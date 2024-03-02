Россияне в оккупированном Мариуполе раздают детям пропагандистские листовки, объясняющие "разницу между россиянами и украинцами". ФОТО
Российские захватчики промывают украинским детям мозги на временно оккупированных территориях. В частности, в Мариупольском районе они раздали детям методички из Кремля, в которых объяснили, в чем "разница между россиянами и украинцами".
Об этом сообщает Мариупольский горсовет, передает Цензор.НЕТ.
"Низкопробная пропаганда пытается "героизировать" тех, кто пришел убивать украинцев. Кто показал нашим детям, что такое война и смерть. Кто отобрал у них самое главное – детство под мирным небом", – говорится в сообщении.
В то же время "методичка из Кремля" пытается осквернить честь украинских защитников, стоящих на защите нашего государства и миллионов украинских семей от российских захватчиков.
В горсовете отмечают, что такой пропагандой российские оккупанты пытаются оправдать себя и начатую ими захватническую войну против Украины.
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І де Ви зараз? Я хз звідки й куди Ви виїхали, але звідусіль тільки й про допомогу для ВПО від численних організацій й чутно. Тільки регайтесь. Житло є? Ну спробуйте ще працювати.
Не подобається - їдьде до своєї рашки, отримуйте зомбоящик.
Вони навіть тут краще за коцапів виглядають
ОН БЫЛ ЧЕЛОВЕКОУБИЙЦА ОТ НАЧАЛА И НЕ УСТОЯЛ В ИСТИНЕ, ИБО НЕТ В НЕМ ИСТИНЫ; КОГДА ГОВОРИТ ОН ЛОЖЬ, ГОВОРИТ СВОЕ, ИБО ОН ЛЖЕЦ И ОТЕЦ ЛЖИ. А как Я истину говорю, то НЕ ВЕРИТЕ Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот СЛУШАЕТ слова Божии; вы потому не слушаете, что вы не от Бога" (Мф.8;44-47).
Украинские бойцы прикрывают собой детей, а кацапы прячутся за спинами детей !
Вот и вся разница.....