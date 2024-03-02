Россияне в оккупированном Мариуполе раздают детям пропагандистские листовки, объясняющие "разницу между россиянами и украинцами". ФОТО

Российские захватчики промывают украинским детям мозги на временно оккупированных территориях. В частности, в Мариупольском районе они раздали детям методички из Кремля, в которых объяснили, в чем "разница между россиянами и украинцами".

Об этом сообщает Мариупольский горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Низкопробная пропаганда пытается "героизировать" тех, кто пришел убивать украинцев. Кто показал нашим детям, что такое война и смерть. Кто отобрал у них самое главное – детство под мирным небом", – говорится в сообщении.

В то же время "методичка из Кремля" пытается осквернить честь украинских защитников, стоящих на защите нашего государства и миллионов украинских семей от российских захватчиков.

В горсовете отмечают, что такой пропагандой российские оккупанты пытаются оправдать себя и начатую ими захватническую войну против Украины.

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