле ,але де наша конпропаганда? хоч в нас так нічого і не зрозуміли ,рашиські вбивці нас називають нацистами влада мовчить, суспільство мовчить, хоч нацистами саме є путінський злочиний режим , рашиський виродок тлумачить вигадану ним псевдоісторію в нас всі мовчать чи може вони не знають української історії так воно і є? , тому немає кому дати відповідь рашиському фашиському режиму ?
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02.03.2024 17:52 Ответить
Особливо порадувало про ,,прапор визволителів від нацизму"! Думаю, кацапня прекрасно пам'ятає, що нинішній рашистський прапор-це копія прапору РОА!
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02.03.2024 17:53 Ответить
Кацапи історію курять. Вони й гадки не мають чий то прапор та хто оте РОА. І хто був куратором тієї організації.
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02.03.2024 18:03 Ответить
Ще б кацапи пояснили українським дітям, що вони роблять в Україні. Заблукали?
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02.03.2024 17:54 Ответить
Асвабадітєлі ж..
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02.03.2024 17:56 Ответить
Від життя.
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02.03.2024 17:57 Ответить
Аслабанітєліблянах...
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02.03.2024 18:53 Ответить
Пишаюсь нашими
Вони навіть тут краще за коцапів виглядають
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02.03.2024 17:59 Ответить
В кацапській пропагандонській мєтодічкє забули показати сторінку, присвячену антимайдану з пикою зе-лідора та цитатою про "колхоз Україна", про "сєньйор Голодомор", про "Україну-порноактрису", про "********** палочкі" про "Томос-термос" та про інші кацапські антиукраїнські наративи, які зе-лідор все своє жалюгідне життя пропагував зі сцени, в тому числі пропагував й тим, хто на ТОТ у 2014 візжал "путін прійді", "путін ввєді", бо в їхні тупорилі ватні бошкі антиукраїнську пропаганду вкладував не лише путін через кацапське кіно-лайно, а й зеленський своїми так званими "шоу", які працювали, як антиукраїнська москальська інформаційна зброя ще задовго до початку війни з кацапами... Бо підла кацапська антидержавна, антиукраїнська пропаганда у виконанні зеленського та його квартального бидла вражала передусім мізки та душі, і лише після цього кацапи пускали свої танки ...
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02.03.2024 17:59 Ответить
кацапы - ну вот реально - конченые, их единственная надежда - это найти среди миллионов притомных Украинцев ключик к сотням упоротых дебилов, и, как правило, это сторонники ОПЗЖ или остатки особоодарённых приколистов "слуг народа"
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02.03.2024 18:06 Ответить
Що там казали про Півнчну Корею? Вона просто курить нервово в сторонці.
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02.03.2024 18:09 Ответить
"ВАШ ОТЕЦ ДИАВОЛ, И ВЫ ХОТИТЕ ИСПОЛНЯТЬ ПОХОТИ ОТЦА ВАШЕГО;
ОН БЫЛ ЧЕЛОВЕКОУБИЙЦА ОТ НАЧАЛА И НЕ УСТОЯЛ В ИСТИНЕ, ИБО НЕТ В НЕМ ИСТИНЫ; КОГДА ГОВОРИТ ОН ЛОЖЬ, ГОВОРИТ СВОЕ, ИБО ОН ЛЖЕЦ И ОТЕЦ ЛЖИ. А как Я истину говорю, то НЕ ВЕРИТЕ Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот СЛУШАЕТ слова Божии; вы потому не слушаете, что вы не от Бога" (Мф.8;44-47).
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02.03.2024 18:14 Ответить
Після перемоги, кожний як цивільний орк так і військовий мають отримувати продукти і медикаменти тільки після пред'явлення сертифікату і здачи екзаменів по денацифікації.
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02.03.2024 18:17 Ответить
Все в стилі Орвелла, "Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила"
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02.03.2024 18:18 Ответить
Нет такой мерзости и лжи на которую русский неспасобен! Тут главное чтобы семя детей мяхко украинцом быть учил, чтобы ватность невросла в души детей! Как то мы латыши этот русский бред пережили во время окупации
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02.03.2024 18:26 Ответить
Шизофренія світового масштабу.
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02.03.2024 18:30 Ответить
То не шизофренія. То сатанізм...
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02.03.2024 18:55 Ответить
Як же ж вони заіпали з тим "аднім наротам"...
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02.03.2024 18:31 Ответить
Різниця між кацапами і Українцями у тому, що орки, це бидло, яке не повинно існувати на землі, а Україна буде жити вічно.
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02.03.2024 18:42 Ответить
Ці ублюдки якось взагалі не морочаться із логікою: на одній картинці український прапор нацистський, на другій, аквафреш і українську прапор демонструють «адіннарот». Вже не кажучи, що «адіннарот» не може мати два прапори. Уацап це генетичний ідіот. Вони настільки морально низькі, що просто неможливо зрозуміти як вони можуть існувати.
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02.03.2024 18:50 Ответить
От кому це показують? Так, як свій свого в дупу копає, ніякого кацапа не треба. Свій свого обкрадає. Як на мене, там без різниці. Ті самі яйця лише в профіль.
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02.03.2024 19:00 Ответить
Там шо? НЕ може бути! Пропаганда нацистської символіки! Заклики до геноциду москалів! Куда смотріт Слєдствєнний камітєт???!!!!!
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02.03.2024 19:32 Ответить
Треба було американцям не на Хіросіму та Нагасакі атомні бомби скидати, а на москву з ленінградом.
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02.03.2024 19:35 Ответить
В 2014-2015 годах была отличная картинка, показывающая разницу между украинцами и кацапами!
Украинские бойцы прикрывают собой детей, а кацапы прячутся за спинами детей !
Вот и вся разница.....
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02.03.2024 19:52 Ответить
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02.03.2024 21:19 Ответить
то у нас є ще дипломати? щоб розбити пику Небензі в ООН цією методичкою !
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02.03.2024 21:59 Ответить
РАКОВА П Е Д Е Р А Ц І Я ПОВИННА БУТИ ЗРУЙНОВАНА!!!
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03.03.2024 05:06 Ответить
На цьому фоні пропаганда ідола всіх кацапів Гебельса виглядає, як дитячі пустощі. Учні не те, що перевершили свого вчителя, а просто стерли його
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03.03.2024 08:57 Ответить
 
 